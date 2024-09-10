برعاية الشيخة هند.. جمعية النهضة النسائية تنظم العرس الجماعي الـ26 لـ 14 عريساً وعروساً

برعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات ومباركة من الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، احتفلت جمعية النهضة النسائية بدبي ممثلة بإدارة التدريب والاستشارات بالعرس الجماعي (زفة حراير) في دورته السادسة والعشرين، في قاعة الشيخ راشد بالمركز التجاري، وزفاف 14 عريساً وعروساً في عرس النساء.

وقالت خولة النابودة نائبة رئيسة الجمعية، المشرف العام على إدارة التدريب والاستشارات، إن جمعية النهضة النسائية تحرص كل الحرص على الاهتمام بالأسرة وكل ما يخص تكوين الأسرة، ومنها الزواج كخطوة مؤسساتية أولى لبناء الأسرة، ولأن أسرتنا بالإمارات أسرة متماسكة نحن نهتم بأبنائنا المواطنين وتزويجهم في عرس جماعي، لتعزيز الأواصر الأسرية في المجتمع الإماراتي.

وثمنت الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام للجمعية، مشروع العرس الجماعي في تحقيق الاستدامة للأسرة الإماراتية، مؤكدةً أن بناء أسرة مستقرة ومترابطة هو حجر الأساس في مسيرة تقدم دولة الإمارات وعلى قمة أولويات القيادة الرشيدة، التي تحرص على دعم أبناء الوطن.

وقالت عفراء الحاي، مديرة إدارة التدريب والاستشارات: إقامة هذا العرس الجماعي جاءت تكليلاً لاحتفال جمعية النهضة النسائية بدبي بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، والذي يأتي انسجاماً مع استراتيجية دولة الإمارات في تحقيق أسرة مستقرة، والابتعاد عن المغالاة في تكاليف الزواج، وتكوين أُسر إماراتية مستقرة بلا ديون.

رعاية وشراكة

وتقام الأعراس الجماعية برعاية بنك دبي الإسلامي كراعٍ رئيس، كما شارك في دعم هذا العرس شركات ومؤسسات والشركاء الاستراتيجيون هم: جمعية بيت الخير، محلات أبوحليقة، مؤسسة الأنصاري للصرافة، المطبعة العصرية ومكتباتها. أما الرعاة الذهبيون فجمعية تراحم الخيرية، مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر - دبي، الجوهرة للمجوهرات، كما يتشرف العرس بالرعاة الدائمين وهم: مركز دبي التجاري العالمي، ليلتي لتنظيم الحفلات، المراسم للضيافة، مركز بطاقة إسعاد - شرطة دبي، مؤسسة تاكسي دبي، الإدارة العامة لأمن المنشآت والطوارئ.

وصرح عابدين طاهر العوضي مدير عام جمعية بيت الخير: تمضي ((بيت الخير)) قدماً في دعم هذه المبادرة، تشجيعاً لأبنائنا وبناتنا من المواطنين الراغبين بالزواج، لبناء الجيل وبناء الوطن، وقد لقيت ((زفة حراير)) نجاحاً بين فئات المجتمع، وحظيت بدعم من الجمهور الذي وجد فيها عملاً اجتماعياً بصيغة إنسانية تحمل الكثير من معاني الخير، ومنحت الأمل للشباب والشابات.