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أستراليا تعتزم وضع سن قانونية دنيا لاستخدام الشبكات الاجتماعية

9/10/2024 7:12:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تعتزم‭ ‬أستراليا‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬أدنى‭ ‬للسن‭ ‬القانونية‭ ‬لاستخدام‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬14‭ ‬و16‭ ‬عاما،‭ ‬بحسب‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يُتوقع‭ ‬إقراره‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬أنتوني‭ ‬ألبانيزي‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يمضوا‭ ‬وقتا‭ ‬أطول‭ ‬‮«‬في‭ ‬الملاعب‮»‬‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬البقاء‭ ‬خلف‭ ‬الشاشات‭. ‬

ووصف‭ ‬ألبانيزي‭ ‬هذه‭ ‬المواقع‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬آفة‮»‬‭ ‬للشباب،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬الفدرالي‭ ‬الذي‭ ‬يرسي‭ ‬هذا‭ ‬الحدّ‭ ‬سيُطبق‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬وستصبح‭ ‬تاليا‭ ‬السن‭ ‬القانونية‭ ‬الدنيا‭ ‬للاتصال‭ ‬بفيسبوك‭ ‬وانستجرام‭ ‬وتيك‭ ‬توك‭ ‬بين‭ ‬14‭ ‬و16‭ ‬عاما‭.
‬وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأسترالي‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬اختبارا‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬عند‭ ‬الاتصال‭ ‬بالشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬سيبدأ‭ ‬العمل‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ ‬النص‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭.
‬وقال‭ ‬ألبانيزي‭ ‬المنتمي‭ ‬إلى‭ ‬يسار‭ ‬الوسط‭: ‬‮«‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أرى‭ ‬الأطفال‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬شاشاتهم،‭ ‬و‭(‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭) ‬في‭ ‬ملاعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وفي‭ ‬أحواض‭ ‬السباحة‭ ‬وملاعب‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‮»‬‭.
‬وأوضح‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬ايه‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬الأسترالية‭: ‬‮«‬نريدهم‭ ‬أن‭ ‬يخوضوا‭ ‬تجارب‭ ‬حقيقية‭ ‬مع‭ ‬أناس‭ ‬حقيقيين‭ ‬لأننا‭ ‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تضرّ‭ ‬المجتمع‮»‬‭.
‬وبعد‭ ‬سؤاله‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬عن‭ ‬الموضوع،‭ ‬أشار‭ ‬ألبانيزي‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يؤيد‭ ‬شخصيا‭ ‬تحديد‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬بـ16‭ ‬عاما‭.
‬وقد‭ ‬أعلن‭ ‬زعيم‭ ‬المعارضة‭ ‬المحافظة‭ ‬بيتر‭ ‬داتون‭ ‬دعمه‭ ‬لمشروع‭ ‬قانون‭ ‬الحكومة،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬كل‭ ‬يوم‭ ‬تأخير‭ ‬يجعل‭ ‬الأطفال‭ ‬الصغار‭ ‬عرضة‭ ‬لتهديدات‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‮»‬‭.
‬مع‭ ‬ذلك،‭ ‬يعتقد‭ ‬محللون‭ ‬أن‭ ‬تحديد‭ ‬السن‭ ‬لن‭ ‬يساعد‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬يواجهون‭ ‬صعوبات‭ ‬بالاندماج‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭. ‬

وقال‭ ‬الأستاذ‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كوينزلاند‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬دانيال‭ ‬أنغوس‭ ‬إن‭ ‬خطة‭ ‬الحكومة‭ ‬‮«‬متهورة‮»‬‭ ‬و‮«‬غير‭ ‬مدروسة‮»‬‭ ‬لأنها‭ ‬تأتي‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬التقرير‭ ‬النهائي‭ ‬لتحقيق‭ ‬برلماني‭ ‬حول‭ ‬آثار‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الأسترالي‭. ‬

هذا‭ ‬المشروع‭ ‬‮«‬يقوّض‭ ‬التحقيق‭ ‬ومبادئ‭ ‬التشاور‭ ‬الديمقراطي‭ ‬ويهدد‭ ‬بإحداث‭ ‬ضرر‭ ‬جسيم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استبعاد‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬الهادفة‭ ‬والصحية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الرقمي‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬الخبير‭ ‬الذي‭ ‬يترأس‭ ‬مركز‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬حول‭ ‬الوسائط‭ ‬الرقمية‭. ‬

وأشار‭ ‬أنغوس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬توجيه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مساحات‭ ‬إنترنت‭ ‬أقل‭ ‬جودة‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬إزالة‭ ‬وسائل‭ ‬مهمة‭ ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‮»‬‭. ‬

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