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((سبايس إكس)) تطلق أول رحلة تتيح للركاب التجول في الفضاء

9/10/2024 7:12:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أطلقت‭ ‬‮«‬سبايس‭ ‬إكس‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مهمتها‭ ‬الفضائية‭ ‬‮«‬بولاريس‭ ‬دون‮»‬‭ ‬المتوقع‭ ‬استمرارها‭ ‬أيامًا‭ ‬عدة‭ ‬مع‭ ‬طاقم‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬أفراد‭. ‬

ويُفترض‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬أول‭ ‬عملية‭ ‬سير‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬لرواد‭ ‬غير‭ ‬محترفين؛‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬محطة‭ ‬مفصلية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الاستكشاف‭ ‬التجاري‭ ‬للفضاء‭. ‬وكتبت‭ ‬الشركة‭ ‬التابعة‭ ‬للملياردير‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭: ‬‮«‬انطلاق‭ ‬بولاريس‭ ‬دون‭!‬‮»‬،‭ ‬مرفقة‭ ‬الرسالة‭ ‬بصورة‭ ‬التُقطت‭ ‬للصاروخ‭ ‬أثناء‭ ‬انطلاقه‭. ‬

وكان‭ ‬الإقلاع‭ ‬قد‭ ‬أرجئ‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوعين‭ ‬الماضيين،‭ ‬وخصوصا‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‭.‬

وقائد‭ ‬هذه‭ ‬المهمة،‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬خمسة‭ ‬أيام،‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬بولاريس‭ ‬دون‮»‬‭ ‬ Polaris ‭ ‬ Dawn ،‭ ‬هو‭ ‬الملياردير‭ ‬الأمريكي‭ ‬جاريد‭ ‬إيزاكمان،‭ ‬الذي‭ ‬يتعاون‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬‮«‬سبايس‭ ‬إكس‮»‬‭ ‬ويمول‭ ‬جزئيا‭ ‬الرحلة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يُكشف‭ ‬عن‭ ‬كلفتها‭. ‬

وترمي‭ ‬الرحلة‭ ‬خصوصا‭ ‬إلى‭ ‬اختبار‭ ‬بزات‭ ‬‮«‬سبايس‭ ‬اكس‮»‬‭ ‬الأولى‭ ‬المخصصة‭ ‬للتجول‭ ‬في‭ ‬الفضاء،‭ ‬وهي‭ ‬بيضاء‭ ‬وذات‭ ‬مظهر‭ ‬استشرافي‭.‬

وقال‭ ‬جاريد‭ ‬إيزاكمان‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭: ‬‮«‬أتصور‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الأيام‭ ‬سنرى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬وحتى‭ ‬العائلات‭ ‬يقفزون‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬القمر‭ ‬ببزات‭ ‬سبايس‭ ‬إكس‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬شرف‭ ‬كبير‭ ‬أن‭ ‬تتاح‭ ‬لي‭ ‬الفرصة‭ ‬لاختبارها‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يُبث‭ ‬الخروج‭ ‬إلى‭ ‬الفضاء‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬للمهمة‭.‬

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