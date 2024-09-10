فليتوود: الإمارات تلهمني لتقديم أفضل ما لدي في الغولف

يشارك صاحب الميدالية الفضية الأولمبية، نجم الغولف العالمي تومي فليتوود، في ((السباق إلى دبي 2024))، حيث يتنافس في بطولة جولة دي بي ورلد العالمية للغولف التي تقام من 14 إلى 17 نوفمبر.

وقال فليتوود، الفائز بسبع بطولات في جولة دي بي ورلد العالمية: ((دائماً ما تكون مشاركتي في بطولة جولة دي بي ورلد، شرفاً كبيراً لي، خصوصاً على ملعب مرموق مثل ملعب ((إيرث)). لقد كان لـ ((السباق إلى دبي)) دور كبير في مسيرتي المهنية، وأنا متحمس للعودة والمنافسة في تصفيات بطولة جولة دي بي ورلد العالمية)).

وأضاف: ((أعتبر الإمارات بيتي الثاني، ولقد كنت محظوظاً بأن حققت هنا في أبوظبي الفوز مرتين ورفعت كأس ((السباق إلى دبي)) في 2017.. كانت محطات مهمة في مشواري، إنها دائماً ما تلهمني لتقديم أفضل ما لدي في الغولف)).

وفي عام 2022، قام تومي فليتوود وشركة دي بي ورلد العالمية بافتتاح أول أكاديمية تحمل اسم تومي فليتوود في عقارات جميرا للغولف. وفي هذا السياق، قال فليتوود: ((يشرفني أن أكون سفيراً عالمياً لدي بي ورلد.

أشعر بالفخر لتمثيل شريك مهم في الجولة التي كبرت وأنا أتابعها، وكل هدفي أن أساهم في نمو اللعبة على المستوى العالمي من خلال أكاديميتي. الشراكة بيني وبين دي بي ورلد تبدو مثالية، خصوصاً مع كل النجاح الذي حققته في دبي والإمارات.

وينضم فليتوود، الذي أصبح سفيراً عالمياً لجولة دي بي ورلد في يونيو الماضي، إلى البطل الفائز بالبطولات الأربع الكبرى روري ماكلروي على ملعب ((إيرث)) الشهير في عقارات جميرا للغولف في الحدث الختامي من سلسلة رولكس لهذا الموسم.

نجاحات كبيرة

ويحتل المحترف الإنجليزي، المرتبة الحادية عشرة عالمياً، وقد حقق نجاحات كبيرة في الإمارات، حيث فاز بثلاثة من ألقابه السبعة في جولة دي بي ورلد العالمية، وحقق انتصارات متتالية في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف في عامي 2017 و2018، وفاز في ((السباق إلى دبي)) في 2017، وأضاف انتصاراً آخر هذا العام في النسخة الأولى من بطولة دبي إنفيتيشنال. والجدير بالذكر، أن فليتوود قد حصد أخيراً الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024.