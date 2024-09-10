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((خليجي بنك)) يعلن شراكة استراتيجية مع ((العرين القابضة))

9/10/2024 7:12:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤخرًا‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬العرين‭ ‬القابضة،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬بهدف‭ ‬تشكيل‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬لتعزيز‭ ‬وتسهيل‭ ‬معاملات‭ ‬التمويل‭ ‬العقاري‭ ‬لمشاريع‭ ‬الشركة‭.‬

تسعى‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬مالية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬تملك‭ ‬وحدات‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬تلال‮»‬‭ ‬السكني‭ ‬في‭ ‬مخطط‭ ‬العرين،‭ ‬حيث‭ ‬سيعمل‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬تتضمن‭ ‬معدلات‭ ‬ربح‭ ‬تنافسية‭ ‬ومبلغ‭ ‬تمويل‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬100 % ‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬العقار‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فترة‭ ‬سماح‭ ‬مرنة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعربت‭ ‬أميرة‭ ‬أحمد‭ ‬العباسي‭ ‬مديرة‭ ‬إدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بهذا‭ ‬التعاون‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬تجسد‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬العرين‭ ‬القابضة‭ ‬التزامنا‭ ‬الراسخ‭ ‬بدعم‭ ‬نمو‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬نسعى‭ ‬دائماً‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬لتقديم‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تناسب‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭ ‬وتلبي‭ ‬طموحاتهم،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬تجربتهم‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬العقاري‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬سنحرص‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬التمويل،‭ ‬تشمل‭ ‬معدلات‭ ‬ربح‭ ‬تنافسية‭ ‬وفترة‭ ‬سماح‭ ‬مرنة‭ ‬بهدف‭ ‬تيسير‭ ‬عملية‭ ‬التملك‭ ‬للعملاء‭.‬‮»‬

وأضافت‭ ‬‮«‬يقدم‭ ‬مشروع‭ ‬تلال‭ ‬السكني‭ ‬مثالًا‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الجودة‭ ‬والتصميم‭ ‬العصري،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬بيئة‭ ‬سكنية‭ ‬مثالية‭ ‬للعيش‭ ‬والاستثمار‭. ‬كما‭ ‬نسعى‭ ‬جاهدين‭ ‬لتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬مرضية‭ ‬وشخصية‭ ‬لكل‭ ‬عميل،‭ ‬ونأمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬للعملاء‭ ‬فرصًا‭ ‬متميزة‭ ‬تعكس‭ ‬قيمنا‭ ‬في‭ ‬الابتكار‭ ‬والدعم‭ ‬المستدام‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي‭. ‬يسرنا‭ ‬دعوة‭ ‬العملاء‭ ‬الراغبين‭ ‬بالتملك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬السكني‭ ‬الرائد‭ ‬بالتفضل‭ ‬بزيارة‭ ‬المنصة‭ ‬الترويجية‭ ‬للمشروع‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬إطلاقها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬19‭ ‬و29‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬الحلول‭ ‬التمويلية‭ ‬المتاحة‭ ‬للتملك‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬تلال‭ ‬السكني‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬صرحت‭ ‬د‭. ‬أحلام‭ ‬زينل،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬العرين‭ ‬القابضة،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مسرورون‭ ‬بالإعلان‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬لتقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬التمويل‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭ ‬وتمكنهم‭ ‬من‭ ‬امتلاك‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬تلال‭ ‬الرائد،‭ ‬وهو‭ ‬المشروع‭ ‬السكني‭ ‬الثالث‭ ‬ضمن‭ ‬مخطط‭ ‬العرين‭ ‬الذي‭ ‬سيوفر‭ ‬وجهة‭ ‬سياحية‭ ‬وسكنية‭ ‬استثنائية‭ ‬بفضل‭ ‬مقوماته‭ ‬وخدماته‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬سترسي‭ ‬معايير‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬المدنية‮»‬‭. ‬بدوره،‭ ‬قال‭ ‬أحمد‭ ‬خلفان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتسويق‭ ‬والمبيعات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬العرين‭ ‬القابضة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمشروع‭ ‬تلال‭ ‬السكني‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬تتيح‭ ‬لنا‭ ‬تقديم‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬لعملائنا،‭ ‬حيث‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬تيسير‭ ‬الخطوات‭ ‬المطلوبة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الوحدة‭ ‬السكنية‭ ‬المناسبة‭ ‬للعميل‭ ‬ونجعلها‭ ‬أكثر‭ ‬سهولة‭ ‬ويسرًا‭. ‬مشروع‭ ‬تلال‭ ‬السكني‭ ‬يعدّ‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بتقديم‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬ونحن‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬ستعزز‭ ‬من‭ ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬السوق،‭ ‬وستساعدنا‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬الذين‭ ‬يسعون‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬منازل‭ ‬أحلامهم،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬تلال‭ ‬السكني‭ ‬الذي‭ ‬يُوفر‭ ‬مجموعة‭ ‬استثنائية‭ ‬من‭ ‬الخيارات‭ ‬المُصممة‭ ‬لتلبية‭ ‬مختلف‭ ‬الاحتياجات‭ ‬مع‭ ‬توفر‭ ‬فلل‭ ‬فاخرة‭ ‬وتاون‭ ‬هاوس‭ ‬وتتميز‭ ‬بمساحاتها‭ ‬الواسعة‭ ‬مع‭ ‬خيارات‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الـ3‭ ‬و4‭ ‬و5‭ ‬غرف‭ ‬نوم،‭ ‬تم‭ ‬منح‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬تصاميم‭ ‬حديثة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬التوجهات‭ ‬العصرية‮»‬‭.‬

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