منصات رقمية سرية للتبليغ عن «التنمر» في المدارس

ليس هناك من فرحة تعدل فرح الأهل عندما يلتحق أطفالهم بالمدرسة في الصفوف الأولى، وبدء التعلم والنهل من العلوم والمعارف المختلفة، وصولاً إلى الجامعة والتخرج بالشهادات العليا من التخصصات التي يحلمون بها لهم، غير أن بعض السلوكيات التي يتعرض له بعض هؤلاء الأبناء في قد تطفئ جذوة الفرح بهم، وتشعل فتيل الخوف والقلق على مستقبلهم واستقرارهم النفسي والاجتماعي والأكاديمي، وتعكير صفو البيئة التعليمية.

ويعتبر التنمر المدرسي في مقدمة تلك السلوكيات التي قد يتعرض لها بعض الطلبة في المدارس، إذ إن التنمر سلوك متكرر يهدد سلامتهم النفسية، وينفّرهم من المدرسة، ويؤثر على مدى تقبلهم للمعرفة وتحقيق التفوق الدراسي، ومن إقامة صداقات وثيقة ومتينة فيما بينهم، ويكون التنمر على شكل ممارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فردٍ أو مجموعة أفراد نحو غيرهم، سواء كان هذا التنمر لفظياً أو جسدياً أو اجتماعياً أو إلكترونياً أو إلحاق الأذى بالممتلكات الخاصة، وقد يأخذ أشكالاً متعددة كنشر الإشاعات، أو التهديد، أو مهاجمة الطفل المُتنمَّر عليه بدنياً أو لفظياً، أو عزل طفل ما بقصد الإيذاء.

وثمة فرق بين من يتعرض للإغاظة أو المضايقات من صديق أو زميل في المدرسة بطريقة تتسم بالدعابة والود المتبادل المقبول بين الطرفين، وبين من يتعرض له بعنف وأذى وتعمد وتكرار وباستخدام القوة؛ فالأفراد الذين يمارسون التنمر يلجؤون إلى استخدام القوة البدنية للوصول إلى مبتغاهم من الأفراد الآخرين، وفي كلتا الحالتين، سواء أكان الفرد من المتنمرين أو يتعرض للتنمر، فإنه معرض لمشكلات نفسية خطيرة لا تحمد عاقبتها.

في التحقيق التالي نتعرف إلى التدابير التي تتخذها إدارات المدارس الحكومية والخاصة لمواجهة التنمر بين الطلبة، والإجراءات المتبعة للتعامل مع الحالات التي قد تظهر، ودور كل من المدرسة والأسرة والطالب للقضاء على هذه السلوكيات العدوانية، وبعض الدراسات والخطط والبرامج التي تقوم بها الجهات المختصة ذات العلاقة في الدولة، عطفاً على نصائح ومقترحات اختصاصيي علم النفس للتخفيف من الآثار النفسية التي قد تلحق بالطلبة الذين تعرضوا للتنمر.

كما نتعرف إلى دور الإمارات البارز في التصدي لقضية التنمر على المستوى الدولي، وحرصها على الانخراط في المبادرات الدولية لمكافحة هذا السلوك العدواني من خلال دعمها للتقارير الدولية والبحثية التي تعدها المنظمات العالمية.

الأبواب المفتوحة

أكد مسؤولو دعم الطفل في عدد من المدارس الحكومية والخاصة أنهم يتخذون إجراءات صارمة لضمان بيئة تعليمية آمنة، مشيرين إلى أهمية تطبيق سياسة ((الأبواب المفتوحة)) وتعيين سفراء من الطلبة في التصدي لظاهرة التنمر، فيما حرصت المدارس الخاصة على إنشاء منصات رقمية سرية للتبليغ عن حالات التنمر، واستثمرت في فريق القيادة الطلابية من المرحلة الثانوية لمراقبة السلوكيات العامة وتعزيز بيئة مدرسية إيجابية، وشددت على أهمية التبليغ الفوري وعدم السكوت على هذه التصرفات.

وتطبق المدارس الحكومية لائحة سلوك يعد التنمر فيها من المخالفات الخطيرة (الدرجة الثالثة) ويخُصم من المتنمِر 12 درجة، ويتم إيقافه عن الدراسة داخل حرم المدرسة، كما يتم انعقاد فوري للجنة إدارة السلوك واتخاذ القرارات المناسبة، بالإضافة إلى تحويل الطالب للجهة المختصة مثل جهات تقويم السلوك للمرة الأولى لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع، فضلاً عن استدعاء فوري لولي الأمر وتوقيعه على الإنذار والقرار، ومتابعة واستلام تقارير تطور حالة الطالب من قبل الجهة المختصة، وفي حال تكرارها يخصم منه 12 درجة أخرى وتتخذ بحقه كافة الإجراءات السابقة، وفي حال عدم اعتدال السلوك، يتم نقل الطالب المتنمر إلى مدرسة أخرى تأديباً.

بيئة آمنة

وقالت نوال الحايك، مسؤولة دعم الطفل في مدرسة دبي الوطنية، إن مدرستها تحرص على تطبيق إجراءات صارمة وضوابط سلوكية تهدف إلى منع ظاهرة التنمر بين الطلبة، وضمان بيئة تعليمية آمنة ومحترمة، حيث يقوم مشرفو ومشرفات الأقسام بمختلف الأعمار بتوجيه الطلبة حول أهمية التعامل مع بعضهم البعض بالاحترام المتبادل، وتحذيرهم من عواقب السلوكيات المسيئة، مع التأكيد على أهمية إبلاغ المدرسين أو المشرفين عند حدوث أي نوع من التنمر.

وأضافت: ((عند الإبلاغ عن حالة تنمر، تتخذ الإدارة إجراءات فورية للتحقق من الأمر، حيث يتم استدعاء جميع الأطراف المعنية وإجراء تحقيقات دقيقة لمعرفة الحقائق، وبناء على النتائج، تُتخذ الإجراءات التأديبية المناسبة لضمان عدم تكرار الحادثة، بعد ذلك، يتم تحويل المشكلة إلى قسم الدعم النفسي والاجتماعي للبدء في تنفيذ الخطط اللازمة للعلاج السلوكي والنفسي)). ولفتت إلى أن قسم الدعم النفسي والاجتماعي يلعب دوراً حيوياً في التصدي لظاهرة التنمر، وفور تحويل الحالة إلى القسم، يبدأ الأخصائيون الاجتماعيون في وضع خطة علاجية تناسب الطالب المتضرر.

قيادة طلابية

وقالت جانيت فولي، مدير قسم حماية الطفل في مدرسة جيمس ويس جرين الدولية: ((تتعامل المدرسة مع حالات التنمر من خلال نهج استباقي يركز على الطالب، ومشاركة اختصاصيي الصحة النفسية ولجنة مكافحة التنمر في القسم الثانوي وأبطال جودة الحياة من المرحلة الابتدائية، وعند الإبلاغ عن أي حادثة تنمر، يتعاون الطلبة الكبار المدربون والموظفون لمعالجة الموقف بسرعة وفعالية، وتركز المدرسة على التدخل المبكر، وفهم الأسباب الجذرية للمشكلة، وتقديم الدعم للمتضررين ومرتكبي التنمر على حد سواء)).

وأضافت: ((يلعب فريق القيادة الطلابية لدينا، الذي يضم طلبة من المرحلة الثانوية دوراً مهماً في مراقبة سلوكيات التنمر وتحديدها، حيث يتلقون تدريباً خاصاً لدعم أقرانهم، مما يساعد على تهدئة المواقف واحتوائها)).

وبينت المسؤولة أن المدرسة تنفذ نظام إحالة وإبلاغ ذاتياً يُتيح للأفراد الإبلاغ عن التنمر بسرية إذا رغبوا في ذلك، ويمكن الوصول إلى هذا النظام عبر رمز الاستجابة السريعة الموزع في كافة أنحاء المدرسة، والذي يوجه المستخدمين إلى نموذج آمن عبر الإنترنت يديره مستشارو المدرسة، وبعد تقديم أي تقرير، تتخذ المدرسة إجراءات فورية للتحقيق ومعالجة الوضع بالتعاون مع الأطراف المعنية لضمان سلامة ورفاهية جميع الطلاب.

مهام وأدوار

وفي السياق ذاته، أكد غاريث كوبر، مدير قسم حماية الطفل في مدرسة جيمس البرشاء الوطنية، الدور الحاسم الذي يلعبه هذا القسم لضمان سلامة وجودة حياة الطلبة، وتشمل المسؤوليات الرئيسية المنوطة به قيادة جهود الحماية في المدرسة بدعم من أعضاء الفريق، بالإضافة إلى ضمان تدريب جميع الموظفين والتزامهم بالسياسات والإجراءات، ويحتفظ مدير القسم بسجلات حول المخاوف، والإجراءات المتخذة، وأي تواصل داخلي أو مع الجهات الخارجية.

ولفت إلى أن التعامل مع حالات التنمر يتم وفق الالتزام بسياسة مكافحة السلوك في المدرسة، حيث يتم إجراء تحقيق شامل يضمن إبلاغ الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور عند الاقتضاء لدعم المرحلة التالية، كما يتم تطبيق الإجراءات التأديبية لحوادث التنمر بشكل عادل ومنتظم ومعقول، مع مراعاة أي احتياجات تعليمية خاصة أو إعاقات قد تكون لدى الطلبة والنظر في احتياجاتهم. وذكر أنه يتم تسجيل الحوادث العامة للتنمر المشتبه به على منصة حماية المدرسة ((Guard)) ونظام تسجيل السلوك ((Phoenix Classroom))، ويتم التحقيق في كافة حالات التنمر المشتبه بها لضمان اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة لحماية جودة حياة جميع الطلبة.

وأكدت ميلاني موزيز، مديرة قسم حماية الطفل في أكاديمية جيمس الأمريكية أبوظبي، أن الأكاديمية تشجع الطلبة وأولياء الأمور والأوصياء والموظفين على الإبلاغ عن أي حوادث تنمر عبر مجموعة متنوعة من قنوات الإبلاغ، بما في ذلك خيار الإبلاغ بشكل مجهول، مشيرة إلى أن المدرسة تتبنى سياسة صارمة في هذا الشأن، حيث يتم التعامل مع جميع الحوادث بجدية تامة، وعند تلقي أي تقرير عن التنمر، تقوم المدرسة بالتحقيق الفوري في تفاصيل الحادث وطبيعته، لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة والفعالة لحماية الطلبة وتعزيز بيئة مدرسية آمنة وصحية.

تهديد كبير

من جهتها، قالت أمل الحمادي الاختصاصية النفسية والأسرية، إن الإهمال الأسري يشكل تهديداً كبيراً للطلبة، حيث يمكن أن يقودهم إلى التنمر ويضعهم تحت مخاطر نفسية واجتماعية وصحية مثل العزلة والتشاؤم والاكتئاب، مشيرة إلى أن هذه المشكلات تؤدي إلى تأثيرات سلبية على حياة الطلبة ومستقبلهم التعليمي.

وذكرت الحمادي أنها واجهت العديد من حالات الطلبة الذين يحتاجون إلى دعم نفسي وإرشاد بسبب تعرضهم للتنمر، موضحة أن الدعم في مثل هذه الحالات يعتبر أمراً حيوياً لحمايتهم من التأثيرات السلبية التي قد تترتب على التنمر، ومن الضروري أن يكون هناك تنسيق فعال بين الأسرة والمدرسة لتقديم هذا الدعم.

وأفادت الحمادي بأن الطلبة أصبحوا في الوقت الحالي أكثر وعياً تجاه ظاهرة التنمر، وهو ما يشير إلى تطور إيجابي في إدراكهم لمشكلات الصحة النفسية، ناصحة الطلبة بالإبلاغ الفوري عن أي حالات تنمر قد يتعرضون لها وعدم التساهل معها، لضمان حماية بيئة التعليم وتعزيز رفاهيتهم.

وأشارت إلى أن التصدي للتنمر يتطلب تكاتف الجهود المجتمعية والأسرة، حيث يجب على الجميع العمل سوياً لمواجهة هذه الظاهرة والتقليل من تأثيراتها. وأن التعاون بين الأسرة والمدرسة يمكن أن يسهم في توفير بيئة تعليمية أكثر أماناً وتحفيزاً للطلاب.