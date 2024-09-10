215.5 % نمو عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص منذ إطلاق «نافس»

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد المواطنين في القطاع الخاص سجل نمواً بنسبة 215.5 %، وذلك منذ إطلاق ((نافس)) في سبتمبر 2021 وحتى النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص من 37 ألفاً و569 مواطناً إلى أكثر 113 ألف مواطن ومواطنة يعملون في مختلف منشآت القطاع الخاص، فيما سجل عدد الشركات التي يعمل بها مواطنون نسبة نمو 193.5 % خلال نفس الفترة.

وأشارت الوزارة إلى أن الزيادة في أعداد المواطنين وشركات القطاع الخاص التي توفر فرصاً وظيفية تعكس وعي والتزام القطاع الخاص بمسؤولياته في إطار الشراكة مع الحكومة في ملف التوطين وفق رؤية تستهدف الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأس مال بشري إماراتي وتمكينه في القطاع الخاص ودعمه وتعزيز تنافسيته ليشارك بفاعلية في الحراك الاقتصادي وفي المسيرة التنموية للدولة والتي يعد القطاع الخاص محركاً رئيسياً له.

وبحسب بيانات مرصد سوق العمل فإن 95 % من شركات الخاص تلتزم بتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين وذلك امتثالاً لسياسات وقرارات التوطين، وتمنح الشركات الخاصة الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين مميزات تفضيلية تشمل منها الأولوية في ترسية المناقصات في نظام المشتريات الحكومية، وعضوية نادي شركاء التوطين بوزارة الموارد البشرية والتوطين، الأمر الذي يقدم لها تخفيضات مالية تصل إلى 80 % على رسوم المعاملات الخاصة بالوزارة، إضافة للمزايا التي يقدمها برنامج ((نافس)) للشركات والأفراد، وتشمل الدعم المالي وتوفير قاعدة من الكفاءات الإماراتية المؤهلة للعمل في القطاع الخاص، وبرنامج ((اشتراك)) الذي يوفر دعماً حكومياً فيما يخص مساهمات صناديق التقاعد، وعدة مزايا أخرى.

ويتيح ((نافس)) للشركات الراغبة في الانضمام للبرنامج واستقطاب المواطنين زيارة الموقع الإلكتروني والتسجيل بخطوات سهلة، كما أتاح للمواطنين الراغبين في الحصول على الوظائف والاستفادة من مميزات نافس التسجيل في المنصة التي باتت تضم قرابة 18700 شركة ومنشأة تطرح آلاف الوظائف في مختلف التخصصات، والقطاعات الاقتصادية، والصناعية، والتجارية.