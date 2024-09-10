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توجيهات سمو ولي العهد .. والاندماج الإيجابي

9/10/2024 7:12:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دائما‭ ‬ما‭ ‬يقال‭ ‬إن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬القمة‭ ‬صعب،‭ ‬ولكن‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬القمة‭ ‬أصعب‭.. ‬وتجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬السجناء‭ ‬وبرامج‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل،‭ ‬حققت‭ ‬إنجازات‭ ‬متميزة‭ ‬ونجاحات‭ ‬رائدة،‭ ‬استمرت‭ ‬فيها‭ ‬وحافظت‭ ‬عليها،‭ ‬وعمدت‭ ‬إلى‭ ‬تطويرها‭ ‬بشكل‭ ‬نوعي،‭ ‬وطني‭ ‬وحقوقي،‭ ‬يستحق‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬نموذجا‭ ‬للمنطقة‭ ‬والعالم‭.. ‬فقد‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬القمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬واستمرت‭ ‬فيه،‭ ‬وحافظت‭ ‬عليه‭.‬


‬وفقاً‭ ‬للمرسوم‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬بالعفو‭ ‬عن‭ (‬457‭) ‬محكومًا،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولي‭ ‬جلالته‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬وتنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬توفير‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬وعرض‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬للمشمولين‭ ‬بالعفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬وتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنفيذية‭ ‬لإدماجهم‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وضمان‭ ‬استفادتهم‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬والبرامج‭ ‬المتاحة‭.. ‬وهي‭ ‬توجيهات‭ ‬كريمة،‭ ‬متكررة‭ ‬ومستمرة‭.‬

وقد‭ ‬باشرت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬بدعوة‭ ‬المشمولين‭ ‬بالعفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬إلى‭ ‬تحديث‭ ‬بياناتهم‭ ‬الشخصية‭ ‬والمستندات‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم،‭ ‬تمهيداً‭ ‬لتسجيلهم‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬المزايا‭ ‬المالية‭ ‬للنظام،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الشواغر‭ ‬الوظيفية‭ ‬المناسبة‭.. ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتصدر‭ ‬صفحات‭ ‬التقارير‭ ‬الحقوقية،‭ ‬واستثماره‭ ‬بالشكل‭ ‬الأمثل‭.‬

مشروع‭ ‬تدريب‭ ‬وتوظيف‭ ‬السجناء‭ ‬المشمولين‭ ‬بالعفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬مشروع‭ ‬وطني‭ ‬إنساني،‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬المنظومة‭ ‬الحقوقية‭ ‬البحرينية،‭ ‬بجانب‭ ‬مشروع‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬وقانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬التي‭ ‬تميزت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬بحرينية،‭ ‬نالت‭ ‬إعجاب‭ ‬وتقدير‭ ‬الجميع،‭ ‬وأصبحت‭ ‬مثالا‭ ‬يحتذى‭ ‬به،‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬وإصلاح‭ ‬السجناء،‭ ‬وإدماجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي،‭ ‬وخطوة‭ ‬وقائية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬للجريمة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭. ‬

دع‭ ‬عنك،‭ ‬حديث‭ ‬شخص‭ ‬مفرج‭ ‬عنه،‭ ‬انفلت‭ ‬لسانه‭ ‬وطاش‭ ‬عقله،‭ ‬في‭ ‬التطرق‭ ‬لأمور‭ ‬سلبية،‭ ‬نالت‭ ‬الرفض‭ ‬المجتمعي‭ ‬والجزاء‭ ‬القانوني‭.. ‬تماما‭ ‬حينما‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬عودة‭ ‬مفرج‭ ‬عنه‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬شمله‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬إلى‭ ‬الجريمة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬ويجب‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬التصرف‭ ‬‮«‬الغبي‮»‬‭ ‬والسلوك‭ ‬الخاطئ،‭ ‬عائقا‭ ‬أو‭ ‬مانعا‭ ‬من‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬سيادة‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬والنهج‭ ‬الحقوقي‭ ‬الإنساني‭ ‬الرفيع‭ ‬للبلاد‭.‬

ودعما‭ ‬واستكمالا‭ ‬لجهود‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬نهجها‭ ‬الإنساني‭ ‬الحكيم،‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬لرعاية‭ ‬السجناء‭ ‬والمفرج‭ ‬عنهم‭ ‬وأسرهم،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إحدى‭ ‬الوزارات،‭ ‬أو‭ ‬ضمن‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬أو‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتعمل‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬القانون‭ ‬وإشراف‭ ‬الدولة‭.‬

في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬تم‭ ‬إنشاء‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لرعاية‭ ‬السجناء‭ ‬والمفرج‭ ‬عنهم‭ ‬وأسرهم‭ ‬‮«‬تراحم‮»‬،‭ ‬وتضم‭ ‬في‭ ‬عضويتها‭ ‬13‭ ‬جهة‭ ‬حكومية،‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الوسائل‭ ‬الكفيلة‭ ‬برعاية‭ ‬النزلاء‭ ‬والمفرج‭ ‬عنهم‭ ‬وأسرهم،‭ ‬وتحسين‭ ‬حياتهم‭ ‬ودعمهم،‭ ‬وإعادة‭ ‬تأهيلهم‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬لهم‭ ‬حياة‭ ‬كريمة،‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬لهم،‭ ‬بجانب‭ ‬تنمية‭ ‬المهارات‭ ‬الحياتية،‭ ‬والقبول‭ ‬المجتمعي،‭ ‬والتأهيل‭ ‬والإرشاد‭ ‬النفسي،‭ ‬والترابط‭ ‬الأسري،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تنمية‭ ‬القدرات،‭ ‬والتوظيف،‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬والتدريب‭ ‬والتأهيل‭ ‬والتعليم‭.‬

القيادة‭ ‬الحكمية‭ ‬بحسها‭ ‬الأبوي‭ ‬ورؤيتها‭ ‬الإنسانية،‭ ‬تفتح‭ ‬أبواب‭ ‬الوطن‭ ‬لجميع‭ ‬أبنائها،‭ ‬وتمنحهم‭ ‬الفرصة‭ ‬للاندماج‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬الرسمية‭ ‬تعمل‭ ‬جاهدة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مستقبل‭ ‬الأسرة‭ ‬البحرينية‭.. ‬فماذا‭ ‬عن‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والخدمة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لهذا‭ ‬التوجه‭ ‬الكريم‭..‬؟‭ ‬

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