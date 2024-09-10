سويسرا.. الحكم على طارق رمضان بالسجن بتهمة اغتصاب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكر‭ ‬قصر‭ ‬العدل‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬أن‭ ‬دائرة‭ ‬الاستئناف‭ ‬الجنائية‭ ‬‮«‬أبطلت‭ ‬قرار‭ ‬محكمة‭ ‬الجنايات‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬مايو‭ ‬2023‭ ‬مع‭ ‬الإقرار‭ ‬بإدانة‭ ‬طارق‭ ‬رمضان‭ ‬بتهمة‭ ‬الاغتصاب‭ ‬والإكراه‭ ‬الجنسي‭ ‬في‭ ‬غالبية‭ ‬الوقائع‭ ‬المبلغ‭ ‬عنها‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬دائرة‭ ‬الاستئناف‭ ‬الجنائية‭ ‬‮«‬حكمت‭ ‬على‭ ‬طارق‭ ‬رمضان‭ ‬بالسجن‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬بينها‭ ‬عام‭ ‬مع‭ ‬النفاذ‮»‬‭. ‬

وأوضحت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الوقائع‭ ‬حدثت‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬ليل‭ ‬28‭ ‬إلى‭ ‬29‭ ‬أكتوبر‭ ‬2008،‭ ‬وهو‭ ‬التاريخ‭ ‬الذي‭ ‬تعرضت‭ ‬فيه‭ ‬المدعية‭ ‬للاغتصاب‭ ‬وممارسة‭ ‬الجنس‮»‬‭. ‬

والحكم‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬أغسطس‭ ‬قابل‭ ‬للطعن‭ ‬خلال‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الفدرالية،‭ ‬وهي‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬السويسري‭. ‬

وينفي‭ ‬رمضان‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بشعبية‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يثير‭ ‬جدلا‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬دعاة‭ ‬العلمانية‭ ‬الذين‭ ‬يعتبرونه‭ ‬مناصرا‭ ‬للإسلام‭ ‬السياسي،‭ ‬أي‭ ‬فعل‭ ‬جنسي‭ ‬ويقول‭ ‬إنه‭ ‬ضحية‭ ‬‮«‬مكيدة‮»‬‭. ‬

وتؤكد‭ ‬‮«‬بريجيت‮»‬‭ ‬التي‭ ‬اعتنقت‭ ‬الإسلام‭ ‬أن‭ ‬رمضان‭ ‬أخضعها‭ ‬لأفعال‭ ‬جنسية‭ ‬وحشية‭ ‬ترافقت‭ ‬مع‭ ‬ضرب‭ ‬وشتائم‭ ‬مساء‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬2008‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬فندق‭ ‬في‭ ‬جنيف‭. ‬وتقدمت‭ ‬بشكوى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭. ‬

في‭ ‬مايو‭ ‬2023،‭ ‬بعد‭ ‬محاكمة‭ ‬أولى‭ ‬حظيت‭ ‬بتغطية‭ ‬إعلامية‭ ‬واسعة،‭ ‬تمت‭ ‬تبرئة‭ ‬رمضان‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬التي‭ ‬قضت‭ ‬بعدم‭ ‬وجود‭ ‬دليل‭ ‬ضده‭. ‬

لكن‭ ‬قضاة‭ ‬دائرة‭ ‬الاستئناف‭ ‬كان‭ ‬لهم‭ ‬تقييم‭ ‬مختلف‭ ‬للوقائع،‭ ‬معتبرين‭ ‬‮«‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشهادات‭ ‬والتقارير‭ ‬والمذكرات‭ ‬الطبية‭ ‬وآراء‭ ‬خبراء‭ ‬خاصين‭ ‬تتفق‭ ‬مع‭ ‬الوقائع‭ ‬التي‭ ‬أبلغت‭ ‬المدعية‭ ‬عنها‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬قصر‭ ‬العدل‭. ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬العناصر‭ ‬التي‭ ‬جمعها‭ ‬التحقيق‭ ‬أقنعت‭ ‬الدائرة‭ ‬بإدانة‭ ‬المتهم‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬المحاكمة‭ ‬الأولى،‭ ‬اتفقت‭ ‬جهتا‭ ‬الدفاع‭ ‬والادعاء‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬رمضان‭ ‬والمدعية‭ ‬أمضيا‭ ‬الليلة‭ ‬معا‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬فندق‭ ‬غادرته‭ ‬في‭ ‬الصباح‭ ‬الباكر‭. ‬لكن‭ ‬طارق‭ ‬رمضان‭ ‬نفى‭ ‬قيامه‭ ‬بأي‭ ‬فعل‭ ‬جنسي،‭ ‬وأقر‭ ‬بأنه‭ ‬قبّلها‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬حدا‭ ‬للعلاقة‭.‬