Wednesday, 11 September 2024 04:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيت ميدلتون تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

9/10/2024 7:12:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قالت‭ ‬كيت‭ ‬ميدلتون‭ ‬أميرة‭ ‬ويلز،‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬إنها‭ ‬أنهت‭ ‬برنامج‭ ‬علاجها‭ ‬الكيميائي‭ ‬الوقائي‭ ‬ضد‭ ‬السرطان‭ ‬وستشارك‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المناسبات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬العام‭. ‬وأوضحت‭ ‬كيت‭ (‬42‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬زوجة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬البريطاني‭ ‬الأمير‭ ‬وليام،‭ ‬أن‭ ‬طريقها‭ ‬للتعافي‭ ‬تماما‭ ‬من‭ ‬المرض‭ ‬سيكون‭ ‬طويلا‭. ‬وخضعت‭ ‬أميرة‭ ‬ويلز‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬البطن‭ ‬في‭ ‬يناير
كشفت‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬ورم‭ ‬سرطاني،‭ ‬وتتلقى‭ ‬العلاج‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭. ‬وقالت‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬شخصية‭ ‬أصدرها‭ ‬مكتبها‭: ‬‮«‬مع‭ ‬قرب‭ ‬انتهاء‭ ‬الصيف،‭ ‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬أن‭ ‬أصف‭ ‬لكم‭ ‬مدى‭ ‬الارتياح‭ ‬الذي‭ ‬أشعر‭ ‬به‭ ‬بعدما‭ ‬أكملت‭ ‬أخيرا‭ ‬علاجي‭ ‬الكيميائي‮»‬‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬الأشهر‭ ‬الـ9‭ ‬الماضية‭ ‬صعبة‭ ‬جدا‭ ‬علينا‭ ‬كعائلة‭. ‬فالحياة‭ ‬كما‭ ‬تعرفون‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتغير‭ ‬في‭ ‬لحظة،‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نجد‭ ‬طريقة‭ ‬للتنقل‭ ‬عبر‭ ‬المياه‭ ‬العاصفة‭ ‬والطريق‭ ‬المجهول‮»‬‭. ‬وظهرت‭ ‬كيت‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬مشاكلها‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬خلال‭ ‬العرض‭ ‬العسكري‭ ‬السنوي‭ ‬للاحتفال‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاد‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز،‭ ‬كما‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ويمبلدون‭ ‬للتنس‭ ‬في‭ ‬يوليو‭. ‬ومن‭ ‬ضمن‭ ‬الإعلان‭ ‬الأخير،‭ ‬نشر‭ ‬قصر‭ ‬كنسينغتون‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬لكيت‭ ‬مع‭ ‬وليام‭ ‬وأطفالهما‭ ‬الثلاثة‭ ‬تم‭ ‬تصويره‭ ‬في‭ ‬نورفولك‭. ‬وقالت‭ ‬كيت‭: ‬‮«‬رحلة‭ ‬السرطان‭ ‬معقدة‭ ‬ومخيفة‭ ‬وغير‭ ‬متوقعة‭ ‬للجميع،‭ ‬وخاصة‭ ‬لأقرب‭ ‬المقربين‭ ‬منك‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬هي‭ ‬بكل‭ ‬تواضع‭ ‬تضعك‭ ‬أيضا‭ ‬وجها‭ ‬لوجه‭ ‬مع‭ ‬نقاط‭ ‬ضعفك‭ ‬بطريقة‭ ‬لم‭ ‬تفكر‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬وتمنحك‭ ‬منظورا‭ ‬جديدا‭ ‬لكل‭ ‬شيء‮»‬‭. ‬وتابعت‭: ‬‮«‬ذكرتني‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬أنا‭ ‬ووليام،‭ ‬بضرورة‭ ‬التفكير‭ ‬والشعور‭ ‬بالامتنان‭ ‬على‭ ‬الأشياء‭ ‬المهمة،‭ ‬رغم‭ ‬بساطتها،‭ ‬في‭ ‬الحياة،‭ ‬التي‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬نعتبرها‭ ‬من‭ ‬المسلمات‮»‬‭.‬

MENAFN10092024000055011008ID1108659563

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث