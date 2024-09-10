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حاكم الشارقة يشهد أداء رئيس وأعضاء المجلس البلدي لخورفكان اليمين القانونية

9/10/2024 7:14:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مراسم أداء اليمين القانونية لرئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وهنأ صاحب السمو حاكم الشارقة المجلس البلدي الجديد، راجياً لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم، مؤكداً سموه ضرورة التركيز على احتياجات المجتمع والمواطنين في المدينة ونقلها للجهات ذات الاختصاص، ومتابعة الأمور التي تقع ضمن نطاق عمل المجلس البلدي.

وأوضح سموه أن مشروعات الإمارة كافة تصب في مصلحة المواطنين والقاطنين على أرضها بما يوفر لهم الحياة الكريمة ويعزز من ترابطهم وانتمائهم واعتزازهم ببلدهم وثقافتهم.

وأشار سموه إلى أهمية التواصل مع كافة أفراد المدينة لمعرفة التحديات التي قد تواجههم واقتراحاتهم وطموحاتهم للارتقاء أكثر بالمدينة، ونقلها للجهات الحكومية كل بحسب اختصاصها، موصياً سموه بالحرص على تسهيل الإجراءات والخدمات التي تقدم للناس.

حضر مراسم أداء اليمين القانونية كل من: الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، وعدد من رؤساء الدوائر وكبار المسؤولين.

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