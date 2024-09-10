ختام ((هاكاثون الشباب الأخضر)) بتنظيم من السفارة الفرنسية و وزارة شؤون الشباب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يتألف‭ ‬‮«‬هاكاثون‭ ‬الشباب‭ ‬الأخضر‮»‬‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬3‭ ‬أيام،‭ ‬جمعت‭ ‬المشاركين‭ ‬لتصميم‭ ‬مشروع‭ ‬ريادي‭ ‬مبتكر‭ ‬ومستدام‭ ‬وقوي‭ ‬اقتصاديًا‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬هدفين‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬زمني‭ ‬محدود‭. ‬ركزت‭ ‬نسخة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬الهدف‭ ‬9‭ ‬‮«‬الصناعة‭ ‬والابتكار‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‮»‬‭ ‬والهدف‭ ‬11‭ ‬‮«‬المدن‭ ‬والمجتمعات‭ ‬المستدامة‮»‬‭.‬

استقطبت‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬36‭ ‬شابًا‭ ‬من‭ ‬خلفيات‭ ‬مختلفة‭ (‬القانون،‭ ‬والأعمال‭ ‬التجارية،‭ ‬والهندسة‭ ‬المعمارية،‭ ‬والتخطيط‭ ‬الحضري،‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭)‬،‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬طلابًا‭ ‬أو‭ ‬مهنيين‭ ‬شباب،‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬18‭ ‬و27‭ ‬عامًا‭.‬

وقد‭ ‬نُظمت‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬شركتي‭ ‬ Fives ‭ ‬ Services ‭ ‬ Gulf ‭ ‬و BNP ‭ ‬ Paribas ،‭ ‬وهما‭ ‬شركتان‭ ‬فرنسيتان‭ ‬ملتزمتان‭ ‬التزاماً‭ ‬كاملاً‭ ‬بتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭.‬