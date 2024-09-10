رباعي شباب الأهلي الجديد .. جدارة تدعمها الأرقام والإحصائيات

خاض شباب الأهلي، 4 في الموسم الجاري 2024 - 2025، موزعين بين مباراتين في دوري أدنوك للمحترفين، ومثلهما في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وحقق الفوز في على ضيفه البطائح 2 - 1، وعلى مضيفه عجمان بالنتيجة نفسها، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن النصر والشارقة في المركزين الأول والثاني، وفاز في ذهاب ثمن نهائي الكأس على ضيفه عجمان 2 - 0، وتعادل في الإياب خارج الديار 1-1.

ودفع مدرب شباب الأهلي البرتغالي باولو سوزا، خلال تلك المباريات بعدد كبير من العناصر، ومنهم 4 لاعبين من الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأثبتوا جميعاً، وفقاً للأرقام والإحصائيات، جدارتهم بالدفاع عن شعار ((الفرسان)) هذا الموسم، وهم غاستون سواريز، والبرازيليان إياغو سانتوس وريكيلمي هيرنانديز، والإيراني سردار أزمون، فيما لم يشارك الثنائي الجديد الغيني عمر كيتا، وحارس المرمى راكان المنهالي، في أي من مباريات الفريق الأول.

سواريز

تم التعاقد مع غاستون سواريز لاعب الوسط المهاجم، قادماً من بني ياس، وشارك اللاعب مع ((الفرسان)) في 179 دقيقة موزعة على 3 مباريات، ونجح خلالها في 4 محاولات افتكاك بنسبة نجاح 100%، وفي 6 مواجهات هوائية بنسبة 70%، وقام بتشتيت كرتين، و7 تغطيات، ومرر 88 كرة، منها 80 تمريرة صحيحة بدقة 80%، ومنها 7 تمريرات مؤثرة، و49 في ملعب المنافس، وصنع هدفاً واحداً، وسدد مرتين.

سانتوس

لعب المدافع اياغو سانتوس، 118 دقيقة موزعة على 3 مباريات مع شباب الأهلي، وقام بـ 9 مواجهات هوائية ناجحة بنسبة 87.5%، وبـ 5 تغطيات، وشتت الكرة 4 مرات، ومرر 53 كرة، منها 42 تمريرة صحيحة بدقة 72.2%، ولمس الكرة 66 مرة، ومرر 11 كرة في ملعب المنافس، وارتكب خطأين واكتسب خطأين، ولعب عرضية واحدة، والتحم 8 مرات.

سردار

لعب المهاجم سردار أزمون، 250 دقيقة، موزعة على 3 مباريات مع شباب الأهلي، وغاب عن مباراة الفريق وعجمان في إياب الكأس، لمشاركته مع منتخب إيران في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ويعتبر اللاعب الإيراني أفضل صفقات شباب الأهلي و((الميركاتو الصيفي)) حتى الآن، إذ نجح في افتكاك الكرة 5 مرات، وبنسبة نجاح 66.67%، وفي 10 مواجهات هوائية بنسبة نجاح 60%، وقام بالتشتيت 5 مرات، وبالتغطية مرتين، ولعب 44 تمريرة، منها 39 تمريرة صحيحة بدقة 100%، ولمس الكرة 72 مرة، وراوغ 4 مرات بنسبة نجاح 50%، وسجل هدفين، وسدد 9 تسديدات على مرمى المنافس.

ريكيلمي

لعب المدافع البرازيلي المقيم ريكيلمي، 271 دقيقة موزعة على 4 مباريات، ونجح في افتكاك الكرة 5 مرات بنسبة نجاح 58.3%، وقام بـ 23 التحاماً، ومنها 11 التحاماً هوائياً بنسبة نجاح 46.4%، وشتت الكرة 7 مرات، وقام بالتغطية 8 مرات، ومرر 122 كرة، منها 48 تمريرة صحيحة بدقة 39%، ولعب تمريرتين مؤثرتين، ولمس الكرة 199 مرة، وسدد كرة واحدة على المرمى، وقام بـ 5 مراوغات بنسبة نجاح 55%.