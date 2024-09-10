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مجلس إدارة شركة البحرين للتطوير الزراعي يعقد اجتماعه الدوري

9/10/2024 7:12:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقد‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتطوير‭ ‬الزراعي‭ (‬غراس‭) ‬اجتماعه‭ ‬الدوري‭ ‬برئاسة‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

في‭ ‬مستهلّ‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أكّد‭ ‬المبارك‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬اهتمامٍ‭ ‬كبير‭ ‬لمواصلة‭ ‬تبني‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬تنفيذا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إذ‭ ‬يتم‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المشاريع‭ ‬والبرامج‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬التنمية‭ ‬الزراعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬والابتكار،‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي‭ ‬ويضمن‭ ‬استدامته،‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬للمملكة‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬رحب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتطوير‭ ‬الزراعي‭ ‬بالمهندس‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬يوسف‭ ‬سالمين‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينه‭ ‬رئيسًا‭ ‬تنفيذيًا‭ ‬للشركة،‭ ‬باعتباره‭ ‬أحد‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬كفاءة‭ ‬وخبرات‭ ‬مكتسبة‭ ‬من‭ ‬مناصب‭ ‬قيادية‭ ‬متعددة‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬المهنية‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬القطاع‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يعدّ‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الغنية‭ ‬بالفرص،‭ ‬وأن‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬تملك‭ ‬الكفاءة‭ ‬والمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتوظيف‭ ‬الأساليب‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المنشودة،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬خططها‭ ‬التشغيلية‭ ‬وفقاً‭ ‬للاستراتيجية‭ ‬المرسومة،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬العمليات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬الزراعة‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬تربة‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬اطلع‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬مستجدات‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬الشركة‭ ‬الحالية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬تطورات‭ ‬إعداد‭ ‬الخطط‭ ‬والمبادرات‭ ‬المستقبلية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تعمل‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬تنفيذها‭.‬

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