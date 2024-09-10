((المبرّة الخليفية)) تنظم ورش عمل وجلسات نقاشية ضمن برنامج ((واثق))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت مؤسسة المبرّة الخليفية تنظيم عدد من الجلسات النقاشية وورش العمل ضمن برنامج «واثق»، الذي تم تدشينه بدعم من بنك البحرين الوطني وبالتعاون مع أكثر من 10 جهات أخرى.
وقد نظم فريق عمل برنامج واثق جلسات تحفيزية نقاشية خلال شهر أغسطس، التقى خلالها السيد أحمد عبدالرحمن سيادي الرئيس التنفيذي لشركة كريدي ماكس البحرين، الطلبة المشاركين في برنامج «واثق»، حيث عمد لتشجيعهم على المثابرة لطلب العلم، والجد والاجتهاد في سبيل رفع راية الوطن عاليًا. وشاركت الآنسة دانة بوعركي، رئيس قسم تصميم وتطوير التعلم من معهد الإدارة العامة، في جلسة حوارية أخرى. بينما عُقِدَت ورشة عمل حول كتابة التقارير البحثية الجامعية مع الدكتورة خولة فؤاد علي طبيبة استشارية أمراض الغدد الصماء والسكري والسمنة وأستاذة مساعدة بالكلية الملكية للجراحين بإيرلندا -جامعة البحرين الطبية.
وبهذه المناسبة، صرّحت سمو الشيخة زين بنت خالد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المبرّة الخليفية بقولها: «نحن سعداء بالنجاح الذي حققه برنامج «واثق«، كونه عمل على تنمية المهارات العملية والعلمية لما يزيد على 60 مشاركا. ونتقدم بالشكر لجميع الشخصيات المُلهمة التي شاركت خبراتها بهدف توجيه وإرشاد الشباب».
ويهدف برنامج «واثق» الى تعزيز الانضباط الذاتي وأهمية الاعتماد على النفس لدى المشتركين – الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا – لمواجهة التحديات التي قد تواجههم في المرحلة الجامعية بما فيها: اختيار التخصص المناسب، التقديم في الجامعات، استيفاء المتطلبات، فضلًا عن تعزيز المهارات الشخصية.
ويقوم برنامج «واثق» على أساسٍ راسخ ومتكامل الأركان، كونه يتألف من المرتكزات التالية: ورش عمل معتمدة تغطي مواضيع التطوير الذاتي والتحفيز، صقل المهارات الأساسية، التعريف بالتخصصات الجامعية، والاستكشاف المهني. كما حصل المشاركون في البرنامج على شهادات معتمدة تساعدهم على تنمية مهاراتهم الدراسية والشخصية وغيرها للانخراط في الحياة الجامعية بكل ثقة.
ويجدر بالذكر أن مؤسسة المبرّة الخليفية تأسست في عام 2011 بصفتها مؤسسة غير ربحية مسجلة ومرخصة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين. وهي تسعى لإحداث أثر اجتماعي إيجابي في مجال التعليم، وتمكين الشباب البحريني للوصول بقدراتهم إلى أفضل المستويات، وذلك عن طريق إدراجهم في العديد من ورش العمل والدورات الساعية لتزويدهم بالمعارف والمهارات والخبرات، مما يعود عليهم وعلى الوطن بأفضل النتائج.
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