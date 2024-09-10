بحريني يحتجز صديقته وينهال عليها ضربا بحديدة زاعما محاولته علاجها نفسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬عامل‭ ‬بأحد‭ ‬الفنادق‭ ‬أبلغ‭ ‬بوجود‭ ‬فتاة‭ ‬محتجزة‭ ‬بشرفة‭ ‬إحدى‭ ‬الغرف‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬استغاثتها،‭ ‬حيث‭ ‬توجهت‭ ‬الشرطة‭ ‬الى‭ ‬مقر‭ ‬البلاغ‭ ‬وحررت‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬التي‭ ‬أبلغت‭ ‬أنها‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬صداقة‭ ‬مع‭ ‬المتهم،‭ ‬وفي‭ ‬يوم‭ ‬الواقعة‭ ‬تواصل‭ ‬معها‭ ‬وطلب‭ ‬منها‭ ‬الحضور‭ ‬الى‭ ‬مقر‭ ‬إقامته‭ ‬لتناول‭ ‬الغداء،‭ ‬وعندما‭ ‬وصلت‭ ‬فوجئت‭ ‬بقيام‭ ‬المتهم‭ ‬بإغلاق‭ ‬الباب‭ ‬ووضع‭ ‬المفتاح‭ ‬في‭ ‬جيبه‭ ‬وأخذ‭ ‬هاتفها‭ ‬النقال‭ ‬وألقاه‭ ‬من‭ ‬الشرفة‭.‬

حيث‭ ‬سرق‭ ‬حقيبتها‭ ‬وهاتفها‭ ‬وسلسلة‭ ‬فضة‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬بدأ‭ ‬بالاعتداء‭ ‬عليها‭ ‬بالضرب‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬بقطعة‭ ‬حديدية‭ ‬ولم‭ ‬تفلح‭ ‬محاولات‭ ‬الهرب‭ ‬منه‭ ‬سواء‭ ‬بدخول‭ ‬المطبخ‭ ‬او‭ ‬دورة‭ ‬المياه،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يتبعها‭ ‬ويكسر‭ ‬الباب‭ ‬وصولا‭ ‬اليها‭ ‬لاستكمال‭ ‬ضربها،‭ ‬حتى‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬شرفة‭ ‬الغرفة‭ ‬وأغلقتها‭ ‬وظلت‭ ‬بالداخل‭ ‬مدة‭ ‬ساعة‭ ‬تمكنت‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬طلب‭ ‬المساعدة‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬السيدات‭ ‬بغرفة‭ ‬مجاورة‭ ‬تواصلت‭ ‬مع‭ ‬موظف‭ ‬استقبال‭ ‬الفندق‭ ‬الذي‭ ‬أبلغ‭ ‬الشرطة‭.‬

حيث‭ ‬حضرت‭ ‬الشرطة‭ ‬وفتح‭ ‬المتهم‭ ‬مرتديا‭ ‬ملابس‭ ‬أطباء‭ ‬حاملا‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬بيده‭ ‬مدعيا‭ ‬أن‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬زوجته‭ ‬وكان‭ ‬يعالجها‭ ‬كونها‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬نفسية‭ ‬ولا‭ ‬يمكنه‭ ‬البوح‭ ‬بما‭ ‬كانت‭ ‬تقوله‭ ‬او‭ ‬مرضها،‭ ‬فيما‭ ‬أفاد‭ ‬عمال‭ ‬الفندق‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬كان‭ ‬يضرب‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬وسمعوا‭ ‬صراخها‭ ‬تستنجد‭ ‬بأن‭ ‬المتهم‭ ‬سيقتلها،‭ ‬وأن‭ ‬المتهم‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬يقوم‭ ‬برش‭ ‬المياه‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬على‭ ‬أنحاء‭ ‬الشقة‭ ‬ويكون‭ ‬الباب‭ ‬مفتوحا‭.‬

حيث‭ ‬أسندت‭ ‬النيابة‭ ‬الى‭ ‬التهم‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬يوليو‭ ‬2024‭ ‬بدائرة‭ ‬أمن‭ ‬العاصمة‭ ‬حجز‭ ‬حرية‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬وحرمها‭ ‬من‭ ‬حريتها‭ ‬بغير‭ ‬وجه‭ ‬قانوني‭ ‬واستخدم‭ ‬القوة،‭ ‬كما‭ ‬سرق‭ ‬المنقولات‭ ‬المملوكة‭ ‬للمجني‭ ‬عليها،‭ ‬واعتدى‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬جسم‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬وأحدث‭ ‬الإصابات‭ ‬الموصوفة‭ ‬بالتقرير‭ ‬الطب‭ ‬الشرعي‭ ‬ولم‭ ‬يفض‭ ‬فعل‭ ‬الاعتداء‭ ‬إلى‭ ‬مرضها‭ ‬أو‭ ‬عجزها‭ ‬عن‭ ‬القيام‭ ‬بأعمالها‭ ‬الشخصية‭.‬