حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة الجنازة على جثمان عبدالله الغفلي

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له بإذن الله عبدالله سلطان بن غليطة الغفلي، والد كل من محمد وسالم وهزاع وحميد وسلطان وسيف وخليفة عبدالله سلطان بن غليطة الغفلي، وعمّ حمد عبدالله بن غليطة الغفلي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، وطارق عبدالله بن غليطة الغفلي مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، التي أقيمت بعد صلاة ظهر أمس في مسجد الشيخ زايد بعجمان، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين. كما أدى الصلاة عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، وأعيان ووجهاء البلاد والمواطنين والمقيمين.

وشيع جثمان المغفور له بإذن الله إلى مثواه الأخير في مقبرة عجمان، حيث ووري الثرى.

وقدم صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان والشيوخ والمعزون واجب العزاء والمواساة إلى ذوي الفقيد، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.