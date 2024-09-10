Wednesday, 11 September 2024 04:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((المبرّة الخليفية)) تنظم ورش عمل وجلسات نقاشية ضمن برنامج ((واثق))

9/10/2024 7:12:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬مؤسسة‭ ‬المبرّة‭ ‬الخليفية‭ ‬تنظيم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجلسات‭ ‬النقاشية‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬واثق‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تدشينه‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬جهات‭ ‬أخرى‭.‬

وقد‭ ‬نظم‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬برنامج‭ ‬واثق‭ ‬جلسات‭ ‬تحفيزية‭ ‬نقاشية‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس،‭ ‬التقى‭ ‬خلالها‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬سيادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬كريدي‭ ‬ماكس‭ ‬البحرين،‭ ‬الطلبة‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬واثق‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬عمد‭ ‬لتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬المثابرة‭ ‬لطلب‭ ‬العلم،‭ ‬والجد‭ ‬والاجتهاد‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬رفع‭ ‬راية‭ ‬الوطن‭ ‬عاليًا‭. ‬وشاركت‭ ‬الآنسة‭ ‬دانة‭ ‬بوعركي،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬تصميم‭ ‬وتطوير‭ ‬التعلم‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة،‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬حوارية‭ ‬أخرى‭. ‬بينما‭ ‬عُقِدَت‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬حول‭ ‬كتابة‭ ‬التقارير‭ ‬البحثية‭ ‬الجامعية‭ ‬مع‭ ‬الدكتورة‭ ‬خولة‭ ‬فؤاد‭ ‬علي‭ ‬طبيبة‭ ‬استشارية‭ ‬أمراض‭ ‬الغدد‭ ‬الصماء‭ ‬والسكري‭ ‬والسمنة‭ ‬وأستاذة‭ ‬مساعدة‭ ‬بالكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬بإيرلندا‭ -‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّحت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬زين‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المبرّة‭ ‬الخليفية‭ ‬بقولها‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بالنجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬واثق‮«‬،‭ ‬كونه‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬المهارات‭ ‬العملية‭ ‬والعلمية‭ ‬لما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬60‭ ‬مشاركا‭. ‬ونتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬لجميع‭ ‬الشخصيات‭ ‬المُلهمة‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬خبراتها‭ ‬بهدف‭ ‬توجيه‭ ‬وإرشاد‭ ‬الشباب‮»‬‭.‬

ويهدف‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬واثق‮»‬‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬الانضباط‭ ‬الذاتي‭ ‬وأهمية‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬النفس‭ ‬لدى‭ ‬المشتركين‭ ‬ ‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬16‭ ‬و18‭ ‬عامًا‭ ‬ ‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تواجههم‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الجامعية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭: ‬اختيار‭ ‬التخصص‭ ‬المناسب،‭ ‬التقديم‭ ‬في‭ ‬الجامعات،‭ ‬استيفاء‭ ‬المتطلبات،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬المهارات‭ ‬الشخصية‭.‬

ويقوم‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬واثق‮»‬‭ ‬على‭ ‬أساسٍ‭ ‬راسخ‭ ‬ومتكامل‭ ‬الأركان،‭ ‬كونه‭ ‬يتألف‭ ‬من‭ ‬المرتكزات‭ ‬التالية‭: ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬معتمدة‭ ‬تغطي‭ ‬مواضيع‭ ‬التطوير‭ ‬الذاتي‭ ‬والتحفيز،‭ ‬صقل‭ ‬المهارات‭ ‬الأساسية،‭ ‬التعريف‭ ‬بالتخصصات‭ ‬الجامعية،‭ ‬والاستكشاف‭ ‬المهني‭. ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬شهادات‭ ‬معتمدة‭ ‬تساعدهم‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬مهاراتهم‭ ‬الدراسية‭ ‬والشخصية‭ ‬وغيرها‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬الجامعية‭ ‬بكل‭ ‬ثقة‭.‬

ويجدر‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مؤسسة‭ ‬المبرّة‭ ‬الخليفية‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬بصفتها‭ ‬مؤسسة‭ ‬غير‭ ‬ربحية‭ ‬مسجلة‭ ‬ومرخصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وهي‭ ‬تسعى‭ ‬لإحداث‭ ‬أثر‭ ‬اجتماعي‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم،‭ ‬وتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬للوصول‭ ‬بقدراتهم‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬المستويات،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إدراجهم‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬والدورات‭ ‬الساعية‭ ‬لتزويدهم‭ ‬بالمعارف‭ ‬والمهارات‭ ‬والخبرات،‭ ‬مما‭ ‬يعود‭ ‬عليهم‭ ‬وعلى‭ ‬الوطن‭ ‬بأفضل‭ ‬النتائج‭.‬

MENAFN10092024000055011008ID1108659549

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث