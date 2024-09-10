البحـريـنـيـون في الخارج اختاروا مرشحهم في جولة إعادة انتخابات ((تكميلية المحرق))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: مروة أحمد
استكملت أمس عملية الاقتراع والتصويت لجولة الإعادة للانتخاب التكميلي لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الأولى بمحافظة المحرق في ثلاث عشرة بعثة دبلوماسية لمملكة البحرين بحسب أعداد الناخبين الموجودين خارج المملكة المسجلين على الدائرة الانتخابية، التي يتنافس فيها المرشحان عبدالواحد قراطة وإبراهيم الشيخ. وبدأ الاقتراع في سفارة مملكة البحرين لدى الصين عند الساعة الثامنة صباحا بحسب التوقيت المحلي في العاصمة بكين، تبعتها البعثات الدبلوماسية البحرينية الأخرى بفتح أبوابها لعملية التصويت عند الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء، وذلك وفقا للتوقيت المحلي لكل مدينة من المدن التي توجد فيها البعثات. وكانت وزارة الخارجية قد باشرت تجهيز مقار البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج وتهيئة كافة الكوادر الدبلوماسية والإدارية من أجل ضمان إنجاح وتسهيل إجراء الانتخاب، وتم تشكيل لجنة في كل سفارة وقنصلية ومندوبية دبلوماسية لمملكة البحرين بالخارج برئاسة السفير أو القنصل العام أو رئيس البعثة الدبلوماسية، وعضوية اثنين من المسؤولين في السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية، يتولى أحدهما أمانة سر اللجنة، فيما من المقرر أن تنطلق جولة الإعادة في الداخل يوم السبت المقبل.
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