كيت ميدلتون تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضافت‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬الأشهر‭ ‬الـ9‭ ‬الماضية‭ ‬صعبة‭ ‬جدا‭ ‬علينا‭ ‬كعائلة‭. ‬فالحياة‭ ‬كما‭ ‬تعرفون‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتغير‭ ‬في‭ ‬لحظة،‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نجد‭ ‬طريقة‭ ‬للتنقل‭ ‬عبر‭ ‬المياه‭ ‬العاصفة‭ ‬والطريق‭ ‬المجهول‮»‬‭. ‬وظهرت‭ ‬كيت‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬مشاكلها‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬خلال‭ ‬العرض‭ ‬العسكري‭ ‬السنوي‭ ‬للاحتفال‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاد‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز،‭ ‬كما‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ويمبلدون‭ ‬للتنس‭ ‬في‭ ‬يوليو‭. ‬ومن‭ ‬ضمن‭ ‬الإعلان‭ ‬الأخير،‭ ‬نشر‭ ‬قصر‭ ‬كنسينغتون‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬لكيت‭ ‬مع‭ ‬وليام‭ ‬وأطفالهما‭ ‬الثلاثة‭ ‬تم‭ ‬تصويره‭ ‬في‭ ‬نورفولك‭. ‬وقالت‭ ‬كيت‭: ‬‮«‬رحلة‭ ‬السرطان‭ ‬معقدة‭ ‬ومخيفة‭ ‬وغير‭ ‬متوقعة‭ ‬للجميع،‭ ‬وخاصة‭ ‬لأقرب‭ ‬المقربين‭ ‬منك‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬هي‭ ‬بكل‭ ‬تواضع‭ ‬تضعك‭ ‬أيضا‭ ‬وجها‭ ‬لوجه‭ ‬مع‭ ‬نقاط‭ ‬ضعفك‭ ‬بطريقة‭ ‬لم‭ ‬تفكر‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬وتمنحك‭ ‬منظورا‭ ‬جديدا‭ ‬لكل‭ ‬شيء‮»‬‭. ‬وتابعت‭: ‬‮«‬ذكرتني‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬أنا‭ ‬ووليام،‭ ‬بضرورة‭ ‬التفكير‭ ‬والشعور‭ ‬بالامتنان‭ ‬على‭ ‬الأشياء‭ ‬المهمة،‭ ‬رغم‭ ‬بساطتها،‭ ‬في‭ ‬الحياة،‭ ‬التي‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬نعتبرها‭ ‬من‭ ‬المسلمات‮»‬‭.‬