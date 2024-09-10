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إعصار «ياغي» يتسبب بمقتل أكثر من 63 شخصاً في فيتنام

9/10/2024 7:14:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار ((ياغي))، الذي اجتاح فيتنام، إلى 63 قتيلاً و40 مفقوداً و752 جريحاً، وفق ما أعلنته الحكومة الفيتنامية، أمس.

ويعد ((ياغي))، الذي دخل فيتنام صباح السبت الماضي، قرب هايفونغ، قبل أن يضعف مساء الأحد، أقوى إعصار يضرب شمال البلاد منذ 30 عاماً.

وتسبب الإعصار في انهيار جسور وإلحاق أضرار بمصانع واقتلاع أسطح منازل والعديد من الأشجار، وقد تجاوزت سرعة الرياح المصاحبة له 149 كم في الساعة.

ووصل منسوب مياه الفيضانات، صباح أمس، في بعض أنحاء مدينتي ين باي وتاي نغوين إلى أسطح المنازل المكونة من طابق واحد، فيما تم إجلاء سكان بسبب الفيضانات في العاصمة هانوي.

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