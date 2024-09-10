Wednesday, 11 September 2024 04:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سويسرا.. الحكم على طارق رمضان بالسجن بتهمة اغتصاب

9/10/2024 7:12:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قضت‭ ‬محكمة‭ ‬استئناف‭ ‬سويسرية‭ ‬بسجن‭ ‬المفكر‭ ‬الإسلامي‭ ‬السويسري‭ ‬طارق‭ ‬رمضان‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬بينها‭ ‬واحدة‭ ‬مع‭ ‬النفاذ،‭ ‬بتهمتي‭ ‬الاغتصاب‭ ‬والإكراه‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬علاقة‭ ‬جنسية،‭ ‬بعد‭ ‬تبرئته‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬الابتدائية‭. ‬

وذكر‭ ‬قصر‭ ‬العدل‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬أن‭ ‬دائرة‭ ‬الاستئناف‭ ‬الجنائية‭ ‬‮«‬أبطلت‭ ‬قرار‭ ‬محكمة‭ ‬الجنايات‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬مايو‭ ‬2023‭ ‬مع‭ ‬الإقرار‭ ‬بإدانة‭ ‬طارق‭ ‬رمضان‭ ‬بتهمة‭ ‬الاغتصاب‭ ‬والإكراه‭ ‬الجنسي‭ ‬في‭ ‬غالبية‭ ‬الوقائع‭ ‬المبلغ‭ ‬عنها‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬دائرة‭ ‬الاستئناف‭ ‬الجنائية‭ ‬‮«‬حكمت‭ ‬على‭ ‬طارق‭ ‬رمضان‭ ‬بالسجن‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬بينها‭ ‬عام‭ ‬مع‭ ‬النفاذ‮»‬‭. ‬

وأوضحت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الوقائع‭ ‬حدثت‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬ليل‭ ‬28‭ ‬إلى‭ ‬29‭ ‬أكتوبر‭ ‬2008،‭ ‬وهو‭ ‬التاريخ‭ ‬الذي‭ ‬تعرضت‭ ‬فيه‭ ‬المدعية‭ ‬للاغتصاب‭ ‬وممارسة‭ ‬الجنس‮»‬‭. ‬

والحكم‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬أغسطس‭ ‬قابل‭ ‬للطعن‭ ‬خلال‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الفدرالية،‭ ‬وهي‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬السويسري‭. ‬

وينفي‭ ‬رمضان‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بشعبية‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يثير‭ ‬جدلا‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬دعاة‭ ‬العلمانية‭ ‬الذين‭ ‬يعتبرونه‭ ‬مناصرا‭ ‬للإسلام‭ ‬السياسي،‭ ‬أي‭ ‬فعل‭ ‬جنسي‭ ‬ويقول‭ ‬إنه‭ ‬ضحية‭ ‬‮«‬مكيدة‮»‬‭. ‬

وتؤكد‭ ‬‮«‬بريجيت‮»‬‭ ‬التي‭ ‬اعتنقت‭ ‬الإسلام‭ ‬أن‭ ‬رمضان‭ ‬أخضعها‭ ‬لأفعال‭ ‬جنسية‭ ‬وحشية‭ ‬ترافقت‭ ‬مع‭ ‬ضرب‭ ‬وشتائم‭ ‬مساء‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬2008‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬فندق‭ ‬في‭ ‬جنيف‭. ‬وتقدمت‭ ‬بشكوى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭. ‬

في‭ ‬مايو‭ ‬2023،‭ ‬بعد‭ ‬محاكمة‭ ‬أولى‭ ‬حظيت‭ ‬بتغطية‭ ‬إعلامية‭ ‬واسعة،‭ ‬تمت‭ ‬تبرئة‭ ‬رمضان‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬التي‭ ‬قضت‭ ‬بعدم‭ ‬وجود‭ ‬دليل‭ ‬ضده‭. ‬

لكن‭ ‬قضاة‭ ‬دائرة‭ ‬الاستئناف‭ ‬كان‭ ‬لهم‭ ‬تقييم‭ ‬مختلف‭ ‬للوقائع،‭ ‬معتبرين‭ ‬‮«‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشهادات‭ ‬والتقارير‭ ‬والمذكرات‭ ‬الطبية‭ ‬وآراء‭ ‬خبراء‭ ‬خاصين‭ ‬تتفق‭ ‬مع‭ ‬الوقائع‭ ‬التي‭ ‬أبلغت‭ ‬المدعية‭ ‬عنها‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬قصر‭ ‬العدل‭. ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬العناصر‭ ‬التي‭ ‬جمعها‭ ‬التحقيق‭ ‬أقنعت‭ ‬الدائرة‭ ‬بإدانة‭ ‬المتهم‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬المحاكمة‭ ‬الأولى،‭ ‬اتفقت‭ ‬جهتا‭ ‬الدفاع‭ ‬والادعاء‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬رمضان‭ ‬والمدعية‭ ‬أمضيا‭ ‬الليلة‭ ‬معا‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬فندق‭ ‬غادرته‭ ‬في‭ ‬الصباح‭ ‬الباكر‭. ‬لكن‭ ‬طارق‭ ‬رمضان‭ ‬نفى‭ ‬قيامه‭ ‬بأي‭ ‬فعل‭ ‬جنسي،‭ ‬وأقر‭ ‬بأنه‭ ‬قبّلها‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬حدا‭ ‬للعلاقة‭.‬

MENAFN10092024000055011008ID1108659561

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث