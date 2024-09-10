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وزير شؤون البلديات يلتقي الدفعة التاسعة من برنامج رئيس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

9/10/2024 7:12:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزيـر‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية،‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تأهيل‭ ‬وصقل‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬إسهامها‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬والبناء‭ ‬والتطوير‭ ‬ضمن‭ ‬مسارات‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي،‭ ‬وخلق‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬أمامهم،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬اهتمامٍ‭ ‬دائم‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إيمانًا‭ ‬بأهمية‭ ‬الاستثمار‭ ‬بالعنصر‭ ‬البشري‭ ‬باعتباره‭ ‬المحرك‭ ‬الرئيسي‭ ‬للتنمية‭.‬‮

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬وزيـر‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬منتسبي‭ ‬الدفعة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬وتمكين‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬باعتبارها‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الحقيقي‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬تتواصل‭ ‬عملية‭ ‬التنمية‭ ‬والتطوير‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل،‭ ‬مشيدًا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بما‭ ‬حققه‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬إنجازاتٍ‭ ‬وإسهاماتٍ‭ ‬نوعيّة‭ ‬تعكس‭ ‬ما‭ ‬يزخر‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬من‭ ‬طاقاتٍ‭ ‬وطنية‭ ‬مبدعة‭ ‬تعمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭.‬

‏‎وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬أهم‭ ‬المواضيع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بقطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬البلدية‭ ‬والزراعية‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الانتاج‭ ‬الغذائي‭ ‬والزراعي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬لتحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل‭.‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬الوزير‭ ‬أهم‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وتوظيف‭ ‬أهم‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬بأعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭.‬‮

‏‎من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أعرب‭ ‬منتسبو‭ ‬الدفعة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية،‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لوزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الاستقبال،‮
‬وما‭ ‬قدمه‭ ‬من‭ ‬دعمٍ‭ ‬وتشجيع‭ ‬وتحفيز‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬حرصهم‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬بذات‭ ‬العزم‭ ‬والجد‭ ‬والإخلاص‭ ‬لخدمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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