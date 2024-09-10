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توسعة مساري نفق بوري وإنشاء مدخل ومخرج لعالي من ((الهايوي)) ينتظر التنفيذ

9/10/2024 7:12:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬محمد‭ ‬القصاص


قال‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬السادسة‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬عبدالله‭ ‬عاشور‭ ‬ان‭ ‬مشروع‭ ‬مخطط‭ ‬تطوير‭ ‬نفق‭ ‬بوري‭ ‬بتوسعة‭ ‬مساريه‭ ‬وإنشاء‭ ‬مدخل‭ ‬ومخرج‭ ‬لعالي‭ ‬من‭ ‬الهايوي‭ ‬اطلع‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬أثناء‭ ‬لقائه‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للطرق‭ ‬بـ‭(‬وازرة‭ ‬الأشغال‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭) ‬سابقا‭ ‬واستعلم‭ ‬بأن‭ ‬المخطط‭ ‬بات‭ ‬جاهزا‭ ‬وينتظر‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬التنفيذ‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬استراتيجي‭ ‬ويخدم‭ ‬أهالي‭ ‬المنطقة‭ ‬وكافة‭ ‬المنتفعين‭ ‬من‭ ‬بقية‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تنفيذه‭ ‬فإن‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬بإمكانه‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ ‬من‭ ‬مدخل‭ ‬الجانب‭ ‬الغربي‭ ‬لقرية‭ ‬عالي‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‭ ‬وأريحية‭ ‬والخارج‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬عالي‭ ‬بإمكانه‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬من‭ ‬المخرج‭ ‬المؤدي‭ ‬إلى‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬باتجاه‭ ‬المنامة‭.‬

وأردف،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يتعلق‭ ‬بتطوير‭ ‬نفق‭ ‬بوري‭ ‬لحل‭ ‬مشكلة‭ ‬تجمع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬بشكل‭ ‬جذري‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬توسعته‭ ‬بمسارين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬اتجاه‭ ‬لارتباطه‭ ‬بقريتي‭ ‬عالي‭ ‬وبوري،‭ ‬متمنيا‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذه‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭ ‬ضمن‭ ‬خطط‭ ‬استراتيجية‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬مشكلة‭ ‬الازدحامات‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

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