تسجيل 40 مشاركا ببطولة العالم للغطس العالي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

مدير‭ ‬العمليات‭ ‬باللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالغفار‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬يجري‭ ‬على‭ ‬قدم‭ ‬وساق‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استضافة‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬ستشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬40‭ ‬غطاسا‭ ‬وغطاسة‭ ‬يتنافسون‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المائية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬2025‭.‬

وأشار‭ ‬عبدالغفار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬21‭ ‬غطاسا‭ ‬و15‭ ‬غطاسة‭ ‬يمثلون‭ ‬الدول‭ ‬التالية‭: ‬استراليا،‭ ‬البرازيل،‭ ‬كندا،‭ ‬كولومبيا،‭ ‬الدنمارك،‭ ‬فرنسا،‭ ‬ألمانيا،‭ ‬بريطانيا،‭ ‬إيطاليا،‭ ‬المكسيك،‭ ‬هولندا،‭ ‬نيوزلندا،‭ ‬رومانيا،‭ ‬سويسرا،‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬

وأوضح‭ ‬عبدالغفار‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬مازال‭ ‬جاريا‭ ‬على‭ ‬قدم‭ ‬وساق‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تشييد‭ ‬كافة‭ ‬المرافق‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بحرين‭ ‬هاربور‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬اشتراطات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للألعاب‭ ‬المائية،‭ ‬وتم‭ ‬الترتيب‭ ‬لكافة‭ ‬الأمور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالإقامة‭ ‬وحجوزات‭ ‬التذاكر‭ ‬واستقبال‭ ‬الضيوف‭ ‬والمواصلات‭ ‬عبر‭ ‬عقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬دورية‭ ‬متواصلة‭ ‬بإشراف‭ ‬ومتابعة‭ ‬من‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي،‭ ‬مؤكدا‭ ‬حرص‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬على‭ ‬إظهار‭ ‬الحدث‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬ممكنة‭.‬