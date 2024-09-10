إسرائيل بصدد إنهاء القتال في غزة والتحول إلى لبنان

أكدت إسرائيل مجدداً أنها بصدد التحرك على الجبهة الشمالية مع لبنان، حيث تقترب من إنهاء القتال في قطاع غزة، وقال الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أمس، إن القوات الإسرائيلية تقترب من إتمام مهمتها في قطاع غزة، وإن تركيزها سيتحول إلى الجبهة الشمالية مع لبنان.

وأضاف غالانت للقوات في الشمال، في مقطع مصور أرسله مكتبه، ((مركز الثقل يتحرك شمالاً، ونحن على وشك استكمال مهامنا في الجنوب، لكن مهمتنا هنا لم تنجز بعد)).

يأتي ذلك، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل محمد قاسم الشاعر، أحد كبار قادة ((حزب الله)) الميدانيين، في غارة جوية بالقرب من القرعون وهي إحدى قرى البقاع بلبنان، ووصف الجيش الشاعر بأنه كان له دور فعال في التخطيط للعديد من الهجمات ضد إسرائيل، مشيراً إلى أن القضاء عليه وجه ضربة كبيرة لقدرات الحزب.

وقال مصدر مقرب من الحزب مفضلاً عدم الكشف عن هويته: إن ((محمد قاسم الذي استهدف بغارة إسرائيلية على دراجة نارية في البقاع هو قيادي ميداني في قوة الرضوان))، وهي قوة النخبة في ((حزب الله)).

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة الخيام في جنوب لبنان، كما ألقت محلقة إسرائيلية القنابل على منطقة مفتوحة بين بلدتي كفركلا وديرميماس الجنوبيتين.

9 جرحى

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بإصابة تسعة أشخاص بجروح طفيفة في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في مدينة النبطية الجنوبية، كما أصيب شخص آخر بجروح طفيفة، في غارة شنها الجيش الإسرائيلي على أطراف بلدة جويا في الجنوب. كما ألقت محلقة إسرائيلية القنابل على منطقة مفتوحة بين بلدتي كفركلا و ديرميماس الجنوبيتين.

ووفق الوكالة الوطنية اللبنانية فإن مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ جو- أرض دراجة نارية على طريق باب مارع - صغبين في البقاع الغربي، وتصادف مرور سيارة مدنية أثناء الاستهداف، ما أدى إلى سقوط جرحى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مبان يستخدمها ((حزب الله)) في جنوب لبنان في هجمات جوية الليلة قبل الماضية. ونقلت صحيفة ((تايمز أوف إسرائيل)) عن الجيش أن المواقع التي استهدفتها الهجمات كانت في بلدات عيتا الشعب والخيام والناقورة. من جانبه، أعلن ((حزب الله)) أن عناصره استهدفوا مربض مدفعية إسرائيلي تابع للكتيبة 411 في ((نافيه زيف))، ومقراً قيادياً قوات من لواء غولاني في قاعدة ((جبل نيريا)) بعشرات صواريخ الكاتيوشا، رداً على قصف إسرائيل مدينة ((النبطية)) الجنوبية والبقاع الغربي.

وكان الحزب أعلن في بيان سابق أن عناصره استهدفوا موقع ((رويسات ‏العلم)) بقذائف المدفعية.