نبيل فقير.. الصفقة الأبرز والأغلى في ميركاتو أندية المحترفين

تصدر تعاقد الجزيرة مع الفرنسي نبيل فقير قادماً من ريال بيتيس الإسباني بعقد لمدة عامين، قائمة أندية دوري المحترفين في الميركاتو الصيفي الحالي باعتباره الصفقة الأبرز والأغلى، حيث تبلغ القيمة التسويقية له، حسب ترانسفير ماركت، نحو 40 مليون درهم، بجانب مشواره الكروي الحافل في الملاعب، محققاً الإنجاز الأبرز الذي يمثل حلم بحصوله مع بلاده على لقب مونديال روسيا 2018.

شهرة

وحقق نبيل فقير (31 عاماً) شهرته مع ليون الفرنسي الذي لعب معه من موسم 2013 - 2019 وانتقل منه إلى ريال بيتيس الذي ظل أحد أهم ركائزه الأساسية ولعب معه 165 وأحرز 29 هدفاً، وقاده إلى الفوز بإنجاز كأس إسبانيا عام 2022، الشيء الذي رفع أسهمه وسط جماهير وإدارة النادي التي تمسكت باستمراره مع الفريق لكن إدارة الجزيرة نجحت في ضمه للكشوفات بعد تميزها في المفاوضات.

ويعتبر نبيل فقير الذي يجيد اللعب في خانتي الهجوم وصناعة اللعب، محل رهان ((الجزراوية)) لما يتمتع به من موهبة عالية وخبرة كبيرة في الملاعب، للمساهمة في إعادة الفريق مع زملائه اللاعبين إلى منصات التتويج، وأن تكون له بصمة واضحة في الفريق خلال مشوار الموسم الحالي تتناسب مع اسمه الكبير.

ثقة كبيرة

ويحظى المونديالي الفرنسي، بثقة كبيرة من المدرب الحسين عموتة، الذي أثنى على قدرات لاعبه، واعتبره مكسباً كبيراً للفريق، ذاكراً أن نبيل فقير لاعب متميز ومسيرته في الملاعب تؤكد أنه إضافة للفريق الذي يرتدي شعاره، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يتمتع بأخلاق عالية ومتعاون مع اللاعبين في أرضية الملعب، ومتميز في صناعة الأهداف وإحرازها.

تحدٍ

وتضع الثقة الكبيرة التي توفرت من قبل إدارة النادي والجهاز الفني، اللاعب نبيل فقير أمام تحدٍ كبير في مشواره الجديد، خصوصاً أنه محط أنظار الجميع، ليقدم أفضل ما عنده وينجح في قيادة الجزيرة إلى الانتصارات ومعانقة البطولات، وذلك بعد التعديلات الإيجابية التي تمت على مستوى الجهاز الفني والصفقات الجديدة التي أبرمها النادي في الفترة السابقة.