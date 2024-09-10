خبراء: ناقلة نفط مشتعلة قبالة سواحل اليمن تهدد بـ((كارثة بيئية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬استهدافهم‭ ‬السفينة‭ ‬اليونانية‭ ‬‮«‬سونيون‮»‬‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬أقدمت‭ ‬الميليشيا‭ ‬الحوثية‭ ‬على‭ ‬تفخيخها‭ ‬وتفجيرها‭. ‬وكانت‭ ‬السفينة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مشتعلة‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬بحسب‭ ‬تقرير‭ ‬لقوات‭ ‬بحرية‭ ‬غربية‭. ‬وتمثل‭ ‬راهنا‭ ‬تهديدا‭ ‬بتسرب‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬من‭ ‬النفط،‭ ‬وهي‭ ‬كمية‭ ‬أكبر‭ ‬بأربعة‭ ‬أضعاف‭ ‬من‭ ‬كارثة‭ ‬‮«‬إكسون‭ ‬فالديز‮»‬‭ ‬عام‭ ‬1989‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الكوارث‭ ‬البيئية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.

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وتحذّر‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬جرينبيس‮»‬‭ ‬البيئة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬تسرب‭ ‬أو‭ ‬انفجار‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬السفينة‭ ‬قد‭ ‬يتسبب‭ ‬بأضرار‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إصلاحها‭. ‬ويقول‭ ‬مدير‭ ‬البرامج‭ ‬في‭ ‬فرع‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬جوليان‭ ‬جريصاتي‭: ‬‮«‬بمجرد‭ ‬تسربها،‭ ‬قد‭ ‬يستحيل‭ ‬تقريبًا‭ ‬احتواء‭ ‬بقعة‭ ‬نفطية‭ ‬بهذا‭ ‬الحجم،‭ ‬ما‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انتشار‭ ‬التلوث‭ ‬في‭ ‬مساحات‭ ‬شاسعة‭ ‬من‭ ‬مياه‭ ‬البحر‭ ‬والسواحل‮»‬‭. ‬ويضيف‭ ‬‮«‬قد‭ ‬تكون‭ ‬التداعيات‭ ‬الطويلة‭ ‬الأمد‭ ‬على‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬البحري،‭ ‬مدمّرة،‭ ‬إذ‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬بقايا‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬لسنوات‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬عقود‮»‬‭. ‬

وتستهدف‭ ‬الميليشيا‭ ‬الحوثية‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر،‭ ‬سفنا‭ ‬تجارية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬وخليج‭ ‬عدن،‭ ‬بالصواريخ‭ ‬والمسيّرات‭. ‬وتقول‭ ‬الميليشيا‭ ‬إن‭ ‬السفن‭ ‬التي‭ ‬يستهدفونها‭ ‬مرتبطة‭ ‬بإسرائيل‭ ‬أو‭ ‬متّجهة‭ ‬إليها،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬تعتبره‭ ‬دعما‭ ‬لفلسطينيي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

ومنذ‭ ‬أن‭ ‬شنّت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬ضربات‭ ‬مشتركة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬تابعة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬بات‭ ‬الحوثيون‭ ‬يستهدفون‭ ‬سفنا‭ ‬يعتقدون‭ ‬أنها‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بالبلدين‭. ‬

وتسبب‭ ‬الهجوم‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬‮«‬سونيون‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬طنّ‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬الخام،‭ ‬باندلاع‭ ‬حريق‭ ‬على‭ ‬متنها‭ ‬وفقدان‭ ‬قوة‭ ‬محرّكها،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬أفراد‭ ‬طاقمها‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬25،‭ ‬إلى‭ ‬هجرها‭. ‬وقد‭ ‬أجلتهم‭ ‬فرقاطة‭ ‬فرنسية‭ ‬تابعة‭ ‬للبعثة‭ ‬البحرية‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬‮«‬أسبيدس‮»‬‭. ‬

بعد‭ ‬أيام،‭ ‬أقدم‭ ‬الحوثيون‭ ‬المدعومون‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬على‭ ‬تفخيخها‭ ‬وتفجيرها‭ ‬ما‭ ‬أشعل‭ ‬حرائق‭ ‬عدة‭ ‬على‭ ‬متنها‭. ‬وترسو‭ ‬حاليا‭ ‬غرب‭ ‬سواحل‭ ‬الحُديدة،‭ ‬بين‭ ‬اليمن‭ ‬وإريتريا‭. ‬

والأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬توصلت‭ ‬الشركات‭ ‬الخاصة‭ ‬المعنية‭ ‬بعملية‭ ‬سحب‭ ‬السفينة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الظروف‭ ‬غير‭ ‬مؤاتية‮»‬‭ ‬للقيام‭ ‬بذلك،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬مهمة‭ ‬‮«‬أسبيدس‮»‬‭ ‬المولجة‭ ‬حماية‭ ‬سفن‭ ‬القطر‭. ‬

ويوضح‭ ‬جريصاتي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السفينة‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬ناقلة‭ ‬نفط‭ ‬كبرى‭ ‬وحمولتها‭ ‬هائلة،‭ ‬وهي‭ ‬الآن‭ ‬معطلة‭ ‬ومشتعلة،‭ ‬فإن‭ ‬الوضع‭ ‬خطير‭ ‬للغاية‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬التنبؤ‭ ‬به‮»‬‭.

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ويشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬احتمالا‭ ‬كبيرا‭ ‬بوقوع‭ ‬كارثة‭ ‬بيئية‭ ‬كبرى،‭ ‬إذ‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تتفكك‭ ‬السفينة‭ ‬أو‭ ‬تنفجر‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‮»‬‭. ‬