نحو حكومات مرنة.. واتصال مبتكر 1

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)







المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لحكومة‭ ‬الشارقة‭ ‬أصبح‭ ‬حدثا‭ ‬سنويا‭ ‬مهما‭ ‬ينتظره‭ ‬الكثيرون‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬المنتدى‭ ‬يعتبر‭ ‬الأكبر‭ ‬والأهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وعبر‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الريادة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬كرس‭ ‬المنتدى‭ ‬مكانته‭ ‬عبر‭ ‬حسن‭ ‬التنظيم،‭ ‬وعبر‭ ‬إتاحة‭ ‬المجال‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أعماله‭ ‬لأعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والمسؤولين‭ ‬والمختصين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬وعبر‭ ‬ثراء‭ ‬وتنوع‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬يناقشها‭ ‬والتفاعل‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دورة‭.‬

منتدى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬عقد‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬حكومات‭ ‬مرنة‭.. ‬اتصال‭ ‬مبتكر‮»‬‭. ‬

شارك‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬متحدثا‭ ‬يمثلون‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬صنّاع‭ ‬القرار‭ ‬وقادة‭ ‬الفكر‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭ ‬وذوي‭ ‬الاختصاص‭ ‬وخبراء‭ ‬الاتصال‭ ‬والإعلام‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬وتضمنت‭ ‬أجندة‭ ‬المنتدى‭ ‬160‭ ‬فعالية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬جلسات‭ ‬رئيسية‭ ‬وجانبية،‭ ‬وخطابات‭ ‬ملهمة،‭ ‬وفعاليات‭ ‬استباقية،‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬متخصصة،‭ ‬وبرامج‭ ‬متنوعة‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬رئيسية‭ ‬و17‭ ‬منصة‭ ‬جانبية‭.‬

وعلى‭ ‬امتداد‭ ‬يومي‭ ‬4‭ ‬و5‭ ‬سبتمبر‭ ‬الحالي‭ ‬ناقش‭ ‬المنتدى‭ ‬في‭ ‬جلساته‭ ‬المختلفة‭ ‬عشرات‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بشعاره‭ ‬الرئيسي،‭ ‬أي‭ ‬بمرونة‭ ‬الحكومات‭ ‬والاتصال‭ ‬المبتكر‭.‬

من‭ ‬عمر‭ ‬بن‭ ‬الخطاب‭ ‬إلى‭ ‬اليوم

ابتداء،‭ ‬ما‭ ‬معنى‭ ‬الحكومات‭ ‬المرنة‭ ‬التي‭ ‬رفع‭ ‬المنتدى‭ ‬شعارها؟‭.. ‬بعبارة‭ ‬ادق،‭ ‬كيف‭ ‬تكون‭ ‬الحكومات‭ ‬مرنة؟‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬المطلوب‭ ‬وماذا‭ ‬عليها‭ ‬ان‭ ‬تفعل‭ ‬بالضبط‭ ‬كي‭ ‬تتحقق‭ ‬هذه‭ ‬المرونة؟

في‭ ‬كلمته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمنتدى،‭ ‬طرح‭ ‬الشيخ‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬القاسمي‭ ‬نائب‭ ‬حاكم‭ ‬الشارقة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشارقة‭ ‬للإعلام‭ ‬عدة‭ ‬أسئلة‭ ‬تلخص‭ ‬جوهر‭ ‬الموضوع‭ ‬هي‭: ‬هل‭ ‬الحكومات‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬المرونة؟‭ ‬وما‭ ‬مدى‭ ‬المرونة‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إليها‭ ‬الحكومات؟‭ ‬وهل‭ ‬المرونة‭ ‬مصطلح‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي؟‭ ‬أم‭ ‬أن‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬أجبر‭ ‬الحكومات‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مرنة؟

وروى‭ ‬الشيخ‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬القاسمي‭ ‬حكاية‭ ‬تاريخية‭ ‬معبرة‭ ‬تعتبر‭ ‬مثالا‭ ‬للمرونة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬العامة‭ ‬المنشودة‭. ‬قال‭ ‬إن‭ ‬عمر‭ ‬بن‭ ‬الخطاب‭ ‬كان‭ ‬مشهورا‭ ‬بشدته‭ ‬ولُقب‭ ‬بالفاروق‭ ‬لأنه‭ ‬فرق‭ ‬بين‭ ‬الحق‭ ‬والباطل،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬كان‭ ‬كذلك‭ ‬رمزاً‭ ‬للمرونة‭ ‬في‭ ‬إدارته،‭ ‬ففي‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الأيام‭ ‬وبينما‭ ‬هو‭ ‬يتجول‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬متخفياً‭ ‬سمع‭ ‬بكاء‭ ‬طفل‭ ‬رضيع‭ ‬فطلب‭ ‬من‭ ‬أمه‭ ‬أن‭ ‬ترضعَه‭ ‬حتى‭ ‬يسكت،‭ ‬فأفهمته‭ ‬أنها‭ ‬تحاول‭ ‬أن‭ ‬تفطمَه‭ ‬قبل‭ ‬موعد‭ ‬الفطام‭ ‬لأن‭ ‬أمير‭ ‬المؤمنين‭ ‬يعطي‭ ‬نفقة‭ ‬الأطفال‭ ‬بعد‭ ‬فطامهم،‭ ‬وحرك‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬شيئاً‭ ‬في‭ ‬عمر،‭ ‬جعله‭ ‬يغير‭ ‬في‭ ‬لحظتها‭ ‬قانون‭ ‬النفقة‭ ‬بالكامل،‭ ‬فأمر‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬نفقة‭ ‬الأطفال‭ ‬منذ‭ ‬ولادتهم‭ ‬وتزداد‭ ‬بازدياد‭ ‬أعمارهم‭ ‬وحاجاتهم‭.‬

ما‭ ‬فعله‭ ‬عمر‭ ‬بن‭ ‬الخطاب‭ ‬نموذج‭ ‬للمرونة‭ ‬المنشودة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬العامة‭.‬

في‭ ‬مقابل‭ ‬هذه‭ ‬المرونة‭ ‬تحدث‭ ‬الشيخ‭ ‬سلطان‭ ‬القاسمي‭ ‬عن‭ ‬ظواهر‭ ‬موجودة‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحكومات‭ ‬تتناقض‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬المرونة‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬البيروقراطية‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬والدورة‭ ‬المستندية‭ ‬للمعاملة،‭ ‬وراجعنا‭ ‬غداً،‭ ‬والنظام‭ ‬لا‭ ‬يعمل‮»‬‭.. ‬وهكذا‭.‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬هذا‭ ‬فإننا‭ ‬إذا‭ ‬‮«‬أردنا‭ ‬أن‭ ‬نحقق‭ ‬تواصلا‭ ‬حكوميا‭ ‬مرنا‭ ‬وفعالا‭ ‬فعلينا‭ ‬أن‭ ‬نبدأ‭ ‬بمرونة‭ ‬العقول‭ ‬التي‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تستلهم‭ ‬من‭ ‬جذورها‭ ‬المتأصلة‭ ‬ما‭ ‬يقودها‭ ‬لاستخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتطورة،‭ ‬فلا‭ ‬هي‭ ‬متحجرة‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬ولا‭ ‬هي‭ ‬لاهثة‭ ‬وراء‭ ‬كل‭ ‬جديد‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أوضح‭ ‬طارق‭ ‬سعيد‭ ‬علاي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لحكومة‭ ‬الشارقة‭ ‬أن‭ ‬اختيار‭ ‬المنتدى‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬شعار‭ (‬حكومات‭ ‬مرنة‭.. ‬اتصال‭ ‬مبتكر‭) ‬جاء‭ ‬استجابة‭ ‬لجملة‭ ‬من‭ ‬المتغيرات‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬العالم‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭. ‬وقال‭ ‬توضيحا‭ ‬لهذا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المشاريع‭ ‬الحضارية‭ ‬الناجحة‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مناخ‭ ‬عام‭ ‬وبيئة‭ ‬متكاملة‭ ‬لتجني‭ ‬ثمارها،‭ ‬وترتقي‭ ‬بواقع‭ ‬مجتمعاتها،‭ ‬وهذا‭ ‬لا‭ ‬يتحقق‭ ‬إلا‭ ‬بتبادل‭ ‬التجارب‭ ‬والخبرات،‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المشاريع‭ ‬الرائدة،‭ ‬فإننا‭ ‬نفتح‭ ‬فصلاً‭ ‬جديداً‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬متكامل‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مساهمة‭ ‬الاتصال‭ ‬في‭ ‬خطط‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬علاي‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يمثل‭ ‬نموذجاً‭ ‬مثالياً‭ ‬للاتصال‭ ‬قبل‭ ‬أعوام‭ ‬قليلة‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬سوى‭ ‬درس‭ ‬وتجربة‭ ‬لشكل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الاتصال،‭ ‬يضع‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬الكم‭ ‬الهائل‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تتشاركها‭ ‬مجتمعات‭ ‬العالم،‭ ‬كما‭ ‬يتوقف‭ ‬ملياً‭ ‬عند‭ ‬سلوك‭ ‬الفرد‭ ‬في‭ ‬حياته‭ ‬اليومية،‭ ‬والوقت‭ ‬الذي‭ ‬يمضيه‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬وفي‭ ‬متابعة‭ ‬مجريات‭ ‬العالم‭.‬

وعن‭ ‬جوهر‭ ‬المطلوب‭ ‬لتحقيق‭ ‬المرونة‭ ‬قال‭ ‬علاي‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مهمتنا‭ ‬المركزية‭ ‬اليوم‭ ‬كعاملين‭ ‬في‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬ليست‭ ‬صناعة‭ ‬رسالة‭ ‬مرئية‭ ‬أو‭ ‬مسموعة‭ ‬أو‭ ‬مكتوبة،‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬القوالب‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬مجدية‭ ‬في‭ ‬الاتصال،‭ ‬وابتكار‭ ‬قوالب‭ ‬جديدة‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬مجتمعات‭ ‬اليوم،‭ ‬ليس‭ ‬ذلك‭ ‬فحسب،‭ ‬وإنما‭ ‬مهمتنا‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬التنبؤ‭ ‬بأثر‭ ‬كل‭ ‬عملية‭ ‬اتصال،‭ ‬كما‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬مساهمين‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬دفة‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬الاتصال؛‭ ‬فما‭ ‬يحدث‭ ‬من‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الاجتماع‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬القطاعات،‭ ‬له‭ ‬انعكاسات‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬الاتصال‭ ‬واستراتيجي‮»‬‭.‬

التخلي‭ ‬عن‭ ‬القوالب‭ ‬الجامدة‭.. ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التنبؤ‭.. ‬توجيه‭ ‬التغيير‭ ‬المنشود‭. ‬هذه‭ ‬إذن‭ ‬أهم‭ ‬شروط‭ ‬المرونة‭ ‬المنشودة‭.‬

المواطن‭ ‬الحليف

في‭ ‬إحدى‭ ‬جلسات‭ ‬المنتدى،‭ ‬تحدث‭ ‬الدكتور‭ ‬معز‭ ‬مقدم،‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬لديوان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬عن‭ ‬مفاهيم‭ ‬الاتصال‭ ‬وتطورها‭ ‬وكيف‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تستجيب‭ ‬للمتغيرات‭ ‬وتتحلى‭ ‬بالمرونة‭.‬

قال‭ ‬إن‭ ‬الاتصال‭ ‬مرتبط‭ ‬ارتباطا‭ ‬وثيقا‭ ‬بالمواطن،‭ ‬وأن‭ ‬الهدف‭ ‬الأساسي‭ ‬للاتصال‭ ‬المرن‭ ‬وللمرونة‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتحلى‭ ‬بها‭ ‬الحكومات‭ ‬عموما‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يتحول‭ ‬هذا‭ ‬المواطن‭ ‬من‭ ‬طالب‭ ‬خدمة‭ ‬إلى‭ ‬حليف‭ ‬للحكومات‭ ‬وشريك‭ ‬معها‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬أنه‭ ‬كي‭ ‬يتحقق‭ ‬هذا،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تعرف‭ ‬الحكومات‭ ‬كيف‭ ‬تقدم‭ ‬خدماتها‭ ‬وكيف‭ ‬تسوق‭ ‬إنجازاتها،‭ ‬والإلمام‭ ‬بكل‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬والاستفادة‭ ‬منه‭.‬

الدكتور‭ ‬جلال‭ ‬حاتم‭ ‬مدير‭ ‬جامعة‭ ‬أم‭ ‬القيوين‭ ‬وضع‭ ‬عدة‭ ‬شروط‭ ‬كي‭ ‬يكون‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬مرنا‭ ‬وناجحا‭ ‬هي‭:‬

1-‭ ‬أن‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬القيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشفافية‭ ‬والتعاون‭. ‬

2-‭ ‬سرعة‭ ‬الاستجابة،‭ ‬ضاربا‭ ‬المثل‭ ‬بالنموذج‭ ‬الإماراتي‭ ‬وفي‭ ‬الشارقة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭ ‬في‭ ‬فعالية‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‭.‬

3-‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الاتصال‭ ‬تبادليا‭ ‬وتشاركيا‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬واحد‭.‬

4-‭ ‬أهمية‭ ‬النشر‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للمعلومات‭ ‬والقيام‭ ‬بحملات‭ ‬التوعية‭ ‬وعرض‭ ‬الإنجازات‭ ‬وقوة‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬التأثير‭ ‬والتطوير‭.‬

وقدمت‭ ‬منى‭ ‬بوسمرة‭ ‬مدير‭ ‬أكاديمية‭ ‬دبي‭ ‬للإعلام‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأمثلة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬كمقياس‭ ‬لنجاح‭ ‬الحكومات‭ ‬وفعاليتها‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدماتها‭ ‬المجتمعية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬كانت‭ ‬خير‭ ‬مثال‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬فكان‭ ‬هناك‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬الناس‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يتأثروا‭ ‬بالشائعات،‭ ‬ولنشر‭ ‬رسائل‭ ‬الاطمئنان‭.‬

المرونة‭ ‬الاقتصادية

من‭ ‬أهم‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬ناقشها‭ ‬المنتدى‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الحكومات‭ ‬المرنة‭ ‬مسألة‭ ‬المرونة‭ ‬الاقتصادية‭.‬

ناقشت‭ ‬القضية‭ ‬جلسة‭ ‬حملت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬من‭ ‬قلب‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المرن‭ ‬إلى‭ ‬فنون‭ ‬التواصل‮»‬‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬الشارقة‭. ‬

في‭ ‬الجلسة‭ ‬اعتبر‭ ‬محمد‭ ‬جمعة‭ ‬المشرخ‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمكتب‭ ‬الشارقة‭ ‬للاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬المباشر‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬شروط‭ ‬المرونة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬تذليل‭ ‬العقبات‭ ‬أمام‭ ‬الاستثمار‭. ‬ونوه‭ ‬هنا‭ ‬بدور‭ ‬مكتب‭ ‬الشارقة‭ ‬للاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬المباشر‭ (‬استثمر‭ ‬في‭ ‬الشارقة‭) ‬في‭ ‬تذليل‭ ‬عقبات‭ ‬الاستثمار‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬الشارقة‭ ‬وتسهيل‭ ‬ممارسة‭ ‬الأعمال‭ ‬وتذليل‭ ‬كافة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬أي‭ ‬مستثمر‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬أو‭ ‬توسيع‭ ‬أعماله‭ ‬في‭ ‬الشارقة‭ ‬والإمارات‭.‬

وقال‭ ‬المشرخ‭ ‬إن‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أسهما‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬وسهلا‭ ‬المجال‭ ‬لتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬وبناء‭ ‬الشراكات‭ ‬معهم‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬اتخذت‭ ‬قرارات‭ ‬مرنة‭ ‬للاستثمار‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬لجذب‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬والشركات،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬المميزات‭ ‬التي‭ ‬طرحتها‭ ‬الدولة‭ ‬لزيادة‭ ‬ثقة‭ ‬المستثمرين‭ ‬من‭ ‬السماح‭ ‬للشركات‭ ‬الأجنبية‭ ‬بامتلاك‭ ‬100‭% ‬من‭ ‬أعمالها‭ ‬داخل‭ ‬المناطق‭ ‬الحرة،‭ ‬وإقامات‭ ‬ذهبية،‭ ‬وخضراء،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التسهيلات‭ ‬جعلت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬يفكرون‭ ‬في‭ ‬الانتقال‭ ‬والعيش‭ ‬بالدولة‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬استثماراتهم‭.‬

ديفيد‭ ‬لامانت‭ ‬الأستاذ‭ ‬المساعد‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬نانيانغ‭ ‬التكنولوجية‭ ‬ورئيس‭ ‬مختبر‭ ‬تحليلات‭ ‬الكوارث‭ ‬للمجتمع‭ ‬أشار‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬إلى‭ ‬التغيرات‭ ‬الجوهرية‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬على‭ ‬استراتيجيات‭ ‬وتقنيات‭ ‬ممارسة‭ ‬الاتصال،‭ ‬وقال‭ ‬إنها‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬حاجة‭ ‬ملحة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬المعلومات‭ ‬وخلق‭ ‬مشاريع‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬المخاطر‭ ‬وإدارة‭ ‬الأزمات‭.‬

أما‭ ‬عن‭ ‬أهم‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬اقتصاد‭ ‬مرن،‭ ‬فتتلخص‭ ‬في‭ ‬رأيه‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الصدمات‭ ‬والأزمات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مواطن‭ ‬الضعف‭ ‬أثناء‭ ‬فترة‭ ‬التعافي،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬التخطيط‭ ‬لتخطي‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬أو‭ ‬قبل‭ ‬الأزمة‭.‬

وبشكل‭ ‬عام،‭ ‬أجمع‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬بناء‭ ‬شراكات‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والأفراد‭ ‬لتشجيع‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والابتكار‭ ‬مع‭ ‬أهمية‭ ‬نشر‭ ‬رسائل‭ ‬إيجابية‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المرن،‭ ‬والترويج‭ ‬للقيم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الإيجابية‭.‬

مراقبة‭ ‬الأداء‭ ‬الحكومي‭ ‬

من‭ ‬أهم‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬أثيرت‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬شروط‭ ‬المرونة‭ ‬الحكومية‭ ‬أهمية‭ ‬وجود‭ ‬رقابة‭ ‬عامة‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬الحكومي،‭ ‬تتابع‭ ‬الإيجابيات‭ ‬والسلبيات‭ ‬وتنبه‭ ‬إليها‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬عرض‭ ‬مختار‭ ‬أحمد‭ ‬مفوض‭ ‬لجنة‭ ‬التخطيط‭ ‬والميزانية‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬نيجيريا‭ ‬تجربة‭ ‬فريدة‭ ‬معبرة‭. ‬قال‭ ‬إن‭ ‬ولاية‭ ‬كادونا‭ ‬في‭ ‬شمالي‭ ‬البلاد‭ ‬أطلقت‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬سيتيفيد‮»‬‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬النفقات‭ ‬العامة،‭ ‬يشكل‭ ‬‮«‬العيون‭ ‬والآذان‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يرى‭ ‬ويسمع‭ ‬بها‭ ‬الجمهور‭ ‬جميع‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمراقبة‭ ‬الأداء‭ ‬الحكومي‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬التطبيق‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬استجابة‭ ‬الحكومة‭ ‬لملاحظات‭ ‬المواطنين،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والتعليم‭ ‬والخدمات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية،‭ ‬وبشكل‭ ‬خاص‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمدارس‭.‬

وأضاف‭ ‬مختار‭ ‬أحمد‭: ‬‮«‬نجح‭ ‬التطبيق‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬ملموس‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إكمال‭ ‬بناء‭ ‬500‭ ‬مدرسة،‭ ‬و200‭ ‬مستشفى،‭ ‬ومئات‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬كالطرق‭ ‬والجسور‭ ‬والمباني‭ ‬الحكومية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تخفيض‭ ‬نسبة‭ ‬ولادة‭ ‬الأمهات‭ ‬في‭ ‬المنازل‭ ‬من‭ ‬78‭% ‬إلى‭ ‬48‭% ‬خلال‭ ‬عامين‭ ‬فقط،‭ ‬كما‭ ‬نجح‭ ‬بتحديد‭ ‬أسوأ‭ ‬20‭ ‬مقاولا،‭ ‬وتم‭ ‬وضعهم‭ ‬على‭ ‬القائمة‭ ‬السوداء‮»‬،‭ ‬مشيراُ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬عيون‭ ‬وآذان‮»‬‭ ‬تستخدم‭ ‬حالياً‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتعلم‭ ‬الآلي‭ ‬لتتبع‭ ‬مشاعر‭ ‬المواطنين‭.‬

هذه‭ ‬الجوانب‭ ‬التي‭ ‬عرضنا‭ ‬لها‭ ‬تمثل‭ ‬بعضا‭ ‬من‭ ‬اهم‭ ‬المفاهيم‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالحكومات‭ ‬المرنة،‭ ‬والشروط‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المفروض‭ ‬توافرها‭ ‬كي‭ ‬تتحقق‭ ‬هذه‭ ‬المرونة‭.‬

وليست‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الجوانب‭ ‬الوحيدة‭. ‬كل‭ ‬النقاشات‭ ‬التي‭ ‬دارت‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬عبر‭ ‬كل‭ ‬الجلسات‭ ‬والورش‭ ‬والأنشطة‭ ‬تتعلق‭ ‬بالقضية،‭ ‬وسوف‭ ‬نتابع‭ ‬هذه‭ ‬الجوانب‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬المقالات‭ ‬الآتية‭.‬