الأبيض يتعثر أمام إيران في تصفيات المونديال

خسر منتخبنا الوطني 0 - 1 أمام ضيفه المنتخب الإيراني، مساء أمس، على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الأولى، وبخسارته تراجع الأبيض الإماراتي إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وسجل مهدي قايدي، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45+2، وحضر اللقاء جمهور غفير بلغ 17826 متفرجاً اكتظت بهم مدرجات الاستاد الفخم بمدينة العين.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع استفاد مهدي قايدي، من خطأ لخالد الظنحاني، بعد سقوط هذا الأخير داخل المنطقة ليخطف الكرة ويسجل هدفاً لمنتخب إيران، الذي أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف.

وبحلول الدقيقة 85 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الأبيض الإماراتي بيد المدافع صالح، غير أنه عاد وألغى القرار بعد رجوعه لتقنية الفيديو، ولم تسفر الدقائق المتبقية عن أحداث تذكر لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الإيراني بهدف دون رد.

وفي نفس المجموعة انتزع منتخب أوزبكستان ثلاث نقاط ثمينة بالفوز على مضيفه قيرغيزستان بنتيجة 2/3.

وتقدم منتخب قيرغيزستان بهدف سجله جويل كوجو بعد مرور 15 دقيقة. وأدرك الضيوف التعادل سريعاً بهدف إلدور شومورودوف في الدقيقة 17. وتقدم أصحاب الأرض مجدداً بهدف ثانٍ سجله أوديلون أبدوراكهمانوف في الدقيقة 35.

وعدل المنتخب الأوزبكي النتيجة مجدداً بهدف حسن الدين عليكولوف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. وخطف الضيوف هدف الفوز بهدف أوستون أونوروف في الدقيقة 72.

واكتفى المنتخب القطري بالتعادل 2-2 أمام مضيفه الكوري الشمالي في مباراة توقفت نحو 20 دقيقة بسبب هطول الأمطار على ملعب لاوس الوطني الجديد.

وواصل العنابي نتائجه المخيبة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الإمارات 1 - 3، ليكتفي بنقطة واحدة في ذيل الترتيب، أما كوريا الشمالية فحصدت نقطتها الأولى إثر خسارتها أيضاً في الجولة الافتتاحية أمام أوزبكستان 0 - 1.

ورفع منتخب أوزبكستان رصيده إلى ست نقاط، محققاً العلامة الكاملة في صدارة المجموعة الأولى، وجاء المنتخب الإيراني ثانياً بواقع 6 نقاط متخلفاً عن أوزبكستان بفارق الأهداف، وحل منتخبنا ثالثاً برصيد 3 نقاط ومنتخب كوريا الشمالية رابعاً بنقطة ومنتخب قطر خامساً بنقطة واحدة، بينما يتذيل منتخب قيرغيزستان الترتيب بدون رصيد في المركز السادس.

المجموعة الثانية

وفي المجموعة الثانية، فاز منتخب الأردن على منتخب فلسطين 3 - 1، على استاد مدينة كوالالمبور، وسجل أهداف الأردن يزن النعيمات هدفين في الدقيقتين 5 و50، ونور الروابدة في الدقيقة 72، وأحرز وسام أبو علي هدف فلسطين في الدقيقة 41، وفازت كوريا الجنوبية على سلطنة عمان 2 - 1، في استاد مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وسجل هدفي كوريا هوانغ هي تشان وهيونغ مين سون في الدقيقتين 10 و82، وأحرز أحمد الخميسي هدف سلطنة عمان في الدقيقة 45، ورفعت كل من الأردن وكوريا الجنوبية رصيديهما إلى 4 نقاط، مقابل نقطة واحدة لفلسطين، وبقي رصيد سلطنة عمان خالياً من النقاط.

المجموعة الثالثة

وفي المجموعة الثالثة، قلب منتخب السعودية تأخره ليحقق فوزاً صعباً خارج ملعبه على الصين بنتيجة 2 - 1، على ملعب استاد سويوان في داليان، إذ تقدمت الصين عبر هدف لاعب السعودية علي لاجامي في الدقيقة 14 بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يرد المنتخب السعودي بهدفين عن طريق حسن كادش في الدقيقتين 39 و90، مع العلم أن منتخب السعودية أكمل المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب الوسط محمد كنو في الدقيقة 19، بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، بينما تعادلت إندونيسيا مع أستراليا في جاكرتا سلبياً.

وتلقى المنتخب البحريني خسارة قاسية أمام ضيفه المنتخب الياباني بخماسية نظيفة، وسجلها أياسي يويدا هدفين في الدقيقتين 37 من ضربة جزاء و47، وهيديماسا موريتا هدفين في الدقيقتين 61 و64، وكوكي اوغاوا في الدقيقة 81، وانفردت اليابان في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، مقابل 4 نقاط للسعودية، و3 للبحرين، ونقطتين لإندونيسيا، ونقطة لأستراليا، في حين بقي رصيد الصين خالياً من النقاط.