Wednesday, 11 September 2024 04:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محمد بن زايد يهنئ هاتفياً عبد المجيد تبون بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

9/10/2024 7:14:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، خلال اتصال هاتفي، فخامة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، خلال الانتخابات التي جرت مؤخراً.

وأعرب سموه خلال الاتصال الهاتفي عن تمنياته للرئيس الجزائري التوفيق والنجاح في مهامه خلال المرحلة المقبلة لتحقيق تطلعات شعبه الشقيق نحو التقدم والازدهار. من جانبه أعرب فخامة عبد المجيد تبون عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتهنئته، متمنياً لدولة الإمارات دوام الرقي والازدهار. إلى ذلك استقبل صاحب السمو رئيس الدولة، أمس، بنيامين أبالوس، وزير الداخلية في جمهورية الفلبين.

ونقل وزير الداخلية الفلبيني إلى سموه، خلال اللقاء تحيات رئيس الفلبين فرديناند ماركوس جونيور، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الازدهار، وللعلاقات الإماراتية ـ الفلبينية مزيداً من التقدم، فيما حمله سموه تحياته إلى الرئيس الفلبيني، وتمنياته لبلده وشعبه الصديق مزيداً من النماء. وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين البلدين، وإمكانيات تطويرها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

رئيس الدولة يهنئ هاتفياً الرئيس الجزائري بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة رئيس الدولة يبحث مع وزير داخلية الفلبين تطوير علاقات التعاون

MENAFN10092024000110011019ID1108659575

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث