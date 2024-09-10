محمد بن زايد يهنئ هاتفياً عبد المجيد تبون بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، خلال اتصال هاتفي، فخامة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، خلال الانتخابات التي جرت مؤخراً.
وأعرب سموه خلال الاتصال الهاتفي عن تمنياته للرئيس الجزائري التوفيق والنجاح في مهامه خلال المرحلة المقبلة لتحقيق تطلعات شعبه الشقيق نحو التقدم والازدهار. من جانبه أعرب فخامة عبد المجيد تبون عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتهنئته، متمنياً لدولة الإمارات دوام الرقي والازدهار. إلى ذلك استقبل صاحب السمو رئيس الدولة، أمس، بنيامين أبالوس، وزير الداخلية في جمهورية الفلبين.
ونقل وزير الداخلية الفلبيني إلى سموه، خلال اللقاء تحيات رئيس الفلبين فرديناند ماركوس جونيور، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الازدهار، وللعلاقات الإماراتية ـ الفلبينية مزيداً من التقدم، فيما حمله سموه تحياته إلى الرئيس الفلبيني، وتمنياته لبلده وشعبه الصديق مزيداً من النماء. وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين البلدين، وإمكانيات تطويرها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.
لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:
رئيس الدولة يهنئ هاتفياً الرئيس الجزائري بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة
رئيس الدولة يبحث مع وزير داخلية الفلبين تطوير علاقات التعاون
MENAFN10092024000110011019ID1108659575
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.