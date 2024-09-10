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البحـريـنـيـون في الخارج اختاروا مرشحهم في جولة إعادة انتخابات ((تكميلية المحرق))

9/10/2024 7:12:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬مروة‭ ‬أحمد‭ ‬

استكملت‭ ‬أمس‭ ‬عملية‭ ‬الاقتراع‭ ‬والتصويت‭ ‬لجولة‭ ‬الإعادة‭ ‬للانتخاب‭ ‬التكميلي‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬عشرة‭ ‬بعثة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بحسب‭ ‬أعداد‭ ‬الناخبين‭ ‬الموجودين‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭ ‬المسجلين‭ ‬على‭ ‬الدائرة‭ ‬الانتخابية،‭ ‬التي‭ ‬يتنافس‭ ‬فيها‭ ‬المرشحان‭ ‬عبدالواحد‭ ‬قراطة‭ ‬وإبراهيم‭ ‬الشيخ‭. ‬وبدأ‭ ‬الاقتراع‭ ‬في‭ ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الصين‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬صباحا‭ ‬بحسب‭ ‬التوقيت‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬بكين،‭ ‬تبعتها‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬الأخرى‭ ‬بفتح‭ ‬أبوابها‭ ‬لعملية‭ ‬التصويت‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬صباحا‭ ‬إلى‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساء،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقا‭ ‬للتوقيت‭ ‬المحلي‭ ‬لكل‭ ‬مدينة‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬التي‭ ‬توجد‭ ‬فيها‭ ‬البعثات‭. ‬وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬قد‭ ‬باشرت‭ ‬تجهيز‭ ‬مقار‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬وتهيئة‭ ‬كافة‭ ‬الكوادر‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والإدارية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬إنجاح‭ ‬وتسهيل‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخاب،‭ ‬وتم‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬سفارة‭ ‬وقنصلية‭ ‬ومندوبية‭ ‬دبلوماسية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالخارج‭ ‬برئاسة‭ ‬السفير‭ ‬أو‭ ‬القنصل‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬رئيس‭ ‬البعثة‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬وعضوية‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬أو‭ ‬القنصلية‭ ‬أو‭ ‬البعثة‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬يتولى‭ ‬أحدهما‭ ‬أمانة‭ ‬سر‭ ‬اللجنة،‭ ‬فيما‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تنطلق‭ ‬جولة‭ ‬الإعادة‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭.‬

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