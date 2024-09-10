ختام ((هاكاثون الشباب الأخضر)) بتنظيم من السفارة الفرنسية و وزارة شؤون الشباب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اختتمت هاكاثون الشباب الأخضر 2024، وهي مسابقة «هاكاثون الشباب الأخضر» لتمكين الشباب في مجال ريادة الأعمال بقيادة السفارة الفرنسية ووزارة شؤون الشباب تركز على الشباب في قضايا الاستدامة بتنظيم مشترك بين السفارة الفرنسية في البحرين ومركز البحرين للعلوم لأهداف التنمية المستدامة - وزارة شؤون الشباب ورابطة أيزيك البحرين.
وفاز فريق «الأثاث البيئي» الذي ابتكر مشروعًا ناشئًا لإعادة تدوير البلاستيك الدقيق من التلوث البحري وتحويله إلى أثاث مصمم بيئيًا.
يتألف «هاكاثون الشباب الأخضر» من مسابقة ريادة الأعمال التي استمرت 3 أيام، جمعت المشاركين لتصميم مشروع ريادي مبتكر ومستدام وقوي اقتصاديًا يركز على هدفين من أهداف التنمية المستدامة في إطار زمني محدود. ركزت نسخة هذا العام على الهدف 9 «الصناعة والابتكار والبنية التحتية» والهدف 11 «المدن والمجتمعات المستدامة».
استقطبت هذه النسخة الثانية 36 شابًا من خلفيات مختلفة (القانون، والأعمال التجارية، والهندسة المعمارية، والتخطيط الحضري، والتنمية المستدامة)، سواء كانوا طلابًا أو مهنيين شباب، تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عامًا.
وقد نُظمت هذه العملية بدعم من شركتي Fives Services Gulf و BNP Paribas ، وهما شركتان فرنسيتان ملتزمتان التزاماً كاملاً بتمكين الشباب في مجال ريادة الأعمال والتنمية المستدامة.
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