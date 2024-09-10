الأمم المتحدة تدين الغارات القاتلة على منطقة إنسانية يحتمي بها النازحون في خان يونس

أدانت الأمم المتحدة، بشدة الغارات الجوية القاتلة التي شنتها إسرائيل اليوم على منطقة مكتظة بالسكان في خان يونس خُصصت من قبل إسرائيل على أنها منطقة إنسانية كان يحتمي بها النازحون.

وفي بيان صحفي أصدره منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، قال "بينما إدعى الجيش الإسرائيلي إنه ضرب مسلحين من حماس كانوا يعملون في مركز قيادة وسيطرة مدمج داخل المنطقة الإنسانية، إلا أني أؤكد على أن القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم، يجب أن يُحترم في جميع الأوقات.. كما أؤكد أيضا على أنه لا ينبغي أبدا استخدام المدنيين كدروع بشرية".

وإعتبر وينسلاند، مثل هذه الأعمال تؤكد مرة أخرى على عدم وجود مكان آمن في غزة، وجدد دعوة الأمم المتحدة لجميع الأطراف للتوصل الفوري إلى اتفاق يؤدي إلى الإفراج عن جميع الرهائن ووقف إطلاق النار..

كما شدد المسؤول الأممي على ضرورة أن يتوقف قتل المدنيين وأن تنتهي هذه "الحرب المروعة"، مؤكدا على أنه وفي نهاية المطاف، فإن المسار السياسي المحدد للخطوات الملموسة لا رجعة فيه نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين الذي يعد السبيل الوحيد لوضع حد دائم لمعاناة الفلسطينيين والإسرائيليين.

مؤكدا على موقف الأمم المتحدة المستعدة لدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.