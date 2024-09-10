«معاً»: 499 ألف مستفيد من البرامج التطوعية في أبوظبي

أكدت ميساء محمد النويس، مدير إدارة المشاركة المجتمعية والتطوع في هيئة المساهمات المجتمعية ((معاً))، أنه انطلاقاً من إدراك الهيئة أهمية التطوع والدور المحوري للمتطوعين في بناء مجتمع متعاون ومتماسك، تعمل هيئة المساهمات المجتمعية ــ معاً على تشجيع المتطوعين وتقديم الدعم المالي لهم وتعزيز قدراتهم لتمكينهم من المساهمة في معالجة الأولويات الاجتماعية، وتفعيل منظومة تطوعية متكاملة في أبوظبي، وعليه تمكنت الهيئة من تنفيذ 82 برنامجاً وفرصة تطوعية، استفاد منها 499,875 مستفيداً مباشراً وغير مباشر في أبوظبي، مما يدل على التأثير الإيجابي الذي تحدثه هيئة المساهمات المجتمعية ــ معاً على المجتمع.

وأوضحت النويس أن البرامج التي تتبناها الهيئة تهدف إلى تعزيز ثقافة التعاون والمسؤولية المجتمعية المشتركة من خلال توفير فرص التطوع عن طريق برامج ومبادرات مخصصة، ويتم إطلاق هذه البرامج والمبادرات من خلال التعاون المستمر مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص وكذلك القطاع الثالث لدعم المشاريع التي تركز على النتائج، ويتم استثمار هذه الجهود المشتركة عن طريق برنامجين رئيسين ضمن قطاع المشاركة المجتمعية أولاً، تمكين العمل التطوعي من خلال توفير الفرص التطوعية بالتعاون مع الجهات المختلفة، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الثالث والأوساط الأكاديمية لدمج المتطوعين في برامجهم الحالية أو إطلاق برامج جديدة مناسبة، وفي عام 2023، وصل عدد الفرص التطوعية المتاحة إلى 66 فعالية تم تفعيل 2500 متطوع خلالها بساعات تطوعية تبلغ 47.808 ساعات بما يعادل أكثر من 3.6 ملايين درهم إماراتي، وثانياً، المنح التي يقدمها برنامج تفعيل المشاركة المجتمعية، والذي تم إطلاقه في عام 2023، ويتيح البرنامج لمؤسسات القطاع الخاص، والجمعيات غير الربحية، والمؤسسات الاجتماعية والأكاديمية، والمجموعات التطوعية المرخصة التقدم بطلب للحصول على منحة تصل إلى 100,000 درهم إماراتي.

وتهدف هذه البرامج إلى دعم أكثر من 150 ألف مستفيد في مناطق أبوظبي والعين والظفرة، بالإضافة إلى تفعيل أكثر من 3,500 متطوع من أكثر من 75 جنسية قدموا نحو 98 ألف ساعة تطوعية، وتوفير ما يعاد 5.4 ملايين درهم إماراتي مقابل العمل التطوعي.

فرص

وأشارت النويس في سياق متصل، إلى أن الهيئة تعمل باستمرار على تعزيز النظام التطوعي وتشجيع المشاركة المجتمعية في الإمارة من خلال توفير فرص تطوعية متنوعة تناسب جميع فئات المتطوعين، وفي هذا الإطار، تم إطلاق مبادرة ((نتطوع معاً)) التي شهدت انطلاقة ناجحة ومثمرة خلال العام الماضي، وتعتبر هذه المبادرة رحلة متكاملة لتمكين المتطوعين من تعزيز مشاركاتهم وتشتمل على برامج ومبادرات منها تقديم الوعي والسلم التطوعي وتصنيف المتطوعين والحوافز التشجيعية والمنح.