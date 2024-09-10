6 مستويات لتقييم مهارات الطلبة المعرفية

اعتمدت وزارة والتعليم توظيف ((تصنيف بلوم المعرفي)) ضمن نظام تقييم الطلبة، والذي يعد من أبرز الممارسات العالمية في الأنظمة التعليمية، ويهدف لتعزيز جودة العملية التعليمية ورفع كفاءة التقييم، ويقوم التصنيف على تقسيم المهارات المعرفية إلى 6 مستويات رئيسية، وهي: التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، التقييم، والإبداع.

وعممت الوزارة على المدارس التصنيف من خلال الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الطلبة الصادر عنها أخيراً، ويعتبر أحد الأدوات المهمة لتصنيف الطلبة بناءً على قدراتهم المعرفية، مما يتيح للمعلمين القدرة على قياس وتقييم الطلبة بطريقة منظمة ومنهجية، ويتيح ((تصنيف بلوم المعرفي)) توظيف أدوات تقييم متنوعة مثل أوراق العمل، المشاريع، والاستجابة الموسعة، وذلك لتغطية جوانب مختلفة من التحصيل الدراسي للطلبة، ومن خلال هذه المستويات المتدرجة، يمكن للمعلمين تقديم تغذية راجعة مفصلة، وتحديد المجالات التي يحتاج فيها الطلبة إلى تطوير أو تحسين.

وأوضح الدليل أن التصنيف يساعد في نقل الطلبة تدريجياً إلى مستويات معرفية أعلى، مما يدعم النمو الفكري المستمر والتطوير الأكاديمي على المدى الطويل، ويشمل 6 مستويات ويظهر المستوى الأول قدرة الطلبة على التعرف واستذكار الحقائق والمفاهيم والمصطلحات، والتي يمكن توظيفها من خلال مختلف الاختبارات أو أوراق العمل ذات الهدف المحدد، فيما يظهر المستوى الثاني قدرة الطلاب على إظهار فهم للأفكار من خلال تلخيصها وشرحها أو تصنيفها.

وفي المستوى الثالث ((التطبيق))، يمكن للمعلم قياس قدرة الطلاب على استخدام معارفهم وفهمهم وتطبيقهم لحل المشكلات أو عرض مهاراتهم من خلال موضوع معين، ويمكن توظيفها من خلال مهام الأداء ومهام حل المشكلات، إما بالملاحظة أو ورقة عمل تحتوي على أسئلة يتعين على الطلاب حلها، أما في المستوى الرابع ((التحليل))، فيظهر قدرة الطلاب على المقارنة والتباين وإقامة الروابط بين مختلف مجالات تعلمهم، ويمكن توظيفها من خلال استجابات موسعة مثل المقالات والعروض التقديمية والتقارير.

وفي مستوى ((الإبداع))، تظهر قدرة الطلاب على استخدام جميع عناصر فهمهم لإنتاج أعمال ابتكارية خاصة بهم، ويمكن توظيفها من خلال المشاريع الموسعة والمهام البحثية، وفي مستوى ((التقييم)) تظهر قدرة الطلاب على الربط بين معارفهم السابقة ووجهة نظرهم الشخصية للحكم أو النقد.

وحددت وزارة التربية والتعليم 4 مزايا في توظيف تصنيفات التقييم وهي: التوافق مع أهداف التعلم ما يساعد في ضمان التوافق مع النتائج التعليمية المقصودة ويعزز وضوح التدريس وتنسيق التقييم، وتشجيع الكوادر التعليمية على استخدام أدوات تقييم متنوعة لتلبية مختلف احتياجات التعلم، والتعلم التدريجي من خلال نقل المتعلمين إلى مستويات معرفية أعلى لدعم النمو الفكري المستمر والتطوير، وتوفير رؤى قيمة للمعلمين حول نقاط قوة الطلاب والمجالات التي تحتاج إلى تحسين مما يتيح لهم تقديم تغذية راجعة هادفة.