محمد بن زايد يهنئ هاتفياً عبد المجيد تبون بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، خلال اتصال هاتفي، فخامة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، خلال الانتخابات التي جرت مؤخراً.

وأعرب سموه خلال الاتصال الهاتفي عن تمنياته للرئيس الجزائري التوفيق والنجاح في مهامه خلال المرحلة المقبلة لتحقيق تطلعات شعبه الشقيق نحو التقدم والازدهار. من جانبه أعرب فخامة عبد المجيد تبون عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتهنئته، متمنياً لدولة الإمارات دوام الرقي والازدهار. إلى ذلك استقبل صاحب السمو رئيس الدولة، أمس، بنيامين أبالوس، وزير الداخلية في جمهورية الفلبين.

ونقل وزير الداخلية الفلبيني إلى سموه، خلال اللقاء تحيات رئيس الفلبين فرديناند ماركوس جونيور، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الازدهار، وللعلاقات الإماراتية ـ الفلبينية مزيداً من التقدم، فيما حمله سموه تحياته إلى الرئيس الفلبيني، وتمنياته لبلده وشعبه الصديق مزيداً من النماء. وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين البلدين، وإمكانيات تطويرها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

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