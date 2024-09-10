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الأمم المتحدة قد تصوت على قرار لإنهاء الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

9/10/2024 7:12:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأمم‭ ‬المتحدة‭ -(‬رويترز‭): ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تصوت‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬فلسطيني‭ ‬يطالب‭ ‬إسرائيل‭ ‬بإنهاء‭ ‬‮«‬وجودها‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭. ‬

الهدف‭ ‬الرئيسي‭ ‬لمشروع‭ ‬القرار،‭ ‬الذي‭ ‬أعدته‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬واطلعت‭ ‬عليه‭ ‬رويترز،‭ ‬هو‭ ‬تأكيد‭ ‬الرأي‭ ‬الاستشاري‭ ‬الذي‭ ‬أصدرته‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬وجاء‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬احتلال‭ ‬إسرائيل‭ ‬للأراضي‭ ‬والمناطق‭ ‬الفلسطينية‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تنسحب‭ ‬منها‭. ‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الرأي‭ ‬الاستشاري‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬أعلى‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬‮«‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬،‭ ‬يحدد‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬جدولا‭ ‬زمنيا‭ ‬مدته‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬لتنفيذ‭ ‬ذلك‭. ‬وطلبت‭ ‬المجموعة‭ ‬العربية‭ ‬ومنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ ‬وحركة‭ ‬عدم‭ ‬الانحياز‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬193‭ ‬عضوا،‭ ‬التصويت‭ ‬يوم‭ ‬18‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭. ‬وقد‭ ‬يشهد‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬ثماني‭ ‬صفحات‭ ‬تغييرات‭ ‬قبل‭ ‬طرحه‭ ‬للتصويت‭. ‬

وستجري‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬توافد‭ ‬زعماء‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬نيويورك‭ ‬لحضور‭ ‬اجتماعهم‭ ‬السنوي‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭. ‬

ودعا‭ ‬السفير‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬داني‭ ‬دانون‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬رفض‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬المشين‭ ‬بشكل‭ ‬قاطع‭ ‬وتبني‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬قرار‭ ‬يندد‭ ‬بحماس‭ ‬ويدعو‭ ‬إلى‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬الرهائن‭ ‬فورا‮»‬‭. ‬والرأي‭ ‬الاستشاري‭ ‬الذي‭ ‬أصدرته‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬ليس‭ ‬ملزما‭ ‬لكن‭ ‬له‭ ‬ثقله‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬وقد‭ ‬يضعف‭ ‬الدعم‭ ‬لإسرائيل‭. ‬وكذلك‭ ‬الحال‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬قرار‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬إذ‭ ‬انه‭ ‬ليس‭ ‬ملزما‭ ‬لكنه‭ ‬يحمل‭ ‬ثقلا‭ ‬سياسيا‭. ‬

واستولت‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭ ‬والقدس‭ ‬الشرقية‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬عام‭ ‬1967‭ ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬تشيد‭ ‬مستوطنات‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وتتوسع‭ ‬فيها‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭. ‬

وبعد‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬دعت‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬فورا،‭ ‬ثم‭ ‬طالبت‭ ‬بأغلبية‭ ‬ساحقة‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬لأسباب‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭.‬

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