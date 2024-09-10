مجلس إدارة شركة البحرين للتطوير الزراعي يعقد اجتماعه الدوري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عقد مجلس إدارة شركة البحرين للتطوير الزراعي (غراس) اجتماعه الدوري برئاسة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة رئيس مجلس الإدارة.
في مستهلّ الاجتماع، أكّد المبارك ما توليه مملكة البحرين من اهتمامٍ كبير لمواصلة تبني المبادرات التي تعزز الأمن الغذائي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إذ يتم الحرص على دعم المشاريع والبرامج في مختلف مجالات التنمية الزراعية من خلال الاستثمار الأمثل في التكنولوجيا الحديثة والابتكار، على النحو الذي يعزز من الإنتاج المحلي ويضمن استدامته، وصولًا إلى تحقيق الأهداف المنشودة في ملف الأمن الغذائي للمملكة.
وخلال الاجتماع، رحب رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتطوير الزراعي بالمهندس عبدالعزيز يوسف سالمين بمناسبة تعيينه رئيسًا تنفيذيًا للشركة، باعتباره أحد الكوادر الوطنية التي تمتلك كفاءة وخبرات مكتسبة من مناصب قيادية متعددة خلال مسيرته المهنية التي تمتد لأكثر من 14 عامًا في القطاع.
وأكد أن القطاع الزراعي في مملكة البحرين يعدّ من القطاعات الغنية بالفرص، وأن الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال تملك الكفاءة والمهارات اللازمة لتوظيف الأساليب الحديثة في مجال الإنتاج الزراعي، وهذا ما يعزز من تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة، منوهاً إلى أن الشركة ماضية في تنفيذ خططها التشغيلية وفقاً للاستراتيجية المرسومة، والتي كان آخرها افتتاح المرحلة الأولى من مشروع العمليات الإنتاجية في مشاريع الزراعة من غير تربة.
وخلال الاجتماع اطلع مجلس الإدارة على مستجدات تنفيذ مشاريع الشركة الحالية بالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى آخر تطورات إعداد الخطط والمبادرات المستقبلية التي من المقرر أن تعمل الشركة على تنفيذها.
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