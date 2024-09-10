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أغضب نجاة الصغيرة.. خطابات بخط بليغ حمدي تكشف أسرار أشهر ألحانه

9/10/2024 7:12:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعد‭ ‬مرور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬وفاة‭ ‬الملحن‭ ‬الكبير‭ ‬بليغ‭ ‬حمدي،‭ ‬كشفت‭ ‬مخطوطات‭ ‬بخط‭ ‬يده،‭ ‬كواليس‭ ‬إحدى‭ ‬أشهر‭ ‬الأغنيات‭ ‬التي‭ ‬جمعته‭ ‬بالمطربة‭ ‬وردة‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬محفوظة‭ ‬في‭ ‬قلوب‭ ‬الملايين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭.‬

وذكر‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬نت‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الباحث‭ ‬محمد‭ ‬شريف‭ ‬نشر‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الأغنيات‭ ‬بخط‭ ‬يد‭ ‬الراحل،‭ ‬عبر‭ ‬إحدى‭ ‬صفحات‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬حيث‭ ‬ظهرت‭ ‬صفحات‭ ‬بخط‭ ‬يده‭ ‬لأغنيتي‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬بعشقك‮»‬‭ ‬من‭ ‬تأليفه‭ ‬وألحانه‭ ‬و«صباح‭ ‬الخير‭ ‬يا‭ ‬جرح‮»‬‭ ‬للمطربة‭ ‬ميادة‭ ‬الحناوي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المثير‭ ‬واللافت‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأوراق‭ ‬بخط‭ ‬يده،‭ ‬ورقة‭ ‬تنازل‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأغنيات‭ ‬للفنانة‭ ‬نجاة‭ ‬الصغيرة‭.‬

العيون‭ ‬السود‭.. ‬وكان‭ ‬ياما‭ ‬كان

وجاء‭ ‬بهذه‭ ‬الورقة‭ ‬المكتوبة‭ ‬بخط‭ ‬يد‭ ‬الملحن‭ ‬الراحل،‭ ‬تنازله‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأغنيات‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭: ‬‮«‬أصرح‭ ‬أنا‭ ‬بليغ‭ ‬حمدي‭ ‬للسيدة‭ ‬نجاة‭ ‬الصغيرة،‭ ‬باستغلال‭ ‬الأغاني‭ ‬الآتية‭ ‬في‭ ‬السينما‭ ‬والحفلات‮»‬‭.‬

وكتب‭ ‬بليغ‭ ‬أسماء‭ ‬الأغنيات‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭: ‬‮«‬نسي‮»‬‭ ‬كلمات‭ ‬محمد‭ ‬حمزة،‭ ‬‮«‬آه‭ ‬يا‭ ‬ندم‮»‬‭ ‬كلمات‭ ‬الأستاذ‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬منصور،‭ ‬‮«‬قد‭ ‬العيون‭ ‬السود‮»‬‭ ‬كلمات‭ ‬محمد‭ ‬حمزة،‭ ‬‮«‬كان‭ ‬ياما‭ ‬كان‮»‬‭ ‬كلمات‭ ‬الأستاذ‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬منصور‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الملحن‭ ‬الراحل‭ ‬في‭ ‬بقية‭ ‬الخطاب‭: ‬‮«‬يعتبر‭ ‬هذا‭ ‬موافقة‭ ‬كاملة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬هذا‭ ‬الاستغلال،‭ ‬تحت‭ ‬مسؤوليتي‭ ‬الخاصة،‭ ‬وأتعهد‭ ‬بألا‭ ‬تنشر‭ ‬هذه‭ ‬الأغاني‭ ‬بأي‭ ‬صوت‭ ‬آخر‭ ‬إلا‭ ‬بصوت‭ ‬السيدة‭ ‬نجاة‭ ‬حسني‮»‬‭.‬

أزمة‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬بليغ‭ ‬ونجاة

الغريب‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬أن‭ ‬أغنيتي‭ ‬‮«‬قد‭ ‬العيون‭ ‬السود‮»‬‭ ‬و«كان‭ ‬ياما‭ ‬كان‮»‬،‭ ‬هما‭ ‬أغنيتان‭ ‬شهيرتان‭ ‬للمطربة‭ ‬وردة‭ ‬الجزائرية،‭ ‬ولم‭ ‬تسمعا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بصوت‭ ‬نجاة‭ ‬الصغيرة،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مدون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التعهد‭ ‬بخط‭ ‬يد‭ ‬بليغ‭ ‬حمدي‭.‬

وتسببت‭ ‬أغنية‭ ‬‮«‬العيون‭ ‬السود‮»‬‭ ‬في‭ ‬أزمة‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬بليغ‭ ‬ونجاة‭ ‬الصغيرة،‭ ‬حيث‭ ‬لجأت‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬لاسترداد‭ ‬أغنيتها‭ ‬بعدما‭ ‬أهداها‭ ‬بليغ‭ ‬إلى‭ ‬وردة،‭ ‬وهي‭ ‬الأغنية‭ ‬التي‭ ‬أرجعت‭ ‬وردة‭ ‬الى‭ ‬الغناء‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بعد‭ ‬انقطاع،‭ ‬كما‭ ‬جمعت‭ ‬الحبيبين‭ ‬بليغ‭ ‬حمدي‭ ‬ووردة‭ ‬في‭ ‬الحب‭ ‬والتعاون‭ ‬الفني‭ ‬لتبدأ‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬العملاقين‭ ‬الفنية‭.‬

لجوء‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭.. ‬ثم‭ ‬تصالح

وبعد‭ ‬تنازل‭ ‬بليغ‭ ‬حمدي‭ ‬عن‭ ‬الأغنية‭ ‬لنجاة‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مدون‭ ‬في‭ ‬المنشور‭ ‬المذكور،‭ ‬سافر‭ ‬حمدي‭ ‬إلى‭ ‬الجزائر‭ ‬والتقى‭ ‬وردة‭ ‬هناك‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الفعاليات‭ ‬الوطنية،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬متزوجة‭ ‬ومنقطعة‭ ‬عن‭ ‬الفن،‭ ‬فكتب‭ ‬لها‭ ‬مطلع‭ ‬الأغنية،‭ ‬وأعجبتها،‭ ‬ووعدت‭ ‬بالعودة‭ ‬الى‭ ‬الغناء‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬إكماله‭ ‬الأغنية‭.‬

ولأنها‭ ‬حب‭ ‬عمره،‭ ‬سعى‭ ‬بليغ‭ ‬في‭ ‬إكمال‭ ‬الأغنية،‭ ‬حيث‭ ‬كلف‭ ‬الشاعر‭ ‬محمد‭ ‬حمزة‭ ‬بهذه‭ ‬المهمة،‭ ‬وعادت‭ ‬وردة‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬وغنت‭ ‬الأغنية‭ ‬الأشهر‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬وتزوجت‭ ‬من‭ ‬بليغ،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬أغضب‭ ‬نجاة،‭ ‬التي‭ ‬اتجهت‭ ‬إلى‭ ‬القضاء،‭ ‬وكسبت‭ ‬القضية،‭ ‬ثم‭ ‬تم‭ ‬التصالح‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬بليغ،‭ ‬لتؤول‭ ‬الأغنية‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬لوردة،‭ ‬وتكون‭ ‬من‭ ‬الأغنيات‭ ‬الخالدة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الغناء‭ ‬العربي‭.‬

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