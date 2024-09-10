سعود بن صقر: التزامنا راسخ بتعزيز شراكتنا الاقتصادية

التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، ضمن زيارته لجمهورية الصين الشعبية ليو جونغشي عمدة حكومة بلدية دونغقوان الصينية وعدداً من كبار المسؤولين في المدينة الصينية.

وبحث سموه مع ليو جونغشي، سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والتبادل الثقافي بين إمارة رأس الخيمة ودونغقوان واطلع على أبرز التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المدينة الصينية التي يبلغ عدد سكانها نحو 10.5 ملايين نسمة وتشتهر بكونها أحد أهم مراكز التصنيع في الصين.

ويأتي اللقاء في ضوء الزيارة التي قام بها ليو جونغشي، إلى إمارة رأس الخيمة في شهر أبريل الماضي حيث تبادل الجانبان الأحاديث حول قصة النجاح الاقتصادي المشترك بين الإمارة والمدينة الصينية، الذي تحقق من خلال تطوير قطاعاتهما الصناعية والتصنيعية.

وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في هذا الصدد: ((إنه بينما نحتفي بقوة قطاع التصنيع المزدهر في إمارة رأس الخيمة، ومدينة دونغقوان الصينية، فإننا نؤكد التزامنا الراسخ بتعزيز شراكتنا الاقتصادية، وندرك تماماً أن المدينتين، أصبحتا اليوم منارتين في الصناعة والابتكار، ونحن على ثقة بأنه ومن خلال تعزيز تعاوننا، سنصنع فرصاً جديدة، ونحقق الازدهار المتبادل، ومن خلال عملنا المشترك، سنتمكن من صناعة المستقبل المشرق، وتعزيز نمو اقتصادينا، والمساهمة في التنمية العالمية)).

رؤية مستقبلية

إلى ذلك، حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، ندوة التعاون الاقتصادي والتجاري، التي جمعت قادة الأعمال في إمارة رأس الخيمة، مع نظرائهم في مدينة دونغقوان الصينية، مؤكداً سموه خلالها أن الإمارة تمتلك رؤية مستقبلية طموحة، وتدرك أهمية الشراكات الدولية القوية في مسعاها لصناعة غدٍ مشرق ومزدهر لأبناء الوطن. وقال سموه في كلمته خلال افتتاح الندوة: ندرك في رأس الخيمة أهمية بناء العلاقات الاقتصادية والإنسانية مع الشركاء الدوليين، ودورها الفاعل في تحويل تطلعاتنا إلى واقع ملموس.. فرؤيتنا للمستقبل واضحة، وركيزتها الأساسية تمكين أبنائنا، والعمل على تبني التكنولوجيا المتقدمة، وإشراك دول العالم في جهودنا الرامية لترسيخ قيم التعاون الدولي، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.وألقى تشانع جيانلانغ، مدير مكتب التجارة البلدي في دونغقوان، كلمة أمام الحضور. كما تم تقديم عدد من العروض التقديمية من الجانبين.