تسجيل 40 مشاركا ببطولة العالم للغطس العالي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تستعد مملكة البحرين لاستضافة بطولة العالم للغطس العالي والتي تقام لأول مرة في المملكة يومي 21 و22 سبتمبر الجاري بتنظيم من اللجنة الأولمبية البحرينية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للألعاب المائية وبالشراكة مع جي اف اتش في بحرين هاربور.
مدير العمليات باللجنة الأولمبية البحرينية أحمد عبدالغفار أكد أن العمل يجري على قدم وساق من أجل استضافة البطولة التي ستشهد مشاركة ما يقارب 40 غطاسا وغطاسة يتنافسون على بطاقة التأهل لدورة الألعاب المائية التي ستقام في سنغافورة 2025.
وأشار عبدالغفار إلى أنه قد تم تسجيل 21 غطاسا و15 غطاسة يمثلون الدول التالية: استراليا، البرازيل، كندا، كولومبيا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، المكسيك، هولندا، نيوزلندا، رومانيا، سويسرا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح عبدالغفار أن العمل مازال جاريا على قدم وساق من أجل الانتهاء من تشييد كافة المرافق في منطقة بحرين هاربور بما يتوافق مع اشتراطات الاتحاد الدولي للألعاب المائية، وتم الترتيب لكافة الأمور المتعلقة بالإقامة وحجوزات التذاكر واستقبال الضيوف والمواصلات عبر عقد اجتماعات دورية متواصلة بإشراف ومتابعة من الأمين العام للجنة الأولمبية فارس مصطفى الكوهجي، مؤكدا حرص اللجنة الأولمبية على إظهار الحدث بأفضل صورة ممكنة.
MENAFN10092024000055011008ID1108659558
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.