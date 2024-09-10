وزير شؤون البلديات يلتقي الدفعة التاسعة من برنامج رئيس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬وزيـر‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬منتسبي‭ ‬الدفعة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬وتمكين‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬باعتبارها‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الحقيقي‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬تتواصل‭ ‬عملية‭ ‬التنمية‭ ‬والتطوير‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل،‭ ‬مشيدًا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بما‭ ‬حققه‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬إنجازاتٍ‭ ‬وإسهاماتٍ‭ ‬نوعيّة‭ ‬تعكس‭ ‬ما‭ ‬يزخر‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬من‭ ‬طاقاتٍ‭ ‬وطنية‭ ‬مبدعة‭ ‬تعمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭.‬

‏‎وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬أهم‭ ‬المواضيع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بقطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬البلدية‭ ‬والزراعية‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الانتاج‭ ‬الغذائي‭ ‬والزراعي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬لتحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل‭.‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬الوزير‭ ‬أهم‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وتوظيف‭ ‬أهم‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬بأعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭.‬‮

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‏‎من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أعرب‭ ‬منتسبو‭ ‬الدفعة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية،‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لوزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الاستقبال،‮

‬وما‭ ‬قدمه‭ ‬من‭ ‬دعمٍ‭ ‬وتشجيع‭ ‬وتحفيز‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬حرصهم‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬بذات‭ ‬العزم‭ ‬والجد‭ ‬والإخلاص‭ ‬لخدمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬