توسعة مساري نفق بوري وإنشاء مدخل ومخرج لعالي من ((الهايوي)) ينتظر التنفيذ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: محمد القصاص
قال ممثل الدائرة السادسة بمجلس بلدي الشمالية عبدالله عاشور ان مشروع مخطط تطوير نفق بوري بتوسعة مساريه وإنشاء مدخل ومخرج لعالي من الهايوي اطلع عليه في السنوات الماضية أثناء لقائه الوكيل المساعد للطرق بـ(وازرة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني) سابقا واستعلم بأن المخطط بات جاهزا وينتظر دوره في التنفيذ.
وأوضح أن المشروع استراتيجي ويخدم أهالي المنطقة وكافة المنتفعين من بقية مناطق المملكة بشكل عام، مشيرا الى انه في حال تنفيذه فإن القادم من مدينة حمد بإمكانه أن يدخل من مدخل الجانب الغربي لقرية عالي بكل سهولة وأريحية والخارج من قرية عالي بإمكانه أن يخرج من المخرج المؤدي إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان باتجاه المنامة.
وأردف، كما أن المشروع يتعلق بتطوير نفق بوري لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار بشكل جذري إضافة إلى توسعته بمسارين في كل اتجاه لارتباطه بقريتي عالي وبوري، متمنيا أن يتم تنفيذه في أسرع وقت ممكن ضمن خطط استراتيجية وزارة الأشغال للمساهمة في حل مشكلة الازدحامات المرورية في المنطقة.
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