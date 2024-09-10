مناورات عسكرية روسية صينية في بحر اليابان

بدأت البحريتان الروسية والصينية، أمس، مناورات عسكرية في شمال بحر اليابان، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. ولم تشر روسيا إلى عدد سفنها الموجودة في بحر اليابان، لكنها قالت إن 4 سفن حربية وسفينة إمداد صينية موجودة في المكان.

وذكرت الوزارة، أن التدريبات مع بكين تركز على الدفاع عن الطرق البحرية ومناطق النشاط الاقتصادي البحري. ووفق موسكو، فإن السفن منتشرة في خليج بطرس الأكبر بالقرب من فلاديفوستوك.

وأوضحت وزارة الدفاع، أن هذه المناورات تأتي في إطار تدريبات مناورة أوشن - 2024 الاستراتيجية التي تنظمها روسيا حتى 16 سبتمبر في المحيطين الهادئ والأطلسي، كما في البحر المتوسط وبحري قزوين والبلطيق.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيتابع هذه المناورات من موسكو وسيلقي كلمة افتتاحية. وتمت تعبئة ما مجموعه 400 سفينة روسية و120 طائرة ومروحية و90 ألف شخص للمشاركة في مناورات أوشن - 2024، وهي من أهم التدريبات هذا العام، وفق الوزارة الروسية.