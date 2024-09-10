28 لاعبة في «مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس» فبراير المقبل

تستعد أبوظبي لاستضافة النسخة الثالثة من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس 2025، التي تقام برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وتنطلق فعاليتها في فبراير من العام المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في نسختيها الماضيتين، حيث عززت البطولة دورها كحدث رفيع المستوى في مشهد التنس العالمي في أبوظبي كعاصمة للرياضة العالمية.

وأعلنت رابطة لاعبات التنس المحترفات وشركة آي إم جي عن إقامة فعاليات البطولة من يوم السبت الأول من فبراير 2025 وحتى الثامن من الشهر نفسه، في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية.

وتشارك في النسخة الثالثة 28 لاعبة في فئة الفردي و16 فريقاً في فئة الزوجي، وفازت في النسخة الأخيرة إيلينا ريباكينا بلقب الفردي، وصوفيا كينين وبيثاني ماتيك - ساندز بلقب الزوجي. ومن المتوقع أن تشهد البطولة المقبلة مشاركة نخبة من ألمع نجمات التنس على مستوى العالم.

وقال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: نواصل بثبات حصد نجاحات البطولة المرموقة انطلاقاً من التميز الذي شهدته النسختان الماضيتان، فالبطولة تعكس مدى التزامنا بتنظيم فعاليات عالمية في أبوظبي العاصمة العالمية للرياضة، مدعومين بثقة الاتحادات والهيئات الرياضية الرسمية، وكذلك البنية التحتية الهائلة التي توفر فرصاً عدة لأن تكون أبوظبي وجهة عالمية تستقطب نخبة من ألمع نجوم ونجمات الرياضة من مختلف أنحاء العالم.

وقالت بورشيا آرتشر، الرئيس التنفيذي لرابطة لاعبات التنس المحترفات: تسرنا عودة بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس لموسم 2025 بعد نسختها الثانية الرائعة التي شهدت مشاركة ثمانية من أفضل 20 لاعبة على مستوى العالم.