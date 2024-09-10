مجزرة جديدة.. 40 قتيلاً بقصف على خيام النازحين في غزة

للمرة الثانية خلال شهرين في المكان نفسه، قصفت إسرائيل مخيمات إيواء للنازحين في منطقة المواصي في خان يونس بغزة، وهي المنطقة التي سبقت وتعرضت لغارة دامية في يوليو الماضي، نجم عنها مقتل أكثر من 90 فلسطينياً ومئات الجرحى، في مشهد مأساوي يتكرر كثيراً في مناطق عدة بالقطاع، ويذهب ضحيته فلسطينيون يبحثون على نحو دائم عن مأوى من القصف، وغالباً ما يتركون مناطقهم بعد طلبات إسرائيلية بالإخلاء إلى ((مناطق آمنة))، ثم تتعرض هذه الأماكن للقصف.

في مجزرة فجر أمس، لقي 40 فلسطينياً حتفهم وأصيب 60 آخرون، مع وجود حوالي 15 مفقوداً تحت الأنقاض، في غارات جوية استهدفت مواصي خان يونس التي حددتها إسرائيل ((منطقة إنسانية)) جنوبي القطاع، بينما قال الجيش الإسرائيلي، ككل مرة، إنّه استهدف مركز قيادة لحركة ((حماس)) التي نفت تواجد أي من عناصرها في المكان. وكالة فرانس برس نقلت عن المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل قوله إن المنطقة التي طالها القصف كان فيها أكثر من 200 خيمة للنازحين، مشيراً إلى تضرر من 20 إلى 40 منها بشكل كامل. وهناك عائلات كاملة اختفت في مجزرة مواصي خان يونس بين الرمال في حفر عميقة يصل عمقها إلى 10 أمتار، وفق الدفاع المدني الذي أشار إلى أن نقص المعدات يعيق عمليات الإنقاذ.

وأظهر فيديو من المكان أكثر من حفرة رملية ضخمة بعمق أمتار عدة، وخيماً مدمّرة بالكامل. ونقلت وكالة فرانس برس عن شاهدة عيان أن ((أربعة صواريخ (ألقيت) مرة واحدة. حزام ناري... نحن في رعب))، مضيفة ((أول مرة نشعر برعب كهذا في منطقة آمنة)).

مواقف منددة

وأدانت مصر مجزرة المواصي، وأعربت، في بيان أصدرته الخارجية، عن ((بالغ استنكارها لاستمرار المجازر الإسرائيلية في حق المدنيين بقطاع غزة، وذلك في غياب أي تحرك دولي فاعل لوضع حد لهذه المعاناة الإنسانية التي أصبحت تمثل تحدياً حقيقياً لمصداقية كافة المعايير والقيم الإنسانية وخرقاً لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان)).

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن ما حصل ((اعتداء جديد يضاف إلى سلسلة متكررة من الانتهاكات لآلة الحرب الإسرائيلية على المدنيين العزّل)).

وأدان البرلمان العربي بشدة ((المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي))، ووصفها بأنها ((استمرار لسياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني)).

تنديد أممي

وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة بالضربة الإسرائيلية، التي كان أدانها منسق المنظمة الدولية الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، مندداً بـ((الغارات الجوية المميتة التي شنتها إسرائيل على منطقة مكتظة... حيث كان النازحون يحتمون)). ونددت الخارجية التركية بـ((جريمة حرب)) تتحمّل مسؤوليتها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن ((الوفيات الصادمة في خان يونس)) تعزز الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار في غزة.