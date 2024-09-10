Wednesday, 11 September 2024 04:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فليتوود: الإمارات تلهمني لتقديم أفضل ما لدي في الغولف

9/10/2024 7:14:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يشارك صاحب الميدالية الفضية الأولمبية، نجم الغولف العالمي تومي فليتوود، في ((السباق إلى دبي 2024))، حيث يتنافس في بطولة جولة دي بي ورلد العالمية للغولف التي تقام من 14 إلى 17 نوفمبر.

وقال فليتوود، الفائز بسبع بطولات في جولة دي بي ورلد العالمية: ((دائماً ما تكون مشاركتي في بطولة جولة دي بي ورلد، شرفاً كبيراً لي، خصوصاً على ملعب مرموق مثل ملعب ((إيرث)). لقد كان لـ ((السباق إلى دبي)) دور كبير في مسيرتي المهنية، وأنا متحمس للعودة والمنافسة في تصفيات بطولة جولة دي بي ورلد العالمية)).

وأضاف: ((أعتبر الإمارات بيتي الثاني، ولقد كنت محظوظاً بأن حققت هنا في أبوظبي الفوز مرتين ورفعت كأس ((السباق إلى دبي)) في 2017.. كانت محطات مهمة في مشواري، إنها دائماً ما تلهمني لتقديم أفضل ما لدي في الغولف)).

وفي عام 2022، قام تومي فليتوود وشركة دي بي ورلد العالمية بافتتاح أول أكاديمية تحمل اسم تومي فليتوود في عقارات جميرا للغولف. وفي هذا السياق، قال فليتوود: ((يشرفني أن أكون سفيراً عالمياً لدي بي ورلد.

أشعر بالفخر لتمثيل شريك مهم في الجولة التي كبرت وأنا أتابعها، وكل هدفي أن أساهم في نمو اللعبة على المستوى العالمي من خلال أكاديميتي. الشراكة بيني وبين دي بي ورلد تبدو مثالية، خصوصاً مع كل النجاح الذي حققته في دبي والإمارات.

وينضم فليتوود، الذي أصبح سفيراً عالمياً لجولة دي بي ورلد في يونيو الماضي، إلى البطل الفائز بالبطولات الأربع الكبرى روري ماكلروي على ملعب ((إيرث)) الشهير في عقارات جميرا للغولف في الحدث الختامي من سلسلة رولكس لهذا الموسم.

نجاحات كبيرة

ويحتل المحترف الإنجليزي، المرتبة الحادية عشرة عالمياً، وقد حقق نجاحات كبيرة في الإمارات، حيث فاز بثلاثة من ألقابه السبعة في جولة دي بي ورلد العالمية، وحقق انتصارات متتالية في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف في عامي 2017 و2018، وفاز في ((السباق إلى دبي)) في 2017، وأضاف انتصاراً آخر هذا العام في النسخة الأولى من بطولة دبي إنفيتيشنال. والجدير بالذكر، أن فليتوود قد حصد أخيراً الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024.

MENAFN10092024000110011019ID1108659603

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث