عشريني يستولي على 109 آلاف دينار من ((التأمينات)) بـ17 عقد عمل مزورا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بتمكن‭ ‬المتهم‭ ‬من‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬مائة‭ ‬وتسعة‭ ‬آلاف‭ ‬وسبعمائة‭ ‬وثمانية‭ ‬وتسعين‭ ‬ديناراً‭ ‬من‭ ‬أموال‭ ‬الهيئة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قدم‭ ‬إليها‭ ‬عقود‭ ‬عمل‭ ‬ثبت‭ ‬تزويرها،‭ ‬وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬التحقيق‭ ‬فوراً‭ ‬تلقيها‭ ‬ذلك‭ ‬البلاغ‭. ‬

إذ‭ ‬كشفت‭ ‬تحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬قدم‭ ‬للهيئة‭ ‬طلبات‭ ‬لـ17‭ ‬عاملة‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬والده‭ ‬بعقود‭ ‬عمل‭ ‬وهمية‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التأمينية‭ ‬بعد‭ ‬تزوير‭ ‬توقيعات‭ ‬الضحايا‭ ‬وشهادات‭ ‬الرقم‭ ‬الدولي‭ ‬الخاص‭ ‬بالحسابات‭ ‬البنكية‭ ‬لهن‭ ‬وجعلها‭ ‬بأسمائهن‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنها‭ ‬تعود‭ ‬إليه‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬تأمينهن‭ ‬تأمينا‭ ‬وهميا،‭ ‬وبعدها‭ ‬استبعدهن‭ ‬وطلب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تعويض‭ ‬الدفعة‭ ‬الواحدة‭ ‬الخاص‭ ‬بهن،‭ ‬وطلب‭ ‬إيداع‭ ‬المبالغ‭ ‬المستحقة‭ ‬لهن‭ ‬في‭ ‬حساباتهن‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬هو‭ ‬بالتحكم‭ ‬والهيمنة‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إضافة‭ ‬ارقام‭ ‬هواتفه‭ ‬والبريد‭ ‬الالكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬به‭ ‬وأرقام‭ ‬سرية‭ ‬تابعة‭ ‬له‭ ‬وتسلم‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬قدرت‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

فيما‭ ‬أشارت‭ ‬الضحايا‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬تواصل‭ ‬معهن‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬توافر‭ ‬وظائف‭ ‬لنساء‭ ‬متزوجات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬مقاولات‭ ‬تخص‭ ‬والده،‭ ‬فقدمن‭ ‬أوراقهن‭ ‬وما‭ ‬يثبت‭ ‬زواجهن،‭ ‬وفتح‭ ‬المتهم‭ ‬لهن‭ ‬حسابات‭ ‬بنكية‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يوقعن‭ ‬على‭ ‬عقود‭ ‬عمل‭ ‬ولم‭ ‬يقدمن‭ ‬طلبات‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تعويض‭ ‬الدفعة‭ ‬الواحدة‭ ‬وأن‭ ‬التوقيعات‭ ‬المنسوبة‭ ‬اليهن‭ ‬في‭ ‬عقود‭ ‬العمل‭ ‬مزورة،‭ ‬وأشارت‭ ‬بعضهن‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬تواصل‭ ‬معهن‭ ‬بخصوص‭ ‬أموال‭ ‬أودعت‭ ‬في‭ ‬حساباتهن‭ ‬البنكية‭ ‬بالخطأ‭ ‬وتسلمها‭ ‬منهن‭.‬

فيما‭ ‬دلت‭ ‬التحريات‭ ‬على‭ ‬غسل‭ ‬المتهم‭ ‬لتك‭ ‬الأموال‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬عمليات‭ ‬إيداع‭ ‬في‭ ‬حسابات‭ ‬شقيقاته‭ ‬وحسابات‭ ‬بنكية‭ ‬تخصه‭ ‬بهدف‭ ‬إخفاء‭ ‬مصدر‭ ‬الأموال،‭ ‬وإزاء‭ ‬هروب‭ ‬المتهم‭ ‬خارج‭ ‬البلاد،‭ ‬فقد‭ ‬أصدرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬آنذاك‭ ‬أمراً‭ ‬بالقبض‭ ‬عليه،‭ ‬وعُمِّم‭ ‬دوليا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تمكنت‭ ‬السلطات‭ ‬الأمنية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الدولية‭ ‬والإنتربول‭ ‬بالبحرين‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬وتسليمه‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لهذا‭ ‬الأمر‭.‬

ومن‭ ‬ثم‭ ‬استجوبته‭ ‬النيابة،‭ ‬فأقر‭ ‬بالواقعة‭ ‬وأشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬المقاولات‭ ‬ورثها‭ ‬عن‭ ‬والده‭ ‬وأعد‭ ‬17‭ ‬عقد‭ ‬عمل‭ ‬لسيدات‭ ‬بزعم‭ ‬أنهن‭ ‬موظفات‭ ‬برواتب‭ ‬4000‭ ‬دينار‭ ‬ووقع‭ ‬عقود‭ ‬العمل‭ ‬وأضافها‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الالكتروني‭ ‬للتأمينات‭ ‬وبعد‭ ‬فترة‭ ‬استبعدهم‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬بزعم‭ ‬الاستقالة‭ ‬وبعد‭ ‬تحويل‭ ‬المبالغ‭ ‬تحصل‭ ‬هو‭ ‬عليها‭.‬