((المبرّة الخليفية)) تنظم ورش عمل وجلسات نقاشية ضمن برنامج ((واثق))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬نظم‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬برنامج‭ ‬واثق‭ ‬جلسات‭ ‬تحفيزية‭ ‬نقاشية‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس،‭ ‬التقى‭ ‬خلالها‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬سيادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬كريدي‭ ‬ماكس‭ ‬البحرين،‭ ‬الطلبة‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬واثق‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬عمد‭ ‬لتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬المثابرة‭ ‬لطلب‭ ‬العلم،‭ ‬والجد‭ ‬والاجتهاد‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬رفع‭ ‬راية‭ ‬الوطن‭ ‬عاليًا‭. ‬وشاركت‭ ‬الآنسة‭ ‬دانة‭ ‬بوعركي،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬تصميم‭ ‬وتطوير‭ ‬التعلم‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة،‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬حوارية‭ ‬أخرى‭. ‬بينما‭ ‬عُقِدَت‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬حول‭ ‬كتابة‭ ‬التقارير‭ ‬البحثية‭ ‬الجامعية‭ ‬مع‭ ‬الدكتورة‭ ‬خولة‭ ‬فؤاد‭ ‬علي‭ ‬طبيبة‭ ‬استشارية‭ ‬أمراض‭ ‬الغدد‭ ‬الصماء‭ ‬والسكري‭ ‬والسمنة‭ ‬وأستاذة‭ ‬مساعدة‭ ‬بالكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬بإيرلندا‭ -‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّحت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬زين‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المبرّة‭ ‬الخليفية‭ ‬بقولها‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بالنجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬واثق‮«‬،‭ ‬كونه‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬المهارات‭ ‬العملية‭ ‬والعلمية‭ ‬لما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬60‭ ‬مشاركا‭. ‬ونتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬لجميع‭ ‬الشخصيات‭ ‬المُلهمة‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬خبراتها‭ ‬بهدف‭ ‬توجيه‭ ‬وإرشاد‭ ‬الشباب‮»‬‭.‬

ويهدف‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬واثق‮»‬‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬الانضباط‭ ‬الذاتي‭ ‬وأهمية‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬النفس‭ ‬لدى‭ ‬المشتركين‭ ‬ – ‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬16‭ ‬و18‭ ‬عامًا‭ ‬ – ‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تواجههم‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الجامعية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭: ‬اختيار‭ ‬التخصص‭ ‬المناسب،‭ ‬التقديم‭ ‬في‭ ‬الجامعات،‭ ‬استيفاء‭ ‬المتطلبات،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬المهارات‭ ‬الشخصية‭.‬

ويقوم‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬واثق‮»‬‭ ‬على‭ ‬أساسٍ‭ ‬راسخ‭ ‬ومتكامل‭ ‬الأركان،‭ ‬كونه‭ ‬يتألف‭ ‬من‭ ‬المرتكزات‭ ‬التالية‭: ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬معتمدة‭ ‬تغطي‭ ‬مواضيع‭ ‬التطوير‭ ‬الذاتي‭ ‬والتحفيز،‭ ‬صقل‭ ‬المهارات‭ ‬الأساسية،‭ ‬التعريف‭ ‬بالتخصصات‭ ‬الجامعية،‭ ‬والاستكشاف‭ ‬المهني‭. ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬شهادات‭ ‬معتمدة‭ ‬تساعدهم‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬مهاراتهم‭ ‬الدراسية‭ ‬والشخصية‭ ‬وغيرها‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬الجامعية‭ ‬بكل‭ ‬ثقة‭.‬

ويجدر‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مؤسسة‭ ‬المبرّة‭ ‬الخليفية‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬بصفتها‭ ‬مؤسسة‭ ‬غير‭ ‬ربحية‭ ‬مسجلة‭ ‬ومرخصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وهي‭ ‬تسعى‭ ‬لإحداث‭ ‬أثر‭ ‬اجتماعي‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم،‭ ‬وتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬للوصول‭ ‬بقدراتهم‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬المستويات،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إدراجهم‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬والدورات‭ ‬الساعية‭ ‬لتزويدهم‭ ‬بالمعارف‭ ‬والمهارات‭ ‬والخبرات،‭ ‬مما‭ ‬يعود‭ ‬عليهم‭ ‬وعلى‭ ‬الوطن‭ ‬بأفضل‭ ‬النتائج‭.‬