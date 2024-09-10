وزير شؤون البلديات يلتقي الدفعة التاسعة من برنامج رئيس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزيـر شؤون البلديات والزراعة الدور المهم الذي يضطلع به برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، ودوره في عملية تأهيل وصقل الكوادر الوطنية لتعزيز إسهامها في مسيرة التنمية والبناء والتطوير ضمن مسارات العمل الحكومي، وخلق مزيدٍ من الفرص الواعدة أمامهم، مشيرًا إلى ما تحظى به الكوادر الوطنية من اهتمامٍ دائم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إيمانًا بأهمية الاستثمار بالعنصر البشري باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية.
جاء ذلك لدى لقاء وزيـر وزارة شؤون البلديات والزراعة منتسبي الدفعة التاسعة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، حيث أكد حرص مملكة البحرين على دعم وتمكين الكوادر الوطنية باعتبارها رأس المال الحقيقي الذي من خلاله تتواصل عملية التنمية والتطوير نحو المستقبل، مشيدًا في الوقت ذاته بما حققه أبناء البحرين من إنجازاتٍ وإسهاماتٍ نوعيّة تعكس ما يزخر به القطاع الحكومي من طاقاتٍ وطنية مبدعة تعمل بروح الفريق الواحد فريق البحرين.
وخلال اللقاء، تم استعراض أهم المواضيع المتعلقة بقطاع الخدمات البلدية والزراعية والعمل على زيادة الانتاج الغذائي والزراعي في مملكة البحرين، والخدمات التي تقدمها وزارة شؤون البلديات والزراعة كجزء من منظومة العمل الحكومي لتحقيق رؤية مملكة البحرين نحو المستقبل.
كما استعرض الوزير أهم المشاريع التي تقوم بها وزارة شؤون البلديات والزراعة والتحول الرقمي وتوظيف أهم التقنيات الحديثة في سبيل تقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة.
من جانبهم، أعرب منتسبو الدفعة التاسعة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، عن شكرهم وتقديرهم لوزير شؤون البلديات والزراعة على حسن الاستقبال،
وما قدمه من دعمٍ وتشجيع وتحفيز للكوادر الوطنية، مؤكدين حرصهم على مواصلة العمل بذات العزم والجد والإخلاص لخدمة مملكة البحرين.
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