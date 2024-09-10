التطعيم ضد شلل الأطفال ينتقل إلى شمالي غزة

بدأت حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة أمس، في شمالي القطاع وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، وذلك رغم عرقلة الجيش الإسرائيلي لقافلة تنقل خبراء ووقوداً، قبل بضعة أيام.

وبعد رصد أول حالة شلل أطفال في غزة منذ 25 عاماً، بدأت حملة تطعيم واسعة في الأول من سبتمبر شملت 640 ألف طفل دون العاشرة. وقال المتحدث باسم ((الصحة العالمية)) طارق يسارفيتش للصحافيين إنه بعد وسط القطاع وجنوبيه، تنتقل الحملة إلى الشمال ((من 10 إلى 12 سبتمبر)).

الهدف هو منع انتشار فيروس شلل الأطفال من النوع 2 (cVDPV2). وعلى الأطفال تلقي جرعتين من لقاح nOPV2 بفاصل أربعة أسابيع. وقال ماهر شامية نائب وزير الصحة في غزة إن 230 فريقاً تعمل على توزيع الطعوم وهناك ((مشاركة كبيرة من العائلات الراغبة في تطعيم أطفالها)).

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات ومعدات سلسلة التبريد وغيرها ((تم تسليمها الاثنين إلى شمالي غزة)) لكن ((تمت إعاقة تحرك بعثة من منظمة الصحة العالمية تحمل الوقود للمستشفيات ومركبات حملة التلقيح ضد شلل الأطفال بالإضافة إلى خبراء مسؤولين عن الإشراف عليها)).

وأوضح أن البعثة انتظرت ثلاث ساعات للحصول على الضوء الأخضر الإسرائيلي ((ثم خمس ساعات في نقطة الانتظار وبعدها اضطررنا لإلغاء المهمة)). وتشعر منظمة الصحة العالمية بالقلق من أن بعض المناطق شمالي غزة تشملها أوامر الإخلاء الإسرائيلية على الرغم من أنها جزء من المناطق التي تقرر فيها تطبيق هدنة إنسانية. وقال يساريفيتش إن مهمة أخرى لمنظمة الصحة العالمية للوصول إلى مستشفى الشفاء، أكبر مستشفيات غزة شمالي القطاع، تمت ((عرقلتها)) الاثنين. وهذه المرة الرابعة خلال أربعة أيام لم تتمكن فيها منظمة الصحة العالمية من الوصول إلى هذا المستشفى.