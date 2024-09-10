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مؤتمر البحرين للأمراض الجلدية والتجميل يوصي بزيادة الجهود البحثية مع انتشار الفيروسات الجلدية

9/10/2024 7:12:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬لمياء‭ ‬ابراهيم‭ ‬


اختتمت‭ ‬أعمال‭ ‬مؤتمر‭ ‬البحرين‭ ‬للأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬والتجميل‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السابعة‭ ‬بحضور‭ ‬كبير‭ ‬تجاوز‭ ‬350‭ ‬مشاركا،‭ ‬شهدَ‭ ‬تغطية‭ ‬شاملة‭ ‬لأحدث‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬والليزر‭ ‬والتجميل،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجلسات‭ ‬العلمية‭ ‬والنقاشية‭ ‬التي‭ ‬تناولت‭ ‬مواضيع‭ ‬متنوعة‭ ‬شملت‭ ‬طرق‭ ‬علاج‭ ‬هذه‭ ‬الأمراض‭ ‬والوقاية‭ ‬منها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المعرض‭ ‬المُصاحب‭ ‬للمؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬شملَ‭ ‬30‭ ‬شركة‭ ‬قدّمت‭ ‬أحدث‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الحيوي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أشار‭ ‬الدكتور‭ ‬حسين‭ ‬جمعة‭ ‬استشاري‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤتمر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬تناول‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬المهمة‭ ‬مشيدا‭ ‬بالمشاركة‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬وأضاف‭ ‬عن‭ ‬توصيات‭ ‬المؤتمر‭ ‬ تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬والأكاديمية‭ ‬والجامعات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬طب‭ ‬الجلدية‭ ‬والتجميل‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعرفة،‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬استخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬والآمنة‭ ‬في‭ ‬العلاجات‭ ‬الجلدية‭ ‬والتجميلية،‭ ‬مع‭ ‬التزام‭ ‬المشاركين‭ ‬بتطبيق‭ ‬المعايير‭ ‬والبروتوكولات‭ ‬الدولية‭.‬

تشجيع‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الجلدية‭ ‬والتجميل‭ ‬وتوفير‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬للباحثين‭ ‬الشباب‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

دعوة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬حملات‭ ‬التوعية‭ ‬الصحية‭ ‬بأهمية‭ ‬العناية‭ ‬بالبشرة‭ ‬والحماية‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية‭.‬

كما‭ ‬أوصى‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬‮«‬ BDLA 7‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬بضرورة‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬البحثية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬التحديات‭ ‬المتزايدة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬صحة‭ ‬الجلد،‭ ‬لاسيما‭ ‬مع‭ ‬انتشار‭ ‬الفيروسات‭ ‬الجلدية‭ ‬مثل‭ ‬جدري‭ ‬القرود‭ ‬والأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬المزمنة‭.‬

وأكد‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬توصياتهم‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬أهمية‭ ‬الاستثمار‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬الأبحاث‭ ‬الأساسية‭ ‬والسريرية‭ ‬لتطوير‭ ‬علاجات‭ ‬جديدة‭ ‬وفعالة‭ ‬للأمراض‭ ‬الجلدية،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬تحديث‭ ‬العمليات‭ ‬العلاجية‭ ‬الحالية‭ ‬واستحداث‭ ‬أساليب‭ ‬علاجية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬المرضى‭ ‬المتغيرة،‭ ‬وشددوا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الأمراض‭ ‬النادرة‭ ‬والمستعصية‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬تحديات‭ ‬كبيرة‭ ‬للمجتمع‭ ‬الطبي،‭ ‬كما‭ ‬أكدوا‭ ‬أهمية‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والخبرات‭ ‬بين‭ ‬الباحثين‭ ‬والأطباء‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬شبكات‭ ‬تواصل‭ ‬فعالة‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬متخصصة‭ ‬تعزز‭ ‬التفاعل‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬البحثية‭ ‬والمرافق‭ ‬الطبية‭.‬

ودعا‭ ‬المشاركون‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬المادي‭ ‬واللوجستي‭ ‬للباحثين،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية،‭ ‬كما‭ ‬أشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬توعية‭ ‬المجتمع،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حملات‭ ‬توعوية‭ ‬وندوات‭ ‬تثقيفية‭ ‬تسلّط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الصحة‭ ‬الجلدية‭ ‬الوقائية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬ضرورة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬لضمان‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة،‭ ‬وبناء‭ ‬شراكات‭ ‬استراتيجية‭ ‬تعزز‭ ‬التطور‭ ‬العلمي‭ ‬والتكنولوجي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬طب‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يحقق‭ ‬تقدّم‭ ‬ملموس‭ ‬في‭ ‬فهم‭ ‬وعلاج‭ ‬هذه‭ ‬الأمراض،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وتعزيز‭ ‬صحة‭ ‬ورفاهية‭ ‬الفرد‭ ‬والمجتمع‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭. ‬

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