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منتخبنا يتعرض لخسارة قاسية أمام اليابان

9/10/2024 7:12:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان‭ ‬


تعرض‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لخسارة‭ ‬قاسية‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬المرشح‭ ‬الأول‭ ‬لصدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬بنتيجة‭ ‬5‭ ‬أهداف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬لمباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬بالدور‭ ‬الثالث‭ ‬والحاسم‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭. ‬

وكان‭ ‬منتخبنا‭ ‬قد‭ ‬حصد‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬ثمينة‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬أستراليا‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬خسر‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬ليبقى‭ ‬رصيده‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬متصدرا‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭.‬

وبالعودة‭ ‬إلى‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء‭ ‬فقد‭ ‬قدم‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬أداء‭ ‬قويا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬واستطاع‭ ‬منتخبنا‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬شباكه‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬35،‭ ‬حيث‭ ‬احتسب‭ ‬الحكم‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي‭ ‬جاء‭ ‬منها‭ ‬هدف‭ ‬اليابان‭ ‬بواسطة‭ ‬اللاعب‭ ‬اياسي‭ ‬أويدا‭ (‬37د‭)‬،‭ ‬وبعدها‭ ‬تم‭ ‬تغيير‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬مدن‭ ‬الذي‭ ‬عانى‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬ودخل‭ ‬مكانه‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال‭ (‬38د‭)‬،‭ ‬وانتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتقدم‭ ‬اليابان‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭. ‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬انهار‭ ‬منتخبنا‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭ ‬حيث‭ ‬أحرز‭ ‬اللاعب‭ ‬اياسي‭ ‬أويدا‭ ‬هدفه‭ ‬الثاني‭ (‬47د‭)‬،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬أداء‭ ‬منتخبنا‭ ‬أمام‭ ‬قوة‭ ‬الهجوم‭ ‬الياباني،‭ ‬واستقبل‭ ‬المنتخب‭ ‬أهدافا‭ ‬سريعة‭ ‬أحرزها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬هيديماسا‭ ‬موريتا‭ (‬61د‭) ‬و‭ (‬64د‭)‬،‭ ‬وكوكي‭ ‬أوغاوا‭ (‬81د‭).‬

وبدأ‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬بتشكيلة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬الحارس‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬وفي‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬الثنائي‭ ‬سيد‭ ‬مهدي‭ ‬باقر‭ ‬وأمين‭ ‬بنعدي،‭ ‬وفي‭ ‬مركز‭ ‬الظهير‭ ‬الأيسر‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬وفي‭ ‬جهة‭ ‬اليمين‭ ‬فينسينت‭ ‬ايمانويل،‭ ‬وفي‭ ‬الوسط‭ ‬الثلاثي‭ ‬عباس‭ ‬العصفور،‭ ‬علي‭ ‬حرم،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬وفي‭ ‬الأطراف‭ ‬علي‭ ‬مدن‭ ‬ومحمد‭ ‬مرهون،‭ ‬وفي‭ ‬الهجوم‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار‭.‬

وسيلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬مباراته‭ ‬المقبلة‭ ‬أمام‭ ‬إندونيسيا‭ ‬يوم‭ ‬10‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬للتصفيات‭ ‬الآسيوية‭.‬

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