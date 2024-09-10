أوكرانيا تشن أكبر هجوم مسيّر على موسكو

في تطور جديد للحرب الدائرة منذ أكثر من عامين، شنت أوكرانيا أكبر هجوم مسير على العاصمة الروسية موسكو، وفيما أعلن الكرملين فشل توغل كورسك في إبطاء تقدم القوات الروسية شرقي أوكرانيا، أعلن الروس السيطرة على مناطق جديدة في دونيتسك.

وشنت أوكرانيا، أمس، أكبر هجوم بالطائرات المسيرة على منطقة موسكو حتى الآن، ما أدى لمقتل امرأة وإلحاق أضرار بعشرات المنازل وتحويل وجهات نحو 50 رحلة جوية بعيداً عن مطارات في محيط العاصمة.

وقالت روسيا، إنها دمرت ما لا يقل عن 20 طائرة مسيرة هجومية أوكرانية خلال تحليقها فوق منطقة موسكو، و124 طائرة مسيرة أخرى فوق ثماني مناطق أخرى. وقالت السلطات الروسية، إن شخصاً واحداً على الأقل لقي حتفه قرب موسكو، فيما أُغلقت 3 من أصل 4 مطارات في موسكو لأكثر من 6 ساعات، وجرى تغيير وجهات 50 رحلة جوية تقريباً.

وقال دميتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين للصحفيين، إن الهجوم بالطائرات المسيرة تذكير آخر بالطبيعة الحقيقية لقيادة أوكرانيا السياسية التي قال إنها تتألف من أعداء لروسيا. واعتبر الكرملين الهجمات الأخيرة بالمسيرات التي شنها الأوكرانيون على منطقة موسكو تأكيداً على سياسة الحرب التي يتبعها. ونقلت وكالات أنباء رسمية روسية، عن الناطق باسمه دميتري بيسكوف، قوله: علينا مواصلة العملية العسكرية الخاصة لحماية أنفسنا من مثل هذه الحوادث.

وقال سكان إن هجمات الطائرات المسيرة على روسيا ألحقت أضراراً بعدد من المباني السكنية في رامينسكوي بمنطقة موسكو، وأدت إلى اشتعال حرائق في وحدات سكنية. وأفاد حاكم موسكو، أندريه فوروبيوف، على تلغرام، أن امرأة توفيت وأصيب ثلاثة في رامينسكوي.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم إسقاط أكثر من 70 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك الروسية وعشرات الطائرات المسيرة الأخرى في مناطق أخرى. ولم تشر الوزارة إلى وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء ذلك. في الأثناء، أعلنت الإدارة العسكرية لمدينة كييف، في بيان، أن روسيا لم تخفف من حدة هجماتها الجوية على أوكرانيا والعاصمة كييف منذ بداية سبتمبر الجاري.

وقال البيان إن الطائرات الروسية المسيرة شكلت مجدداً تهديداً للعاصمة الأوكرانية في ليلة 10 سبتمبر، مضيفاً أنه تم إعلان حالة التأهب الجوي في كييف نحو الساعة 04:00 واستمرت نحو ساعتين. وقال البيان: طوال هذا الوقت، كانت الطائرات المسيرة الروسية تقترب من العاصمة من اتجاهات مختلفة.. وأسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية جميع الطائرات المسيرة.

نعي توغل

إلى ذلك، نقلت تقارير إعلامية عن وزارة الدفاع الروسية، قولها، إنها حققت المزيد من المكاسب شرق أوكرانيا، مضيفة أن توغل أوكرانيا في منطقة كورسك لم ينجح في تشتيت انتباه موسكو وتعطيل هجومها في دونباس. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن سيرجي شويجو، أمين مجلس الأمن الروسي قوله، إن توغل أوكرانيا في منطقة كورسك يهدف إلى تحسين موقف كييف التفاوضي وتشتيت القوات الموجودة في دونباس، مضيفاً: لكن لدينا قوات كافية، ونواصل هجومنا. وأوضح شويجو أن القوات الروسية رفعت وتيرة هجومها وسيطرت على ما يقرب من ألف كيلومتر مربع على مدى ثمانية أيام في أغسطس وسبتمبر، مشيراً إلى أن أوكرانيا تخسر ما يصل إلى ألفي جندي يومياً.

سيطرة وتقدم

في السياق، واصلت القوات الروسية تقدمها في مقاطعة دونيتسك بوتيرة ثابتة، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على 4 بلدات في دونيتسك شرقي أوكرانيا. وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إلى أنه نتيجة الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها مجموعة من وحدات قوات الجنوب يوغ تم السيطرة على بلدات كراسنوغوروفكا وغريغوروفكا وغاليتسينيفكا وفوديانيوي الواقعة في دونيتسك.

ووفق البيان، تعد كراسنوغورفكا مركزاً لوجستياً مهماً للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك، لافتة إلى وجود معامل للإنتاج الصناعي، وتوجد قواعد للقوات الأوكرانية لإصلاح المعدات العسكرية المختلفة، مضيفة أن بهذه الخطوة فقد الجيش الأوكراني القدرة على استعادة الدبابات المتضررة ومركبات المشاة القتالية وناقلات الجنود المدرعة. وفي سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن بلدة غاليتسينيفكا تقع على بعد 5 كيلومترات شرق أوكراينسك و3 كيلومترات جنوب غرب كارلوفكا، مؤكدة أن السيطرة عليها يسهم بوصول القوات الروسية إلى أوكراينسك من الشرق.