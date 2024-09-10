السودان.. من يحمي المدنيين من وحشية القتال؟

أثارت التوصيات التي خرجت بها لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، والتي نادت بنشر قوات لحماية المدنيين في السودان، موجة من الجدل الكثيف في الأوساط السودانية، ففي الوقت الذي اعتبرها البعض فتحاً لباب التدخل الأجنبي على مصراعيه، يرى فيها آخرون أنها تمثل إحدى وسائل الضغط الدولي، بعد فشل محاولات جمع طرفي القتال على طاولة التفاوض لإنهاء معاناة ملايين المدنيين السودانيين.

وأدى الصراع المستمر منذ أبريل 2023 إلى تشكل أزمة إنسانية طاحنة، إذ تسبب النزاع في نزوح ملايين الأشخاص داخل السودان، وأجبر الكثيرين على الفرار إلى البلدان المجاورة، فيما أدى العنف لوقوع انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، شملت عمليات القتل خارج نطاق القانون والاعتقالات التعسفية والعنف الجنسي.

وأكد مصدر دبلوماسي سوداني لـ((البيان)) ، أن توصيات لجنة تقصي الحقائق مرفوضة باعتبارها تساوي بين الجيش الذي يفر المدنيون إلى مناطق سيطرته، وبين قوات الدعم السريع التي يهرب المدنيون من ممارستها كلما سيطرت على منطقة، على حد قوله.

وأشار إلى أن الهدف من تقرير اللجنة ليس حماية المدنيين بقدر ما هو ممارسة ضغوط على الحكومة السودانية بناء على رغبة جهات دولية. وأوضح الدبلوماسي السوداني، أن التقرير يأتي في ظل احتدام صراع المصالح الذي يشهده المجتمع الدولي الآن، مضيفاً: هناك أقطاب متجاذبة فيما بينها ما بين محور (روسيا – الصين) ومحور (فرنسا- بريطانيا - الولايات المتحدة)، مشيراً إلى أن هذا الانقسام في مجلس الأمن الدولي وتضارب المصالح يجعل تلك القرارات سياسية بامتياز وغير مستقلة. ولفت إلى أن وزارة الخارجية السودانية أكدت في بيان لها رفض التعاون مع هذه اللجنة بناء على تلك المعطيات.

موقف

في المقابل، أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) ترحيبها بما ورد في تقرير بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة من رصد موثق للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها طرفا النزاع والقوى المحاربة معهما في السودان. كما أدانت ((تقدم)) هذه الانتهاكات، مطالبة بضرورة محاسبة المنتهكين وإنصاف الضحايا وجبر الضرر الذي حاق بملايين المدنيين العزل الذين استهدفتهم القوى المتحاربة بصورة وحشية.

ودعت، تقدم، في بيان لها، مجلس حقوق الإنسان لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق ودعم عملها بما يقود لتطوير جهودها في الفترة المقبل، مشددة على أهمية رفع وتيرة التواصل والتعاون بين القوى المدنية الديمقراطية في السودان، وبعثة تقصي الحقائق، بما يعينها على توثيق الانتهاكات والتوصية بسبل وآليات إنهاء معاناة المدنيين وحمايتهم.

مخاطر

وتواجه بعثات تقصي الحقائق في السودان، تحديات كبيرة من بينها المخاطر الأمنية وتقييد الوصول وإمكانية الانتقام من الشهود، ما يتطلب إجراء تقييم شامل لحجم المخاطر، والتعاون مع المجتمعات والمنظمات المحلية للحصول على المعلومات والحماية، بجانب التعامل مع جميع أطراف النزاع لتأمين المرور الآمن والوصول على المناطق المتضررة، وضمان سلامة أفراد البعثة والأشخاص الذين تمت مقابلتهم، فضلاً عن تنفيذ تدابير سرية قوية لحماية الشهود وتهيئة مساحات آمنة لمشاركة تجاربهم دون خوف.