بوريل: إسرائيل تعمل لتحويل الضفة إلى غزة جديدة

حذر مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس، من أن إسرائيل تعمل على تحويل الضفة الغربية إلى غزة جديدة، وتستهدف توسيع بناء المستوطنات. جاء ذلك خلال كلمة لبوريل، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، حيث دعا مجلس الجامعة العربية المحكمة الجنائية الدولية ((لاستصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال الاسرائيلي)).

وقال بوريل ((مضى عام على الحرب الإسرائيلية والإبادة الجماعية والأزمة الإنسانية في قطاع غزة))، مشيراً إلى أن ((الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل الجهود المصرية القطرية الأمريكية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة)). وأضاف إن ((الصراع الحالي أصبح يتوسع الآن حتى الضفة الغربية بسبب إجراءات حكومة نتانياهو)).

شهد اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة توافق دول عربية على التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.

وأفاد البيان الختامي للاجتماع على مستوى وزراء الخارجية عن ((توافق الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 على التدخل رسميا لدعم الدعوة المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية)).

ودعا مجلس الجامعة العربية المحكمة الجنائية الدولية ((لاستصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال الاسرائيلي)). وشدد الوزراء على ضرورة تشغيل معبر رفح لإغاثة غزة وطالبوا بانسحاب إسرائيل من كامل قطاع غزة بما في ذلك الشريط الحدودي مع مصر. (محور فيلادلفيا أو صلاح الدين)، مؤكدين على أن الحدود الفلسطينية المصرية ((لا يجوز المساس بها)). وأكد الوزراء خلال اجتماعهم ((على ضرورة تشغيل معبر رفح، ورفع جميع العراقيل)) أمام نفاذ المساعدات الانسانية إلى غزة.

وحث بيان الجامعة الدول الأعضاء ((على توفير الدعم المالي اللازم لدولة فلسطين وتفعيل شبكة أمان مالية عربية شفافة يُتفق عليها، لمواجهة الإجراءات العقابية التي تمارسها إسرائيل)).

وحذّر الوزراء العرب في البيان من تداعيات ((شن عدوان واسع على لبنان، ما قد يدفع الى اشتعال حرب إقليمية شاملة ويهدد أمن واستقرار دول المنطقة)).