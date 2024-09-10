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نجاحات

9/10/2024 7:12:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مازالت‭ ‬نجاحات‭ ‬البحرين‭ ‬تتواصل‭ ‬معلنة‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬بحجم‭ ‬المساحة‭ ‬أو‭ ‬الميزانيات‭ ‬تتحقق‭ ‬النجاحات‭ ‬وإنما‭ ‬بالإصرار‭ ‬والعزيمة‭ ‬والولاء‭ ‬وحب‭ ‬الوطن‭ ‬الذي‭ ‬يدفع‭ ‬إلى‭ ‬بذل‭ ‬كل‭ ‬جهد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطويره‭ ‬وإنجاح‭ ‬مشاريعه‭ ‬ونمائه‭ ‬وتقدمه‭.‬

وقد‭ ‬صنف‭ ‬مؤشر‭ ‬أداء‭ ‬موانئ‭ ‬الحاويات‭ ‬العالمي‭ ‬2023‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬ميناء‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الميناء‭ ‬الأكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬للموانئ‭ ‬الصغيرة‭ ‬إذ‭ ‬حقق‭ ‬الميناء‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬باعتباره‭ ‬الميناء‭ ‬الأكثر‭ ‬تحسنا‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تصنيفه‭ ‬عاشر‭ ‬أفضل‭ ‬ميناء‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬ووسط‭ ‬وجنوب‭ ‬آسيا‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف‭ ‬سوف‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬لوجستي‭ ‬إقليمي‭.‬

وأكد‭ ‬بدر‭ ‬هود‭ ‬المحمود‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬لشؤون‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬مداخلة‭ ‬لتلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬الجهود‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬سواء‭ ‬الحكومية‭ ‬أو‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المؤشر‭ ‬الدولي،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الميناء‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬سرعة‭ ‬مناولة‭ ‬البضائع‭ ‬وتفريغ‭ ‬الحاويات‭ ‬وتسليم‭ ‬البضائع‭ ‬للتجار‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إدخالها‭ ‬مؤخرا‭ ‬وأسهمت‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬العمليات‭. ‬

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