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صحيفة إيرانية: 26 مليون إيراني يعانون من الفقر.. 5 ملايين منهم في ((فقر مدقع))

9/10/2024 7:12:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أفادت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬دنياي‭ ‬اقتصاد‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬خط‭ ‬الفقر‭ ‬لأسرة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬أفراد‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬بلغ‭ ‬حوالي‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬تومان‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭. ‬ونقلت‭ ‬الصحيفة‭ ‬عن‭ ‬خبراء‭ ‬اقتصاديين‭ ‬أن‭ ‬حوالي‭ ‬26‭ ‬مليون‭ ‬إيراني‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الفقر‭ ‬ولا‭ ‬يستطيعون‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬الأساسية‭.‬

وفي‭ ‬تقريرها‭ ‬نقلت‭ ‬الصحيفة‭ ‬عن‭ ‬هادي‭ ‬موسوي‭ ‬عضو‭ ‬الهيئة‭ ‬العلمية‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬بحوث‭ ‬البرلمان‭ ‬أن‭ ‬معدل‭ ‬الفقر‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬حالياً‭ ‬يبلغ‭ ‬حوالي‭ ‬30 ‭%‬ ‭.‬

ويعني‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬حوالي‭ ‬26‭ ‬مليون‭ ‬إيراني‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الفقر،‭ ‬وغير‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬الأساسية‭.‬

ووفقاً‭ ‬لموسوي‭ ‬فإن‭ ‬معدل‭ ‬‮«‬الفقر‭ ‬المدقع‮»‬‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬يبلغ‭ ‬حوالي‭ ‬5 ‭%‬ ،‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬حوالي‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭.‬

وهذا‭ ‬المصطلح‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يستطيعون‭ ‬حتى‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬الغذائية‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬أحمد‭ ‬ميدري‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬والرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬هذه‭ ‬الإحصائيات‭ ‬مؤخراً،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الفقر‭ ‬المدقع‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬الفرد‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجاته‭ ‬الغذائية‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬أنفق‭ ‬كل‭ ‬دخله‭.‬

وذكر‭ ‬موسوي‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬معلومات‭ ‬محدودة‭ ‬حول‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭.‬

وفي‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‭ ‬نقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬هم‌‭ ‬ميهن‮»‬‭ ‬عن‭ ‬متاجر‭ ‬تجارية‭ ‬أن‭ ‬سرقة‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬قد‭ ‬ازدادت‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬وتزايد‭ ‬الجوع‭ ‬بين‭ ‬الناس‭.‬

وخلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وبسبب‭ ‬سوء‭ ‬إدارة‭ ‬الحكومة‭ ‬للاقتصاد،‭ ‬ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬الأساسية‭ ‬وتفاقم‭ ‬الفقر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬إيران‭.‬

وحذرت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الإيرانية‭ ‬مراراً‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬الفقر‭ ‬وانتشار‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافظات‭.‬

ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يظهر‭ ‬قادة‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬اهتماماً‭ ‬كبيراً‭ ‬بهذه‭ ‬التقارير‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وخلال‭ ‬جلسة‭ ‬نقاش‭ ‬نظمتها‭ ‬‮«‬دنياي‭ ‬اقتصاد‮»‬‭ ‬أضاف‭ ‬موسوي‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإيرانيين‭ ‬لا‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬2100‭ ‬سعرة‭ ‬حرارية‭ ‬اللازمة‭ ‬يوميا‭.‬

وذكر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ ‬57 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الإيرانيين،‭ ‬منهم‭ ‬14.5‭ ‬مليون‭ ‬طفل،‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‭ ‬ولا‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬المطلوبة‭.‬

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