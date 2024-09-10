محمد الشرقي يلتقي اللجنة المنظمة لمنتدى أسواق الطاقة ويطلع على تحضيرات الاستضافة

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، أعضاء اللجنة المنظمة لمنتدى أسواق الطاقة الثاني عشر، برئاسة الكابتن موسى مراد، مدير ميناء الفجيرة.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على تحضيرات اللجنة المنظمة والخطة التنظيمية والتحضيرات الجارية للمنتدى، الذي ينعقد في الإمارة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يومي 1 و2 أكتوبر المقبل.

وأشار سموه إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي للحدث السنوي الدولي، وتوجيهات سموه بتوفير ممكنات نجاحه كافة، انطلاقاً من أهميته في تعزيز المكانة الرائدة لإمارة الفجيرة مركزاً اقتصادياً مهماً على مستوى العالم في مجال الطاقة والصناعات النفطية، وتوسيع آفاق الحوار، وطرح القضايا المتعلقة بهذه القطاعات ذات الأهمية الدولية.

وأشاد سموه بجهود اللجنة المنظمة للمنتدى لضمان إنجاحه سنوياً، وتحقيق أهدافه، التي تخدم قطاع النفط والطاقة، مؤكداً دوره في مناقشة أهم المواضيع ذات العلاقة، وتحقيق أفضل المخرجات والحلول، واستقطابه نخبة قادة القطاع وخبراء الطاقة وصناع القرار، لمناقشة التحولات الجيوسياسية، والفرص المستقبلية في أسواق الطاقة العالمية.

تجربة متميزة

ووجه سموه بالعمل على تقديم تجربة متميزة للضيوف والمشاركين في دورة المنتدى هذا العام ومواصلة تعزيز مكانة إمارة الفجيرة محوراً عالمياً للمناقشات الاستراتيجية في قطاع الطاقة، وتفعيل التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان نجاح المنتدى وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

من جانبهم أعرب أعضاء اللجنة المنظمة للمنتدى عن شكرهم وامتنانهم لسمو ولي عهد الفجيرة على دعم سموه المستمر وتوجيهاته القيمة، مؤكدين التزامهم بتطبيق أعلى المعايير التنظيمية، لتحقيق أهداف الاستضافة بتعزيز الحوار العالمي حول قضايا الطاقة المستقبلية. وحضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.