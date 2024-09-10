من فجرّ الأيديولوجيات المتطرفة والقاتلة في المنطقة؟!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

هذا‭ ‬التصريح‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يرى‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬مرآة‭ ‬الحقيقة،‭ ‬وأنه‭ ‬دون‭ ‬غيره‭ ‬متهم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ (‬بأنه‭ ‬رأس‭ ‬الشرّ‭ ‬العالمي‭ ‬وصاحب‭ ‬أكثر‭ ‬الأيديولوجيات‭ ‬المتطرفة‭ ‬القاتلة‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الأساطير‭ ‬الملفقة‭)! ‬يجد‭ ‬الكيان‭ ‬في‭ ‬لجة‭ ‬أكاذيبه‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬يجد‭ ‬نفسه‭ ‬عاجزًا‭ ‬أمام‭ (‬حقيقة‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬نضالاً‭ ‬ضدّ‭ ‬محور‭ ‬الشرّ‭ ‬الصهيوني‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬الكيان‭ ‬والذي‭ ‬جعل‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬بعبعًا‭ ‬وهميًا‭ ‬فيما‭ ‬هو‭ ‬وصهيونيته‭ ‬البعبع‭ ‬الحقيقي‭! ‬والشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أيضًا‭ ‬يخوض‭ ‬النضال‭ ‬ضد‭ ‬الأيديولوجية‭ ‬المتطرفة‭ ‬القاتلة‭ ‬في‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬الغربي‭ ‬الاستعماري‭ ‬الداعم‭ ‬له‭ ‬والمتبني‭ ‬بكل‭ ‬وحشية‭ ‬الكيان‭ ‬الاستعماري،‭ ‬والداعم‭ ‬لنظام‭ ‬الملالي‭!‬

{ ‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬ما‭ ‬يلفت‭ ‬النظر‭ ‬أن‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬يوعز‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬مقاوم‭ ‬ضدّه‭ ‬خلفه‭ ‬إيران،‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬يعرف‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬تستغل‭ ‬فقط‭ ‬الورقة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬للمتاجرة‭! ‬والسؤال‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬ليل‭ ‬نهار،‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬تمثل‭ ‬تهديدًا‭ ‬للأمن‭ ‬العالمي‭ ‬بسبب‭ ‬دعمها‭ ‬لروسيا‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬أوكرانيا‭!‬،‭ ‬فلماذا‭ ‬لا‭ ‬يتوجه‭ ‬الطرفان‭ ‬إلى‭ ‬رأس‭ ‬الأفعى‭ ‬ويقومان‭ ‬بقطعها؟‭!‬

لماذا‭ ‬يتم‭ ‬التنسيق‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬الضربات‭ ‬العسكرية‭ ‬المسرحية‭ ‬بين‭ ‬الكيان‭ ‬ووكلاء‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬واليمن‭ ‬وبالمكشوف‭ ‬وعلى‭ ‬الملأ؟‭!‬

لماذا‭ ‬تتم‭ ‬المفاوضات‭ ‬الأمريكية‭ ‬الإيرانية‭ ‬الجارية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقاسم‭ ‬النفوذ‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية؟‭!‬

لماذا‭ ‬يتم‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬عشرات‭ ‬المليارات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬المتبادلة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬الإيراني‭ ‬والأمريكي؟‭! ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬دعم‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني‭ ‬لإسقاط‭ ‬النظام‭ ‬قط؟‭!‬

ألا‭ ‬يشعر‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬ونتنياهو‭ ‬ومعه‭ ‬الأب‭ ‬‮«‬الروحي‭ ‬الأمريكي،‭ ‬أن‭ ‬لعبة‭ ‬التحجج‭ ‬بإيران‭ ‬لضرب‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وضرب‭ ‬العرب‭ ‬باتت‭ ‬لعبة‭ ‬سخيفة‭ ‬ومضحكة‭ ‬ومكشوفة‭! ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬تبادل‭ ‬الأدوار‭ ‬بين‭ ‬الكيان‭ ‬وإيران‭ ‬في‭ ‬تجسيد‭ ‬الأيديولوجية‭ ‬المتطرفة،‭ ‬وحيث‭ ‬الضحية‭ ‬دائمًا‭ ‬هي‭ ‬الشعوب‭ ‬العربية‭ ‬أصبحت‭ ‬بدورها‭ ‬مهزلة‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تنطلي‭ ‬على‭ ‬أحد‭!‬

{ ‭ ‬بالمقابل‭ ‬لنسأل‭ ‬سؤالاً‭ ‬جوهريا‭ ‬قد‭ ‬يعود‭ ‬بنا‭ ‬إلى‭ ‬الوراء‭ ‬تاريخيًّا‭ ‬حول‭ ‬من‭ ‬الطرف‭ ‬الذي‭ ‬أجج‭ ‬وفجر‭ (‬الأيديولوجيات‭ ‬المتطرفة‭) ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية؟‭! ‬أليس‭ ‬هو‭ ‬الاستعمار‭ ‬الغربي‭ ‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬سواء‭ ‬عبر‭ ‬الحملات‭ ‬الصليبية‭ ‬المتلاحقة،‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬احتلال‭ ‬واستعمار‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬لاحقًا؟‭! ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬أجندة‭ ‬تقسيم‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬‮«‬سايكس‭ ‬ – ‭ ‬بيكو‮»‬‭ ‬1916؟‭! ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬زرع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬وسرقة‭ ‬وطن‭ ‬من‭ ‬شعبه؟‭! ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬صناعة‭ ‬الإرهاب‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬‮«‬نظام‭ ‬الملالي‮»‬‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬بعد‭ ‬تنحية‭ ‬الشاه؟‭! ‬ثم‭ ‬صناعة‭ ‬الإرهاب‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬‮«‬القاعدة‭ ‬وداعش‮»‬‭ ‬وغيرهما‭ ‬وباعترافات‭ ‬مسؤولين‭ ‬أمريكيين؟‭! ‬ثم‭ ‬استمرار‭ (‬الأيديولوجية‭ ‬المتطرفة‭ ‬لقاتلة‭) ‬في‭ ‬تبني‭ (‬نظرية‭ ‬الفوضى‭) ‬واحتلال‭ ‬العراق‭ ‬وأجزاء‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬ونشر‭ ‬الفوضى‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬وغيرها،‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ (‬المقاومة‭ ‬الوهمية‭) ‬اتي‭ ‬تديرها‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬واليمن‭ ‬والعراق‭ ‬والسماح‭ ‬لها‭ ‬بالتمدد؟‭!‬

{ ‭ ‬من‭ ‬إذًا‭ ‬الذي‭ ‬فجرّ‭ ‬‮«‬الأيديولوجيات‭ ‬القاتلة‮»‬‭ ‬وتبناها‭ ‬وصنعها،‭ ‬أو‭ ‬هيأ‭ ‬ظروف‭ ‬خروجها‭ ‬في‭ (‬ارتدادات‭ ‬موضوعية‭) ‬كردة‭ ‬فعل‭ ‬على‭ ‬الاحتلال‭ ‬وعلى‭ ‬‮«‬الاستعمار‭ ‬المقنع‮»‬‭ ‬وعلى‭ ‬الوحشية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وانطلاق‭ ‬الانتفاضة‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬المحتلة‭ ‬ثم‭ ‬عملية‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬التي‭ ‬اتخذها‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬ذريعة‭ ‬لإطلاق‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬لما‭ ‬يقارب‭ ‬العام‭ ‬كاملاً‭! ‬ويتطلع‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬الضفة‭ ‬وإلى‭ ‬توسيع‭ ‬الحدود‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الجغرافيا‭ ‬العربية،‭ ‬اتباعًا‭ ‬لأكبر‭ ‬عملية‭ (‬تطرف‭ ‬أيديولوجي‭ ‬قاتل‭) ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬يعتدي‭ ‬على‭ ‬سيادة‭ ‬الدول‭ ‬وحقوق‭ ‬الشعوب‭ ‬في‭ ‬أراضيها،‭ ‬باسم‭ ‬أن‭ ‬الاحتلال‭ ‬للدول‭ ‬الأخرى‭ ‬هو‭ ‬‮«‬وعد‭ ‬إلهي‮»‬‭! ‬هل‭ ‬من‭ ‬تطرف‭ ‬قاتل‭ ‬في‭ ‬الأيديولوجية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬هذا؟‭!‬

{ ‭ ‬حين‭ ‬يقول‭ ‬‮«‬نتنياهو‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬معبر‭ ‬الكرامة،‭ ‬حسب‭ ‬التسمية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬للمعبر‭ ‬إن‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ (‬محاط‭ ‬بأيديولوجية‭ ‬قاتلة‭) ‬فإنه‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬يزيف‭ ‬الحقيقة‭ ‬ويقلب‭ ‬المعادلة،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬يحاول‭ ‬كعادته‭ ‬استغفال‭ ‬العقول‭ ‬و‭(‬رمتني‭ ‬بدائها‭ ‬وانسلت‭)! ‬لأن‭ ‬الحقيقة‭ ‬أن‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬هي‭ ‬المحاطة‭ ‬بالأيديولوجية‭ ‬القاتلة‭ ‬والمتطرفة‭ ‬المتمثلة‭ ‬بشكل‭ ‬تجسيدي‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬في‭ ‬أيديولوجية‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬والأيديولوجية‭ ‬الصهيونية‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬والغرب،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬أجندة‭ ‬استعمارية‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬أطرافها‭ ‬يتصرفون‭ ‬كمستعمرين‭ ‬وبرؤية‭ ‬استعمارية‭ ‬وبمخططات‭ ‬عدوانية‭ ‬ضد‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وجغرافيتها‭ ‬وشعوبها‭! ‬وفي‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬إن‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬محاطة‭ ‬بأيديولوجية‭ ‬إيران‭ ‬القاتلة‭ ‬والتوسعية‭ ‬ضد‭ ‬العرب‭ ‬وليس‭ ‬ضد‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭!‬

{ ‭ ‬وما‭ ‬الأيديولوجيتان‭ ‬المزروعتان‭ ‬والمتمثلتان‭ ‬في‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وفي‭ ‬‮«‬نظام‭ ‬الملالي‮»‬،‭ ‬إلا‭ ‬وجهين‭ ‬لذات‭ ‬العملة‭ ‬المتطرفة‭ ‬القاتلة‭! ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الكوارث‭ ‬التي‭ ‬حلت‭ ‬بالوطن‭ ‬العربي‭!‬،‭ ‬سواء‭ ‬منذ‭ ‬زرع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬وأجندة‭ ‬التوسع،‭ ‬أو‭ ‬زرع‭ ‬‮«‬الملالي‮»‬‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬وأجندة‭ ‬التوسع‭ ‬أيضًا‭! ‬والحقيقة‭ ‬تقول‭ ‬إن‭ ‬الطرفين‭ ‬اللذين‭ ‬يتبادلان‭ ‬الاتهام،‭ ‬فيما‭ ‬هما‭ ‬يتبادلان‭ ‬التخادم‭ ‬والأدوار،‭ ‬هما‭ ‬الأيديولوجية‭ ‬القاتلة‭ ‬التي‭ ‬تتخادم‭ ‬ضد‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭ ‬وليس‭ ‬ضد‭ ‬بعضهما‭ ‬البعض‭! ‬وشر‭ ‬البلية‭ ‬ما‭ ‬يضحك‭!‬