صحيفة إيرانية: 26 مليون إيراني يعانون من الفقر.. 5 ملايين منهم في ((فقر مدقع))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أفادت صحيفة «دنياي اقتصاد» بأن خط الفقر لأسرة مكونة من 3 أفراد في طهران بلغ حوالي 20 مليون تومان في العام الحالي. ونقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاديين أن حوالي 26 مليون إيراني يعانون من الفقر ولا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وفي تقريرها نقلت الصحيفة عن هادي موسوي عضو الهيئة العلمية في مركز بحوث البرلمان أن معدل الفقر في إيران حالياً يبلغ حوالي 30 % .
ويعني ذلك أن حوالي 26 مليون إيراني يعانون من الفقر، وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
ووفقاً لموسوي فإن معدل «الفقر المدقع» في إيران يبلغ حوالي 5 % ، ما يعادل حوالي 5 ملايين شخص.
وهذا المصطلح يشير إلى الأشخاص الذين لا يستطيعون حتى تلبية احتياجاتهم الغذائية.
كما أكد أحمد ميدري وزير العمل والرعاية الاجتماعية هذه الإحصائيات مؤخراً، مشيراً إلى أنه في حالة الفقر المدقع لا يستطيع الفرد تلبية احتياجاته الغذائية حتى لو أنفق كل دخله.
وذكر موسوي أن هناك معلومات محدودة حول هؤلاء الأشخاص.
وفي أبريل الماضي نقلت صحيفة «هم ميهن» عن متاجر تجارية أن سرقة المواد الغذائية قد ازدادت في إيران، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وتزايد الجوع بين الناس.
وخلال السنوات الأخيرة، وبسبب سوء إدارة الحكومة للاقتصاد، ارتفعت أسعار السلع الأساسية وتفاقم الفقر بشكل كبير في إيران.
وحذرت وسائل الإعلام الإيرانية مراراً من زيادة الفقر وانتشار سوء التغذية في مختلف المحافظات.
ورغم ذلك لم يظهر قادة النظام الإيراني اهتماماً كبيراً بهذه التقارير حتى الآن.
وخلال جلسة نقاش نظمتها «دنياي اقتصاد» أضاف موسوي أن العديد من الإيرانيين لا يحصلون على 2100 سعرة حرارية اللازمة يوميا.
وذكر في وقت سابق أن 57 % من الإيرانيين، منهم 14.5 مليون طفل، يعانون من سوء التغذية ولا يحصلون على السعرات الحرارية المطلوبة.
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