منتخبنا يتعرض لخسارة قاسية أمام اليابان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
تصوير: محمد سرحان
تعرض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لخسارة قاسية أمام نظيره المنتخب الياباني المرشح الأول لصدارة المجموعة بنتيجة 5 أهداف من دون رد، وذلك في المواجهة التي أقيمت على استاد البحرين الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة بالدور الثالث والحاسم من التصفيات الآسيوية والمؤهلة لكأس العالم 2026.
وكان منتخبنا قد حصد ثلاث نقاط ثمينة من أمام أستراليا في مباراته الافتتاحية، في حين خسر مباراته الثانية ليبقى رصيده على 3 نقاط، بينما أصبح رصيد المنتخب الياباني 6 نقاط متصدرا ترتيب المجموعة.
وبالعودة إلى مجريات اللقاء فقد قدم المنتخب الياباني أداء قويا في الشوط الأول، واستطاع منتخبنا المحافظة على نظافة شباكه حتى الدقيقة 35، حيث احتسب الحكم ركلة جزاء على اللاعب عبدالله الخلاصي جاء منها هدف اليابان بواسطة اللاعب اياسي أويدا (37د)، وبعدها تم تغيير اللاعب علي مدن الذي عانى من إصابة في الفخذ ودخل مكانه إبراهيم الختال (38د)، وانتهى الشوط الأول بتقدم اليابان بهدف نظيف.
وفي الشوط الثاني انهار منتخبنا بصورة غير متوقعة حيث أحرز اللاعب اياسي أويدا هدفه الثاني (47د)، مما أدى إلى تراجع أداء منتخبنا أمام قوة الهجوم الياباني، واستقبل المنتخب أهدافا سريعة أحرزها كل من هيديماسا موريتا (61د) و (64د)، وكوكي أوغاوا (81د).
وبدأ منتخبنا الوطني بتشكيلة مكونة من الحارس إبراهيم لطف الله، وفي قلب الدفاع الثنائي سيد مهدي باقر وأمين بنعدي، وفي مركز الظهير الأيسر عبدالله الخلاصي، وفي جهة اليمين فينسينت ايمانويل، وفي الوسط الثلاثي عباس العصفور، علي حرم، كميل الأسود، وفي الأطراف علي مدن ومحمد مرهون، وفي الهجوم مهدي عبدالجبار.
وسيلعب منتخبنا مباراته المقبلة أمام إندونيسيا يوم 10 أكتوبر القادم على استاد البحرين الوطني، ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات الآسيوية.
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