«تنفيذي الشارقة» يعتمد توصيات «مبادرة إسناد» لزيادة المشاريع السكنية

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب صاحب السمو الحاكم.

ناقش المجلس خلال اجتماعه عدة موضوعات تتعلق بمتابعة الأداء الحكومي وتطوير خدماته، لمواكبة النمو الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف القطاعات، وتقديم خدمات توفر سبل العيش الكريم لمواطنيها.

واطلع المجلس على تقرير ((مبادرة إسناد)) التي تهدف إلى إدارة تنفيذ المشاريع السكنية وتمكين المستفيدين من إنجاز مشاريعهم بعد اختيار التصاميم المعتمدة والبالغ عددها 155 تصميماً، وتتميز مشاريع ((إسناد)) بسرعة الإنجاز وتناسب المنزل مع قيمة الدعم السكني، إضافة إلى التصاميم المجانية واستخدام الخرسانة الخضراء في البناء.

ووافق المجلس على توصيات تقرير ((مبادرة إسناد)) التي ستسهم في رفع كفاءة الأعمال واستيعاب عدد أكبر من المشاريع السكنية نظراً للإقبال الكبير من المواطنين على المبادرة، حيث تم إنجاز 448 مسكناً، بينما جاري العمل على 436 مسكناً قيد البناء، إضافة إلى المعاملات التي تمت الموافقة عليها ومعاملات قيد الإجراء.

واعتمد المجلس توصيات تقرير هيئة مطار الشارقة الدولي التي تهدف إلى تقديم خدمات وتسهيلات ميسرة ومتطورة لشركات الطيران والمسافرين، بما يوفر سلاسة الإجراءات وسهولة الحركة في مبنى المطار، ويضمن راحة المسافرين وسهولة استخدام المرافق المختلفة للمغادرين والقادمين للدولة ومسافري الرحلات المحولة.