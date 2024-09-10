((سبايس إكس)) تطلق أول رحلة تتيح للركاب التجول في الفضاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أطلقت «سبايس إكس» أمس الثلاثاء مهمتها الفضائية «بولاريس دون» المتوقع استمرارها أيامًا عدة مع طاقم من أربعة أفراد.
ويُفترض أن تشهد هذه المهمة أول عملية سير في الفضاء لرواد غير محترفين؛ ما يمثل محطة مفصلية جديدة في الاستكشاف التجاري للفضاء. وكتبت الشركة التابعة للملياردير إيلون ماسك عبر منصة إكس: «انطلاق بولاريس دون!»، مرفقة الرسالة بصورة التُقطت للصاروخ أثناء انطلاقه.
وكان الإقلاع قد أرجئ مرات عدة خلال الأسبوعين الماضيين، وخصوصا بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقائد هذه المهمة، المقرر أن تستمر خمسة أيام، التي تحمل اسم «بولاريس دون» Polaris Dawn ، هو الملياردير الأمريكي جاريد إيزاكمان، الذي يتعاون منذ سنوات مع «سبايس إكس» ويمول جزئيا الرحلة التي لم يُكشف عن كلفتها.
وترمي الرحلة خصوصا إلى اختبار بزات «سبايس اكس» الأولى المخصصة للتجول في الفضاء، وهي بيضاء وذات مظهر استشرافي.
وقال جاريد إيزاكمان في مؤتمر صحفي الشهر الماضي: «أتصور أنه في يوم من الأيام سنرى الكثير من الأشخاص وحتى العائلات يقفزون على سطح القمر ببزات سبايس إكس الخاصة بهم»، مضيفا: «شرف كبير أن تتاح لي الفرصة لاختبارها على هذه الرحلة».
ومن المقرر أن يُبث الخروج إلى الفضاء مباشرة في اليوم الثالث للمهمة.
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