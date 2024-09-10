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الاتحاد الأوروبي يحذر من تحويل «الضفة» إلى «غزة جديدة»

9/10/2024 7:14:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، من أن تتحول الضفة الغربية المحتلة الى «غزة جديدة»، غداة مضاعفة إسرائيل عملياتها العسكرية في الضفة خلال الأسابيع الأخيرة، ومع تزايد أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون والمواجهات مع الفلسطينيين، وتوسيع بناء المستوطنات.

وقال بوريل، أمس، بالقاهرة خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدورة العادية 162 لمجلس الجامعة إن الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل الجهود المصرية القطرية الأمريكية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

إلى ذلك وللمرة الثانية خلال شهرين، وبنفس المكان، قصفت إسرائيل مخيمات إيواء للنازحين في منطقة المواصي في خان يونس، وهي المنطقة التي سبق أن تعرضت لغارة دامية في يوليو الماضي.

ولقي أكثر من 40 فلسطينياً حتفهم وأصيب 60 آخرون، في مجزرة نتجت عن غارة جوية، أمس، واستهدفت مواصي خان يونس، والتي حددتها إسرائيل «منطقة إنسانية»، بينما قال الجيش الإسرائيلي، إنه استهدف مركز قيادة لــــــ«حماس» التي نفت تواجد أي من عناصرها في المكان. وأكد الدفاع المدني أن المنطقة التي طالها القصف كان فيها أكثر من 200 خيمة للنازحين، مشيراً إلى تضرر من 20 إلى 40 منها بشكل كامل.

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