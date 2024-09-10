(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
مازالت نجاحات البحرين تتواصل معلنة أنه ليس بحجم المساحة أو الميزانيات تتحقق النجاحات وإنما بالإصرار والعزيمة والولاء وحب الوطن الذي يدفع إلى بذل كل جهد ممكن من أجل تطويره وإنجاح مشاريعه ونمائه وتقدمه.
وقد صنف مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي 2023 الصادر عن البنك الدولي ميناء خليفة بن سلمان الميناء الأكثر كفاءة في العالم للموانئ الصغيرة إذ حقق الميناء المرتبة الأولى باعتباره الميناء الأكثر تحسنا في دول مجلس التعاون الخليجي كما تم تصنيفه عاشر أفضل ميناء في غرب ووسط وجنوب آسيا ولا شك أن هذا التصنيف سوف يسهم في تعزيز مكانة البحرين كمركز لوجستي إقليمي.
وأكد بدر هود المحمود وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية في مداخلة لتلفزيون البحرين أن الجهود والتعاون بين جميع الأطراف سواء الحكومية أو القطاع الخاص أسهم في تحقيق المركز الأول على مستوى العالم في هذا المؤشر الدولي، مؤكدا أن الشراكة بين الجهات الحكومية العاملة في الميناء أسهمت في سرعة مناولة البضائع وتفريغ الحاويات وتسليم البضائع للتجار بالإضافة إلى التقنيات الحديثة التي تم إدخالها مؤخرا وأسهمت في رفع كفاءة العمليات.
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