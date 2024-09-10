((خليجي بنك)) يعلن شراكة استراتيجية مع ((العرين القابضة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، مؤخرًا توقيع مذكرة تفاهم مع شركة العرين القابضة، الشركة الرائدة في القطاع العقاري، بهدف تشكيل شراكة استراتيجية لتعزيز وتسهيل معاملات التمويل العقاري لمشاريع الشركة.
تسعى هذه الشراكة إلى تقديم حلول مالية مبتكرة تساهم في تلبية احتياجات العملاء الراغبين في تملك وحدات سكنية في مشروع «تلال» السكني في مخطط العرين، حيث سيعمل البنك على توفير حلول تمويلية تتضمن معدلات ربح تنافسية ومبلغ تمويل يصل إلى 100 % من قيمة العقار بالإضافة إلى فترة سماح مرنة.
وبهذه المناسبة، أعربت أميرة أحمد العباسي مديرة إدارة الخدمات المصرفية للأفراد عن سعادتها بهذا التعاون بالقول «تجسد هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة العرين القابضة التزامنا الراسخ بدعم نمو القطاع العقاري في مملكة البحرين، حيث نسعى دائماً في خليجي لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات العملاء وتلبي طموحاتهم، مما يعزز تجربتهم في السوق العقاري. ومن خلال هذه الشراكة، سنحرص على تقديم مجموعة شاملة من خيارات التمويل، تشمل معدلات ربح تنافسية وفترة سماح مرنة بهدف تيسير عملية التملك للعملاء.»
وأضافت «يقدم مشروع تلال السكني مثالًا يحتذى به في الجودة والتصميم العصري، مما يوفر بيئة سكنية مثالية للعيش والاستثمار. كما نسعى جاهدين لتوفير تجربة مصرفية مرضية وشخصية لكل عميل، ونأمل من خلال هذه المبادرة أن نقدم للعملاء فرصًا متميزة تعكس قيمنا في الابتكار والدعم المستدام للنمو الاقتصادي. يسرنا دعوة العملاء الراغبين بالتملك في هذا المشروع السكني الرائد بالتفضل بزيارة المنصة الترويجية للمشروع التي سيتم إطلاقها في الفترة بين 19 و29 سبتمبر الجاري في مجمع سيتي سنتر البحرين للتعرف على الحلول التمويلية المتاحة للتملك في مشروع تلال السكني عبر هذه الاتفاقية». من جانبها، صرحت د. أحلام زينل، الرئيس التنفيذي لشركة العرين القابضة، بالقول: «نحن مسرورون بالإعلان عن هذا التعاون مع خليجي بنك لتقديم مجموعة من خيارات التمويل التي تلبي احتياجات العملاء وتمكنهم من امتلاك منزل في مشروع تلال الرائد، وهو المشروع السكني الثالث ضمن مخطط العرين الذي سيوفر وجهة سياحية وسكنية استثنائية بفضل مقوماته وخدماته المتميزة التي سترسي معايير جديدة في الحياة المدنية». بدوره، قال أحمد خلفان الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات في شركة العرين القابضة والرئيس التنفيذي لمشروع تلال السكني: «إن هذه الشراكة تتيح لنا تقديم قيمة مضافة لعملائنا، حيث نعمل على تيسير الخطوات المطلوبة للحصول على الوحدة السكنية المناسبة للعميل ونجعلها أكثر سهولة ويسرًا. مشروع تلال السكني يعدّ من المشاريع الرائدة التي تعكس التزامنا بتقديم أعلى معايير الجودة والابتكار في القطاع العقاري، ونحن نؤمن بأن هذه الاتفاقية ستعزز من قدرتنا على تلبية احتياجات السوق، وستساعدنا في جذب المزيد من العملاء الذين يسعون للحصول على منازل أحلامهم، لا سيما في مشروع تلال السكني الذي يُوفر مجموعة استثنائية من الخيارات المُصممة لتلبية مختلف الاحتياجات مع توفر فلل فاخرة وتاون هاوس وتتميز بمساحاتها الواسعة مع خيارات ما بين الـ3 و4 و5 غرف نوم، تم منح كل منها تصاميم حديثة تتماشى مع التوجهات العصرية».
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